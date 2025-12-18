1.837 camera AI trên khắp Hà Nội "soi" được bao nhiêu người vi phạm, lỗi nào nhiều nhất sau 5 ngày?

Sau những ngày đầu vận hành Trung tâm điều khiển giao thông thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Hà Nội đã có nhiều chuyển biến tích cực. Giao thông tại nhiều tuyến, nút giao trở nên nền nếp hơn, ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên rõ rệt.

Camera AI đã "soi" được bao nhiêu lỗi vi phạm?

Từ số liệu trên cho thấy, vi phạm liên quan đến hành vi vượt đèn đỏ vẫn chiếm tỷ lệ cao, song xu hướng chung là giảm dần khi hệ thống camera AI hoạt động liên tục, không bỏ sót và không có sự can thiệp chủ quan. Nhiều chuyên gia nhận định, tác động lớn nhất của camera AI không nằm ở mức xử phạt, mà ở việc từng bước hình thành thói quen chấp hành pháp luật giao thông một cách tự giác.

Hình ảnh ghi nhận các vi phạm TTATGT qua hệ thống camera AI

Camera AI không chỉ phát hiện vi phạm mà còn phục vụ Nhân dân

Không chỉ phát hiện, ghi nhận vi phạm trật tự, an toàn giao thông, hệ thống camera AI còn phát huy hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và hỗ trợ Nhân dân.

Điển hình, thông qua việc khai thác dữ liệu từ hệ thống camera giao thông AI, Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội đã phối hợp Công an phường Thanh Xuân hỗ trợ gia đình tìm kiếm và đưa 01 (một) cụ ông đi lạc trở về an toàn.

Camera AI hỗ trợ truy vết tìm người đi lạc

Trước đó, tối ngày 15/12/2025, sau khi tiếp nhận trình báo của gia đình về việc cụ ông (sinh năm 1947) đi tập thể dục nhưng chưa trở về, lực lượng chức năng đã nhanh chóng truy vết lộ trình di chuyển thông qua camera AI. Hình ảnh trích xuất từ hệ thống đã giúp gia đình kịp thời đăng tải thông tin và tìm được cụ ông trong thời gian ngắn.

Thực tế này cho thấy camera AI không chỉ là công cụ hỗ trợ xử phạt vi phạm giao thông, mà còn là “cánh tay nối dài” của lực lượng chức năng trong công tác quản lý đô thị, bảo đảm an ninh, an toàn và phục vụ Nhân dân.

Khi đèn giao thông không còn là những chu kỳ cố định

Trong nhiều năm qua, giao thông Hà Nội luôn chịu áp lực lớn từ tốc độ gia tăng phương tiện, trong khi hạ tầng, không gian đô thị có hạn. Tại nhiều nút giao, tình trạng vượt đèn đỏ, dừng đỗ sai quy định, ùn tắc kéo dài vào giờ cao điểm diễn ra khá phổ biến, gây khó khăn cho công tác điều hành và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Trước thực tế đó, việc Công an thành phố Hà Nội đưa Trung tâm điều khiển giao thông thông minh giai đoạn 2 vào vận hành, với hệ thống camera AI quy mô lớn, được xem là bước chuyển quan trọng trong tư duy quản trị giao thông đô thị, từ điều hành thủ công sang điều hành dựa trên dữ liệu thời gian thực.

Hệ thống camera có thể đo đếm lượng phương tiện, điều chỉnh chu kỳ đèn theo thời gian thực

Diện mạo mới trong những ngày gần đây tại các nút giao thông

Theo Trung tá Đào Việt Long, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội, giai đoạn 2 của dự án tập trung nâng cấp toàn diện trung tâm điều khiển tín hiệu đèn giao thông, mở rộng khả năng kết nối và phân tích dữ liệu từ hệ thống camera. Nếu như trước đây Hà Nội mới triển khai được khoảng 188/195 nút giao trọng điểm, thì đến nay hệ thống đã tiệm cận mục tiêu phủ kín các tuyến, nút giao huyết mạch.

Điểm khác biệt cốt lõi của hệ thống nằm ở khả năng tự động phân tích và điều hành. Camera AI không chỉ ghi nhận hình ảnh mà còn đo đếm lưu lượng phương tiện, phát hiện các hành vi vi phạm phổ biến, thiết lập “làn sóng xanh”, cảnh báo sớm nguy cơ ùn tắc và cho phép điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu theo thời gian thực. Tùy theo mật độ phương tiện, hệ thống có thể rút ngắn hoặc kéo dài pha đèn, giúp dòng phương tiện lưu thông ổn định hơn.

