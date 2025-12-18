Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá bạc vượt mốc 68 triệu đồng/kg

18-12-2025 - 10:44 AM | Thị trường

Giá bạc hôm nay trong nước và thế giới tiếp tục đà tăng.

Giá bạc vượt mức 68 triệu đồng/kg - Ảnh 1.

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay tiếp tục tăng, bạc 999 1 lượng niêm yết ở mức 2.501.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.578.000 đồng/lượng (bán ra), thiết lập mức đỉnh mới. Như vậy, giá bạc đã tăng 127% kể từ đầu năm.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 66.693.167 đồng/thỏi (mua vào) và 68.746.495 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 09:34 ngày 18/12.

Trên thị trường thế giới, giá bạc đạt 66,4 USD/ounce.

Giá bạc vượt mức 68 triệu đồng/kg - Ảnh 2.

Giá bạc tăng vọt hơn 4% lên trên 66 đô la mỗi ounce vào thứ Tư (18/12), đạt mức cao kỷ lục mới khi các nhà đầu tư ngày càng dự đoán sẽ có hai đợt cắt giảm lãi suất vào đầu năm 2026. Sự tăng giá này được hỗ trợ bởi những bình luận của Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Christopher Waller, một ứng cử viên hàng đầu cho chức Chủ tịch Fed, người cho rằng chi phí vay của Mỹ nên giảm tới một điểm phần trăm. Ông Waller cảnh báo rằng tăng trưởng việc làm đã chậm lại gần bằng 0 và kêu gọi cắt giảm lãi suất một cách có chừng mực vào năm tới để hỗ trợ việc làm.

Đầu tuần, dữ liệu lao động của Mỹ đã củng cố các dấu hiệu về sự hạ nhiệt của thị trường việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,6%, mức cao nhất kể từ năm 2021, trong khi mức tăng việc làm cao hơn dự kiến trong tháng 11 đã không bù đắp hoàn toàn cho sự suy giảm mạnh trong tháng 10.

Đà tăng của bạc trong năm nay, tăng gần 130% từ đầu năm đến nay, cũng được hỗ trợ bởi lượng hàng tồn kho thắt chặt và nhu cầu mạnh mẽ từ bán lẻ và công nghiệp, đặc biệt là từ các lĩnh vực năng lượng mặt trời, xe điện và trung tâm dữ liệu đang phát triển nhanh chóng.

Giá bạc lại phá đỉnh lịch sử

Khánh Vy

An ninh tiền tệ

