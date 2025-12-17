Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phát hiện 24 lượng vàng cùng 32 điện thoại trong hành lý ký gửi tại sân bay Cam Ranh

17-12-2025 - 20:41 PM | Thị trường

Công an tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện 24 lượng vàng cùng hàng chục điện thoại trong hành lý ký gửi không khai báo hải quan tại sân bay Cam Ranh

Chiều 9-12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh kiểm tra, phát hiện trong hành lý ký gửi của bà N.T.N.N (sinh năm 1960) và bà L.T.T.A (sinh năm 1988; cùng trú xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) có 24 lượng vàng và 32 điện thoại di động iPhone.

Bước đầu làm việc, bà N.T.N.N và bà L.T.T.A khai nhận số vàng trên là "vàng 9999", cùng 32 chiếc iPhone mua tại Hàn Quốc với số tiền khoảng 2,5 tỉ đồng, dự định vận chuyển ra TP Hà Nội để tiêu thụ.

Toàn bộ hàng hóa nêu trên không được khai báo hải quan theo quy định của pháp luật khi nhập cảnh vào Việt Nam.

- Ảnh 1.

Hình ảnh hàng hóa vi phạm được phát hiện tại Sân bay quốc tế Cam Ranh

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa đã tạm giữ hàng hóa và tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra.

Công an tỉnh Khánh Hòa đăng tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, nhất là vào thời điểm cuối năm dự báo gia tăng tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Theo K.Nam

Người Lao Động

