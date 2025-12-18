Theo China Business News, tận dụng việc chính phủ Trung Quốc chính thức "mở đường" về mặt pháp lý cho công nghệ xe tự lái, BYD đã tăng tốc trong cuộc đua sản xuất và cung ứng các mẫu xe điện tự lái đạt chuẩn cấp độ 3 (L3) ra thị trường.

Hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc cũng tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại Thâm Quyến – nơi đặt trụ sở chính của hãng để triển khai chương trình thử nghiệm trước khi tiến hành sản xuất hàng loạt. Phía BYD xác nhận đã hoàn tất hơn 150.000 km thử nghiệm thực tế cho công nghệ tự lái cấp độ 3 (L3).

Ưu điểm cốt lõi của xe L3 là khả năng tự vận hành và giảm thiểu tối đa sự điều khiển của con người, dù tài xế vẫn phải duy trì sự tỉnh táo để sẵn sàng tiếp quản trong các tình huống bất ngờ.

Đây là bước tiến lớn so với chuẩn L2 hay L2+ phổ biến hiện nay, vốn yêu cầu người lái phải luôn giữ tay trên vô lăng. Cao cấp nhất trong các dòng xe tự lái là cấp độ 5 (L5), nơi xe tự hành hoàn toàn và không còn cần đến bất kỳ sự can thiệp nào của con người trong mọi kịch bản giao thông.

BYD đặt mục tiêu nâng cao doanh số bán xe nhờ công nghệ xe tự lái.

China Business News còn tiết lộ, BYD đã đặt công nghệ tự hành làm trọng tâm trong chiến lược dài hạn từ đầu năm 2025 nhằm thúc đẩy doanh số. Tuy nhiên, tham vọng này đang vấp phải sự giám sát chặt chẽ từ Bắc Kinh sau vụ tai nạn thảm khốc liên quan đến mẫu Xiaomi SU7 tại tỉnh An Huy vào tháng 3 khiến ba người thiệt mạng.

Ngay sau sự cố, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin (MIIT) đã lập tức can thiệp bằng cách thắt chặt quy trình thử nghiệm thực tế và kiểm soát các thông điệp quảng bá công nghệ xe tự lái này. MIIT đồng thời đưa ra cảnh báo nghiêm khắc, yêu cầu các hãng xe không được phóng đại khả năng của hệ thống hỗ trợ lái nhằm tránh gây hiểu lầm cho người dùng về mức độ an toàn.

Xe điện của BYD có khả năng tích hợp công nghệ của xe tự lái

Phải đến tháng 12 năm nay, MIIT mới bật đèn xanh cho Changan Automobile và BAIC chế tạo những chiếc xe tự lái L3 đầu tiên. Tuy nhiên, cả hai đều là xe điện thuần túy và chỉ được phép di chuyển trên đường phố đô thị và đường cao tốc hoặc các khu vực được chỉ định.

Theo nhà phân tích độc lập Cao Thâm (Thượng Hải) từ những bước khởi đầu của Changan, BAIC, giờ đây BYD cũng đang đứng trước cơ hội lớn để gia tăng thị phần khi các cơ quan chức năng bắt đầu mở đường cho xe tự lái cấp độ 3.

Ông Cao nhấn mạnh: "Với sự ủng hộ từ chính phủ, BYD chắc chắn sẽ tăng tốc để chiếm ưu thế. Thị trường xe điện Trung Quốc theo đó cũng chuẩn bị chứng kiến một cuộc bùng nổ cạnh tranh mới, nơi công nghệ tự hành trở thành chiến trường chính".

Những chiếc xe được trang bị hệ thống tự lái sơ bộ đã chứng kiến doanh số bán hàng tăng mạnh ở Trung Quốc trong vài năm qua.

Andrew Fan, giám đốc tài chính của Tập đoàn Hesai, nhà sản xuất cảm biến lidar lớn nhất thế giới cho rằng, ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc đang chuẩn bị rất tốt cho thế hệ tiếp theo của xe tự lái.