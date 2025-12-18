Mỗi phút có 1 chiếc xe tay ga này bán ra, giá chỉ hơn 31 triệu đồng cho phiên bản 2026

Ngày 13/12/2025, Honda Việt Nam (HVN) đã chính thức trình làng phiên bản Vision 2026 . Dù giữ nguyên các thông số kỹ thuật và nền tảng động cơ, mẫu xe này vẫn gây chú ý khi tập trung vào việc làm mới màu sắc và tem xe, nhằm củng cố sức hút đối với nhóm khách hàng trẻ tuổi, đặc biệt là Gen Z và nhân viên văn phòng.

Điểm nhấn lớn nhất trên Vision 2026 nằm ở cách phối màu mới trên từng phiên bản.

Honda Vision 2026.

Mẫu xe tay ga mới cập nhật màu sắc và tem xe.

Phiên bản Thể thao: Sở hữu tông màu Bạc - Đen nhám hoàn toàn mới, kết hợp cùng tay dắt sau sơn đen và bộ tem tinh chỉnh cá tính. Đây là phiên bản duy nhất sử dụng bánh trước 16 inch, giúp dáng xe cao ráo và thời thượng hơn.

Phiên bản Cao cấp: Bên cạnh đó, phiên bản Cao cấp cũng được làm mới với màu Đỏ – Đen đồng bộ. Các trang bị thực dụng như đèn LED định vị, cổng sạc USB Type-C phía trước, và hệ thống khóa thông minh Smart Key.

Phiên bản Đặc biệt & Tiêu chuẩn: Duy trì các gam màu thanh lịch như Nâu xám và Trắng - Đen, phù hợp với người dùng yêu thích sự tối giản.

Dòng xe vẫn giữ vững ngôn ngữ thiết kế thừa hưởng từ "đàn anh" SH với những đường nét gọn gàng, khung gầm eSAF thế hệ mới giúp xe nhẹ, ở mức khoảng 94-98kg.

Về mặt kỹ thuật, Honda Vision 2026 tiếp tục sử dụng khối động cơ eSP 110cc , làm mát bằng không khí. Xe tích hợp đầy đủ các công nghệ đặc trưng của Honda như: hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI, bộ đề ACG và hệ thống ngắt động cơ tạm thời Idling Stop. Các tiện ích thực dụng như khóa thông minh Smart Key, hộc đồ trước có cổng sạc USB Type-C và cốp xe rộng rãi vẫn là những điểm cộng lớn cho trải nghiệm hàng ngày. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình: 1,85 lít/100km.

Đèn định vị LED được trang bị trên các bản Thể thao, Đặc biệt và Cao cấp.

Mặt đồng hồ kết hợp analog và LCD.

Vision được thiết kế tập trung vào các yếu tố bao gồm giá phải chăng, tiết kiệm xăng, dễ điều khiển.

Từ 2024, Honda nâng cấp dòng xe Vision lên động cơ eSP, cải thiện mức tiêu thụ nhiên liệu, cùng dung tích cốp lớn hơn.

Kể từ khi ra mắt lần đầu năm 2011 để thay thế Click, Honda Vision đã nhanh chóng trở thành "con gà đẻ trứng vàng" cho HVN. Trong nhiều năm liền, mẫu xe tay ga liên tục chiếm giữ vị trí mẫu xe máy bán chạy nhất Việt Nam. Theo các báo cáo thị trường, doanh số dòng xe này thường xuyên đạt mức 400.000 - 600.000 xe mỗi năm, chiếm khoảng 20% - 25% tổng lượng xe máy Honda bán ra tại thị trường Việt.

Có những thời điểm, doanh số dòng xe này đạt trung bình hơn 40.000 xe/tháng, tương đương với việc cứ mỗi phút trôi qua lại có ít nhất một chiếc Vision được bàn giao tới tay khách hàng.

Dù phải đối đầu với các đối thủ xăng như Yamaha Janus, Latte hay các đối thủ xe điện đang lên như VinFast Vero X, Dat Bike Quantum, Vision vẫn duy trì lợi thế.

Giá Honda Vision 2026 không đổi

Honda Việt Nam vẫn giữ nguyên mức giá đề xuất cho phiên bản 2026, cụ thể: Tiêu chuẩn: 31,89 triệu đồng. Cao cấp: 33,59 triệu đồng, Đặc biệt: 34,99 triệu đồng và Thể thao: 37,29 triệu đồng.

Sản phẩm sẽ chính thức có mặt tại các HEAD từ ngày 18/12/2025 .