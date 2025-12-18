Ảnh minh họa

Pakistan và Nga đang trong các cuộc thảo luận về một thỏa thuận hợp tác tiềm năng trong lĩnh vực dầu khí, bao gồm thăm dò, sản xuất và lọc dầu, Bộ trưởng Tài chính Pakistan Muhammad Aurangzeb cho biết với hãng thông tấn RIA của Nga hôm 17/12.

“Tất cả những lĩnh vực này đều là thế mạnh của Nga. Chúng tôi sẽ rất vui nếu Nga đạt được thỏa thuận với Pakistan trong lĩnh vực này,” hãng tin RIA dẫn lời một quan chức Pakistan.

Đầu năm nay, Bộ trưởng Năng lượng Nga Sergei Tsivilev thông báo Nga đã xem xét khả năng các công ty của họ tham gia nâng cấp một nhà máy lọc dầu tại Pakistan. Việc này diễn ra trong bối cảnh quan hệ năng lượng giữa hai nước được tăng cường trong những năm gần đây: Nga tìm kiếm thị trường xuất khẩu dầu mỏ thay thế sau các lệnh trừng phạt phương Tây, trong khi Pakistan đang tìm nguồn cung dầu thô giá rẻ và thúc đẩy phát triển ngành dầu khí nội địa.

Pakistan bắt đầu nhập khẩu dầu thô từ Nga vào năm 2023, thanh toán bằng nhân dân tệ Trung Quốc cho các lô hàng. Trong tháng 10 vừa qua, Bộ trưởng Dầu mỏ Pakistan Ali Pervaiz Malik đã thảo luận về hợp tác với Gazprom tại Diễn đàn Năng lượng Nga, chỉ một tháng sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Bắc Kinh, nơi hai bên tái khẳng định cam kết mở rộng hợp tác năng lượng và thương mại.

Tại Diễn đàn Khí đốt Quốc tế St Petersburg hồi tháng 10, các cuộc thảo luận của ông Malik với các giám đốc điều hành và quan chức cấp cao Nga tập trung vào cơ hội đầu tư vào lĩnh vực khoáng sản và năng lượng của Pakistan. Các vấn đề được đề cập bao gồm chuyển giao công nghệ, ứng dụng các giải pháp kỹ thuật số nhằm nâng cao hiệu quả thăm dò và sản xuất dầu khí.

Ngoài ra, Pakistan và Nga đã tổ chức một cuộc gặp cấp cao vào cuối tháng 11, tập trung vào hợp tác trong lĩnh vực dầu khí, cũng như khả năng cung cấp khí hóa lỏng (LNG) và khí hóa lỏng dùng cho công nghiệp (LPG).

Trong nước, Pakistan đang đẩy mạnh kế hoạch thăm dò dầu khí. Vào đầu tháng 12, nước này ký kết năm thỏa thuận thăm dò với các công ty tư nhân và nhà nước, bao gồm 3 lô ngoài khơi và 2 lô trên đất liền. Tháng trước, chính phủ Pakistan cũng tiến hành đấu giá 40 lô dầu khí ngoài khơi, thu hút 23 hồ sơ dự thầu từ bốn liên danh, trong đó có các công ty năng lượng địa phương và TPAO – tập đoàn năng lượng nhà nước của Thổ Nhĩ Kỳ.

Những động thái này phản ánh nỗ lực của Pakistan trong việc tăng cường an ninh năng lượng, mở rộng sản xuất dầu khí nội địa và thu hút đầu tư nước ngoài, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác với Nga trong bối cảnh hai bên đang tìm kiếm lợi ích chiến lược trong lĩnh vực năng lượng.

Nhu cầu dầu thô của Pakistan rất lớn so với sản xuất trong nước, chỉ đáp ứng khoảng 15-18% nhu cầu, buộc nước này phải nhập khẩu phần lớn. Các nhà máy lọc dầu xử lý cả dầu nội địa và nhập khẩu để sản xuất các sản phẩm xăng dầu thiết yếu như diesel, xăng, nhiên liệu jet, phục vụ đa dạng các ngành kinh tế.