Công nghệ dẫn dắt, giao thông thông suốt hơn

Thực tế những ngày đầu vận hành cho thấy hiệu quả rõ nét của mô hình điều hành giao thông thông minh. Ghi nhận tại nhiều nút giao có lắp đặt camera AI, các lỗi vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, dừng xe quá vạch giảm rõ rệt; giao thông trở nên trật tự, nền nếp hơn, nhất là trong các khung giờ cao điểm.

Việc đưa vào vận hành hệ thống camera AI cũng góp phần giảm đáng kể việc bố trí lực lượng Cảnh sát giao thông trực tiếp đứng điều tiết tại các nút giao thông, đồng thời nâng cao tính chính xác, khách quan và minh bạch trong công tác quản lý, xử lý vi phạm.

Tại một số tuyến đường trung tâm như Cầu Giấy, Huỳnh Thúc Kháng, Phạm Hùng, dù lưu lượng phương tiện cao vào giờ cao điểm nhưng dòng xe vẫn được duy trì ổn định; xe máy không còn đi lên vỉa hè, các phương tiện xếp hàng ngay ngắn trước đèn tín hiệu.

Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội

Nhiều người dân cũng ghi nhận sự thay đổi rõ rệt trong ý thức chấp hành pháp luật giao thông. Anh Mạnh Hùng, trú tại phường Cầu Giấy, cho biết: “Biết là có camera AI giám sát, ai cũng cẩn thận hơn, đi chậm lại và dừng xe đúng vạch”.

Đáng chú ý, qua theo dõi, thống kê của lực lượng chức năng, trong ngày 16/12/2025, trên địa bàn thành phố Hà Nội không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào, cho thấy tác động tích cực bước đầu của việc ứng dụng công nghệ vào công tác điều hành giao thông.

Giải pháp căn cơ cho bài toán giao thông đô thị

Phát biểu tại Lễ khánh thành Trung tâm điều khiển giao thông thông minh, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh: Việc đưa vào sử dụng Trung tâm điều khiển giao thông thông minh cùng hệ thống 1.837 “mắt” Camera AI tại 195 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn Thành phố thể hiện quyết tâm đổi mới, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số của CATP; là bước đi tiên phong góp phần xây dựng Thành phố thông minh trong thời gian tới.

Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Trung tâm điều khiển giao thông thông minh là “bộ não” giám sát tình hình giao thông và trật tự đô thị theo thời gian thực, giúp lực lượng chức năng kịp thời theo dõi tình hình tại các tuyến, nút giao trọng điểm; phát hiện nhanh các điểm ùn tắc, tai nạn, sự cố và các hành vi vi phạm để chủ động tham mưu, điều hành, tổ chức phân luồng, điều tiết phù hợp.

Cùng với đó, hệ thống Camera AI hỗ trợ phân tích lưu lượng, điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu giao thông theo thời gian thực; tự động nhận diện một số hành vi vi phạm, góp phần giảm phụ thuộc vào phương thức kiểm tra, xử lý trực tiếp thủ công như trước đây.

Giám đốc CATP nhấn mạnh: Việc Trung tâm điều khiển giao thông thông minh và Hệ thống camera AI đi vào hoạt động không chỉ phục vụ yêu cầu quản lý trật tự an toàn giao thông, mà còn gắn với nhiệm vụ chuyển đổi số, cải cách hành chính; từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, minh bạch, hiện đại, tạo chuyển biến tích cực trong giải quyết ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố.

Cùng với việc đưa hệ thống camera AI vào vận hành, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo liên quan đến xử phạt vi phạm giao thông. “Lực lượng Cảnh sát giao thông không gọi điện, không nhắn tin, không giải quyết xử phạt vi phạm hành chính, kể cả phạt nguội, qua điện thoại”.

Mọi trường hợp vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera AI sẽ được tra cứu, thông báo đến chủ phương tiện thông qua ứng dụng VNeTraffic và ứng dụng Công dân Thủ đô số - iHanoi. Người dân có thể chủ động cài đặt, đăng nhập bằng tài khoản định danh (VNeID) để theo dõi thông tin vi phạm, tình trạng xử lý hồ sơ và sử dụng các tiện ích phục vụ quản lý hành chính, giao thông đô thị.

Việc thống nhất kênh thông tin chính thức góp phần tăng tính minh bạch và ngăn chặn hiệu quả các hành vi giả danh lực lượng chức năng để lừa đảo, gây hoang mang trong Nhân dân.

Ảnh trong bài: Công an Hà Nội