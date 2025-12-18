Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chuyến xe 3 triệu đồng và lời khai “không biết người thuê” của tài xế

18-12-2025 - 16:07 PM | Thị trường

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Tây Ninh bắt quả tang ô tô 7 chỗ vận chuyển trái phép 3.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu khi đang lưu thông qua xã Hưng Điền

Ngày 18-12, Đồn Biên phòng Sông Trăng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh), cho biết đơn vị vừa phối hợp Phòng Nghiệp vụ và Công an xã Hưng Điền bắt giữ một vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu với số lượng lớn.

Người đàn ông ở Tây Ninh nhận chở thuê hàng nhập lậu từ một người lạ mặt - Ảnh 1.

Bắt quả tang người đàn ông vận chuyển 3.000 bao thuốc lá nhập lậu

Cụ thể, lúc 19 giờ 40 phút ngày 16-12-2025, tại khu vực cầu sắt Ba Gò (ấp Ba Gò, xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh), lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Trung Kiệt (SN 2003, ngụ tỉnh Đồng Tháp) điều khiển ô tô 7 chỗ, biển số 66A-378... vận chuyển trái phép 3.000 bao thuốc lá nhập lậu.

Tang vật thu giữ gồm 1.500 bao thuốc lá hiệu Scott, 1.000 bao hiệu Jet và 500 bao hiệu Hero.

Làm việc với cơ quan chức năng, Kiệt khai nhận được một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) thuê vận chuyển số thuốc lá trên từ xã Hưng Điền (Tây Ninh) về TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) với tiền công 3 triệu đồng. Khi đang trên đường vận chuyển thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã lập hồ sơ, bàn giao vụ việc cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Thanh Thảo - Nguyễn Tiến

Người Lao Động

thuốc lá lậu

