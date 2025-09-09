Nhận tin mật rồi đột kích 5 xưởng sản xuất quy mô lớn, công an triệt phá đường dây nước ngọt Red Bull giả, tịch thu hơn 160.000 lon quy mô 111 tỷ đồng

Theo The Paper, Cục Công an quận Cửu Long Pha (thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc) cho biết lực lượng chức năng vừa phối hợp cùng Đội Chống hàng giả thuộc Cục Công an thành phố Trùng Khánh triệt phá một vụ án liên tỉnh lớn liên quan đến việc sản xuất và buôn bán đồ uống giả.

Đường dây này sử dụng nhãn hiệu “Jiang Hong Yi Niu” đã đăng ký nhưng in bao bì thiết kế gần như giống hệt với thương hiệu Red Bull nổi tiếng. Các ký tự “Jiang” và “Yi” được in rất nhỏ, hòa lẫn vào nền, khiến sản phẩm trông giống như Red Bull thật nếu không quan sát kỹ.

Theo thông tin từ cơ quan công an, vào tháng 9 năm ngoái, Đội điều tra bảo vệ thực phẩm, dược phẩm và môi trường của quận Cửu Long Pha nhận được tố giác về việc Red Bull giả đang được rao bán trực tuyến. Sau khi điều tra, lực lượng chức năng đã thành lập chuyên án và lần theo toàn bộ chuỗi tội phạm, bao gồm tổ chức, sản xuất, bán buôn và bán lẻ.

Trước Tết Nguyên đán năm nay, cảnh sát đã đồng loạt truy quét, bắt giữ 13 nghi phạm và triệt phá 5 cơ sở sản xuất, lưu trữ và phân phối đồ uống giả. Kết quả, hơn 160.000 lon Red Bull giả cùng hơn 4 triệu bộ bao bì, nắp, lon và thùng carton đã bị thu giữ, với tổng giá trị vụ án lên tới hơn 30 triệu NDT, tức 111 tỷ đồng.

Điều tra cho thấy nghi phạm chính họ Cui đã đăng ký nhãn hiệu “Jiang Hong Yi Niu” từ năm 2016, thành lập một công ty công nghệ sinh học vào năm 2021 với danh nghĩa sản xuất đồ uống chức năng. Thực chất, Cui lợi dụng nhãn hiệu đã đăng ký để làm vỏ bọc, rồi thiết kế bao bì gần như giống hệt Red Bull thật.

Cui thuê các đối tượng khác in ấn lon, hộp, túi xách và bao bì, sau đó giao cho Li cùng đồng bọn đóng gói và sản xuất tại nhiều địa điểm khác nhau. Sản phẩm được phân phối qua các nhà bán buôn trung gian tại hơn 20 tỉnh, thành phố khắp Trung Quốc, đồng thời quảng cáo rộng rãi trên mạng xã hội, nền tảng video ngắn và các kênh thương mại điện tử.

Theo cảnh sát, thủ đoạn làm giả tinh vi đến mức nhiều người tiêu dùng nhầm lẫn. Một số người còn nghĩ ký tự nhỏ “Jiang Yi” in trên lon là thông tin trúng thưởng. “Chúng tôi phỏng vấn nhiều người tiêu dùng, có người thấy lạ nhưng lại tưởng đó là dấu hiệu khuyến mãi. Thực tế không ai lại in thông tin trúng thưởng ngay trên bao bì như vậy,” ông Li Shouqian – cảnh sát thụ lý vụ án – cho biết.

Cơ quan điều tra xác định chi phí sản xuất Red Bull giả chủ yếu nằm ở lon và bao bì, còn khâu chiết rót gần như không đáng kể. Giá bán buôn mỗi lon chỉ khoảng 40 NDT, sau nhiều khâu trung gian đến tay người tiêu dùng vào khoảng 70 NDT/lon, thấp hơn nhiều so với Red Bull thật có giá khoảng 110 NDT/lon.

Chính mức giá rẻ cộng với bao bì bắt mắt khiến người tiêu dùng dễ bị đánh lừa, đồng thời mang lại lợi nhuận khổng lồ cho các đối tượng. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhóm nghi phạm bất chấp pháp luật, tiếp tục hoạt động dù nguy cơ bị xử lý cao.