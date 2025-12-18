Sau ô tô điện, TMT Motors tiếp tục đặt cược lớn vào xe máy điện

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh vừa được TMT Motors công bố, sau giai đoạn đặt cược vào ô tô điện nhưng kết quả chưa như kỳ vọng, doanh nghiệp sắp triển khai sản xuất, kinh doanh xe máy điện, đi kèm tham vọng xây dựng hạ tầng pin và trạm sạc dùng chung.

Ông Bùi Quốc Công, Phó Tổng Giám đốc TMT Motors cho biết, kế hoạch nói trên được xây dựng sau các buổi làm việc với đối tác nước ngoài trong tháng 11, xoay quanh việc bổ sung danh mục xe điện, xe thương mại và xe 2 bánh. Đồng thời, TMT cũng dựa trên các dự báo tăng trưởng ngành ô tô gắn với triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2026.

Trong cơ cấu doanh thu mục tiêu, xe thương mại tiếp tục đóng vai trò chủ lực. Doanh nghiệp đặt kế hoạch bán hơn 4,500 xe, thu khoảng 2.6 ngàn tỷ đồng. Ô tô điện được kỳ vọng tiêu thụ 2,200 xe, tương ứng 711 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến đạt 3.6 ngàn tỷ đồng, với lợi nhuận trước thuế 217 tỷ đồng.

Đây không phải lần đầu TMT nhắc tới xe máy điện. Trước đó, cổ đông đã thông qua việc bổ sung ngành nghề sản xuất, lắp ráp và kinh doanh xe điện 2 và 3 bánh. Tuy nhiên, đến nay Doanh nghiệp vẫn chưa công bố chính thức dòng xe sẽ kinh doanh.

Trong một thông báo hồi tháng 7, TMT cho biết sẽ ra mắt xe máy điện trong quý 4 năm nay. Kế hoạch bán 20,000 xe năm 2026 vì vậy được xem là bước thương mại hóa đầu tiên, nhưng vẫn còn nhiều chi tiết chưa rõ ràng.

Ngược lại, mảng ô tô điện cho thấy dấu hiệu thận trọng hơn. Mục tiêu bán 2,200 xe năm 2026 thấp hơn đáng kể so với kế hoạch 3,400 xe đặt ra cho năm 2025. Khi đó, TMT từng kỳ vọng doanh thu hơn 3.8 ngàn tỷ đồng và lãi trước thuế 297 tỷ đồng cho năm 2025, mức rất cao nếu so với lịch sử hoạt động của Doanh nghiệp.

Thực tế kinh doanh sau 9 tháng cho thấy khoảng cách lớn giữa kỳ vọng và khả năng thực thi. Doanh thu lũy kế hơn 1.6 ngàn tỷ đồng, trong khi lợi nhuận trước thuế chỉ khoảng 57 tỷ đồng, khi năm tài chính chỉ còn 1 quý.

Dù vậy, kết quả này vẫn là bước cải thiện so với khoản lỗ gần 190 tỷ đồng cùng kỳ, thời điểm Công ty phải tái cấu trúc mạnh mẽ mảng xe tải truyền thống và bán cắt lỗ để xử lý hàng tồn kho.

Dù kế hoạch đã được điều chỉnh thận trọng hơn, mục tiêu lợi nhuận từng khiến cổ đông không khỏi băn khoăn. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, nhiều ý kiến đặt dấu hỏi khi kết quả quý 1 mới chỉ thực hiện hơn 10% kế hoạch năm. Ban Lãnh đạo khi đó kỳ vọng phần lớn lợi nhuận sẽ dồn vào 9 tháng cuối năm, song diễn biến thực tế cho thấy tiến độ cải thiện chậm hơn so với tính toán ban đầu.

Song song với xe điện, TMT đang theo đuổi tham vọng lớn hơn ở hạ tầng. Doanh nghiệp dự kiến lắp đặt 2,100 trạm sạc trong năm 2026. Đây được xem là bước khởi đầu cho mục tiêu 30,000 trạm sạc đến năm 2030.

Các trạm này sẽ nằm tập trung tại Hà Nội, TPHCM và dọc trục cao tốc Bắc - Nam. TMT tiết lộ đã được một công ty công nghệ nước ngoài ủy quyền độc quyền khai thác sáng chế pin và hệ thống trạm đổi pin dùng chung cho cả ô tô và xe máy điện.

TMT Motors tiền thân là doanh nghiệp trực thuộc Bộ GTVT, hoạt động gần 50 năm trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp và phân phối xe tải, xe thương mại tại Việt Nam. Doanh nghiệp sở hữu nhà máy ô tô Cửu Long tại Hưng Yên với công suất khoảng 30,000 xe/năm/ca, mạng lưới hơn 50 đại lý trên cả nước và là đối tác chiến lược của nhiều nhà sản xuất quốc tế như Tata Motors, DFSK và Sinotruk.

Từ năm 2023, TMT mở rộng sang mảng xe điện thông qua hợp tác với liên doanh SAIC-GM-Wuling, tham gia lắp ráp và phân phối các dòng ô tô điện cỡ nhỏ cho đô thị. Song song đó, Doanh nghiệp triển khai xây dựng hạ tầng sạc và đổi pin, hướng tới mô hình hệ sinh thái xe điện hoàn chỉnh.

Dù vậy, kết quả kinh doanh gần đây chịu ảnh hưởng lớn từ mảng truyền thống. Năm 2024, TMT lỗ sau thuế kỷ lục 325 tỷ đồng. Nguyên nhân được cho là thị trường xe tải suy giảm mạnh trong bối cảnh bất động sản đóng băng, đầu tư hạ tầng chậm lại và nhu cầu vận tải yếu đi. Doanh nghiệp cũng cho biết cạnh tranh gay gắt về giá buộc phải giảm sâu giá bán và xử lý hàng tồn.