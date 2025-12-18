Giá xăng giảm về dưới 20.000 đồng một lít

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định giảm giá xăng RON 95 ở mức 462 đồng/lít, về còn 19.620 đồng/lít; giá xăng E5 RON 92 giảm 376 đồng/lít về còn 19.239 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel giảm 678 đồng/lít, về mức 17.476 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 704 đồng/lít, về còn 17.937 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 233 đồng/kg, còn 13.160 đồng/kg.

Giá xăng dầu giảm từ chiều nay.

Ở kỳ điều hành giá này, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Giá xăng trong nước đã giảm 2 phiên liên tiếp chỉ sau một phiên tăng. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 27 lần, giảm 25 lần. Dầu diesel có 24 lần tăng, 26 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: những tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine do Mỹ thúc đẩy có thể dẫn tới việc gia tăng nguồn cung dầu từ Nga; tồn kho dầu thô của Mỹ giảm nhưng tồn kho xăng và các sản phẩm chưng cất tăng vượt dự báo; căng thẳng trong mối quan hệ giữa Mỹ và Venezuela; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố này đã khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 11/12 và kỳ điều hành ngày 18/12 là 76,3 USD/thùng xăng RON92 (giảm hơn 2 USD/thùng); 77,5 USD/thùng xăng RON95 (giảm 2,3 USD/thùng).