ELCOM thông báo vượt mục tiêu kế hoạch năm 2025 nhân dịp tròn 30 tuổi

Cũng nhân dịp này, ELCOM cũng đã công bố hoàn thành các mục tiêu lớn đặt ra từ đầu năm, đồng thời chính thức phát tín hiệu bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới với tham vọng lớn hơn, dài hơi hơn.

Từ hành trình 30 năm…

Trong không gian trang trọng của buổi lễ kỷ niệm, câu chuyện về ELCOM được kể lại bằng hình ảnh và âm nhạc sống động, tạo dấu ấn đặc biệt cho khán giả. Ra đời trong bối cảnh ngành công nghệ Việt Nam còn sơ khai, ELCOM sớm xác định hướng đi khác biệt: tập trung làm chủ công nghệ lõi và tham gia trực tiếp vào các bài toán lớn của quốc gia, từ giao thông thông minh, viễn thông, an ninh – quốc phòng cho đến chuyển đổi số.

Ba mươi năm qua, doanh nghiệp này đã âm thầm đứng phía sau nhiều hệ thống hạ tầng quy mô quốc gia. Những sản phẩm như ITS đến các nền tảng điều hành, giám sát thông minh của ELCOM đã góp phần thay đổi diện mạo giao thông và quản lý đô thị, đồng thời tạo dựng vị thế riêng cho ELCOM trong nhóm rất ít doanh nghiệp công nghệ Việt đủ năng lực triển khai các dự án phức tạp, yêu cầu tiêu chuẩn cao và độ tin cậy gần như tuyệt đối.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Minh Thắng - Tổng giám đốc ELCOM cho biết năm 2025 là năm kỷ niệm 30 năm ELCOM thành lập và cũng chính là năm bản lề quan trọng của doanh nghiệp. Các mục tiêu kinh doanh được đặt ra từ đầu năm đã cơ bản hoàn thành, nhiều chỉ tiêu đã vượt kế hoạch. Các dòng sản phẩm chủ lực của ELCOM hiện đang bước vào "thời vụ" của thị trường, hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng đầu tư công và nhu cầu hiện đại hóa hạ tầng trong các lĩnh vực giao thông, an ninh quốc phòng và chuyển đổi số.

ELCOM không chỉ đặt ra mục tiêu, mà đã chứng minh được năng lực thực thi. Việc hoàn thành và vượt kế hoạch ngay trong năm bản lề tạo ra nền tảng niềm tin quan trọng, khi doanh nghiệp chuẩn bị bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo với quy mô và tham vọng lớn hơn nhiều so với trước, ông Phạm Minh Thắng chia sẻ.

… tới nền tảng công nghệ tầm vóc

Nếu 30 năm đầu tiên là hành trình xây nền móng và tôi luyện bản lĩnh, thì những năm tới được ELCOM xác định là giai đoạn tăng trưởng bứt phá và dẫn dắt. Tại lễ kỷ niệm, doanh nghiệp lần đầu hé lộ chiến lược nâng cấp và đã sẵn sàng các nền tảng công nghệ lõi mới và lớn được kỳ vọng sẽ trở thành "trụ cột công nghệ" tiếp theo có tầm vóc tương tự những nền tảng lớn mà ELCOM từng xây dựng như ITS.

ELCOM cho biết doanh nghiệp này không chạy theo xu hướng AI một cách ngắn hạn, mà đang chuẩn bị cho một chu kỳ công nghệ dài hơi, nơi AI trở thành yếu tố cốt lõi trong mọi giải pháp hạ tầng, điều hành và an ninh thông minh. Doanh nghiệp cũng sẽ dành nguồn lực đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ và sản phẩm trong thời gian tới.

ELCOM được biết đến là doanh nghiệp công nghệ đứng sau nhiều hệ thống trong các lĩnh vực trọng yếu của quốc gia. Ảnh: ELCOM

Chiến lược tăng trưởng của ELCOM trong kỷ nguyên mới cũng gắn chặt với bối cảnh kinh tế vĩ mô, khi đầu tư công tiếp tục được xác định là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng. Với lợi thế sở hữu công nghệ lõi, danh mục sản phẩm rõ ràng, đã được kiểm chứng trên thực tế và uy tín tích lũy qua hàng loạt dự án lớn, ELCOM được đánh giá là một trong số ít doanh nghiệp công nghệ trong nước có khả năng tận dụng hiệu quả làn sóng này.

Không dừng lại ở thị trường trong nước, lãnh đạo ELCOM khẳng định xuất khẩu công nghệ và sản phẩm sẽ là một phần trong chiến lược những năm tiếp theo. Việc sở hữu những dòng sản phẩm tầm cỡ quốc tế, được phát triển bài bản trên nền tảng công nghệ lõi do chính ELCOM làm chủ, là chìa khóa để doanh nghiệp từng bước đưa công nghệ Việt ra thị trường toàn cầu.

Bên cạnh đó, ELCOM cho biết sẽ có chiến lược đầu tư chuyên nghiệp, bài bản, đặc biệt là phát triển bất động sản thành mảng độc lập, xây dựng các trung tâm nghiên cứu và đổi mới sáng tạo góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Với bàn đạp vững chắc từ tài chính, công nghệ, thị trường khách hàng và vị thế đã được khẳng định, ELCOM đặt mục tiêu cho giai đoạn 2026-2030: đạt mức vốn hóa 10.000 tỷ đồng, tương đương tăng gấp khoảng ba lần so với hiện tại. Lễ kỷ niệm 30 năm được đánh giá là một cột mốc mang tính biểu tượng, là lời tuyên bố chính thức cho một chương phát triển mới, nơi ELCOM bước vào kỷ nguyên tăng trưởng với tâm thế chủ động, tự tin và sẵn sàng bứt phá.