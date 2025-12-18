Gần 400 xe Honda CR-V bị triệu hồi ở Mỹ, điều gì đang xảy ra với hãng xe Nhật có tuổi đời hơn 30 năm tại thị trường Việt Nam

Theo thông tin từ Jalopnik (trang tin ô tô uy tín tại Mỹ), Honda đã chính thức thông báo tới các đại lý về đợt triệu hồi các xe Honda CR-V e:FCEV này; riêng các chủ xe sẽ bắt đầu nhận được thông báo trực tiếp từ ngày 2/2 năm tới.

Honda xác định chất làm mát trong cụm pin nhiên liệu hydro có nguy cơ rò rỉ vào phần vỏ bảo vệ. Sự cố này không chỉ gây thất thoát dung dịch mà còn có thể dẫn đến hiện tượng đoản mạch nội bộ, khiến xe mất công suất vận hành đột ngột và tiềm ẩn rủi ro mất an toàn.

Để khắc phục sự cố, các đại lý sẽ tiến hành thay thế toàn bộ cụm pin nhiên liệu (fuel cell stack) bằng một bộ phận cải tiến. Linh kiện mới này sử dụng gioăng cao su thay vì chất kết dính ở phần đầu nối, đồng thời các khớp nối (wobble joints) cũng được xử lý mài nhẵn bavia để đảm bảo độ kín khít tuyệt đối.

"Tính đến ngày 5/12, chúng tôi đã ghi nhận 14 trường hợp yêu cầu bảo hành liên quan đến lỗi này. Rất may mắn, hiện chưa có báo cáo nào về tai nạn hoặc thương vong. Mặc dù hệ thống tra cứu số VIN chưa cập nhật ngày cụ thể, nhưng đợt triệu hồi được xác định sẽ ảnh hưởng đến các xe sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 3/6/2024 đến ngày 26/3/2025", một đại lý Honda tại Mỹ cho hay.

Những chiếc xe chạy bằng hydro được kỳ vọng sẽ là giải pháp cho việc giảm phát thải trong tương lai.

Về bản chất, mọi chiếc ô tô hiện đại đều là những cỗ máy vô cùng tinh vi, và độ phức tạp này còn nhân lên gấp bội khi tích hợp các công nghệ tiên tiến hàng đầu. Với hàng nghìn linh kiện cấu thành, việc phát sinh sai sót trong quá trình vận hành là điều khó tránh khỏi. Đây chính là tình trạng mà mẫu xe hydro Honda CR-V e:FCEV 2025 đang đối mặt, dẫn đến lệnh triệu hồi vừa được Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) ban hành.

Trong tổng số 388 chiếc CR-V e:FCEV thuộc diện triệu hồi, Honda ước tính có tới 60% số xe đã mắc lỗi này. Theo nhà sản xuất ô tô Nhật Bản, có hai nguyên nhân tiềm tàng:

Thứ nhất, việc cắt giảm lượng keo dán (chất bịt kín) dẫn đến tình trạng keo không lấp đầy các vị trí trọng yếu, do đó làm suy giảm khả năng làm kín tại các mối nối của cụm pin nhiên liệu.

Thứ hai, phía nhà cung cấp đã thiếu sót trong khâu khử bavia (mài nhẵn các gờ kim loại thừa) tại rãnh vòng đệm chữ O. Những gờ kim loại sắc nhọn này khiến bề mặt tiếp xúc trở nên gồ ghề, ngăn cản vòng đệm áp sát để làm kín, đồng thời có nguy cơ làm trầy xước hoặc rách gioăng cao su trong quá trình vận hành, dẫn đến tình trạng rò rỉ chất làm mát.

Theo thời gian, chất làm mát bị rò rỉ thấm sâu vào bên trong cụm pin nhiên liệu. Khi chất lỏng này tiếp xúc với các linh kiện điện tử nhạy cảm phía trong, nó sẽ gây ra hiện tượng chập điện (đoản mạch). Lúc này, hệ thống an toàn của xe sẽ ngay lập tức phát hiện sự cố rò rỉ điện ra vỏ máy và kích hoạt đèn cảnh báo nguy hiểm trên bảng điều khiển để người lái kịp thời xử lý.

Cấu tạo phức tạp của Honda CR-V e:FCEV.

Tùy thuộc vào mức độ rò rỉ và tình trạng của hệ thống, người lái sẽ nhận được các thông điệp cảnh báo với mức độ nghiêm trọng tăng dần trên bảng điều khiển. Ban đầu, khi phát hiện lỗi rò điện cao áp, hệ thống sẽ hiển thị thông báo 'Power System' (Lỗi hệ thống điện), đi kèm với cảnh báo mức chất lỏng cách điện thấp để nhắc nhở người dùng liên hệ với đại lý.

Trong trường hợp không khí lọt vào hệ thống làm mát, xe sẽ tự động kích hoạt chế độ bảo vệ bằng cách hiển thị thông báo 'Power may be reduced' (Công suất có thể bị giới hạn), đồng thời cắt giảm công suất đầu ra của pin nhiên liệu xuống chỉ còn 20 kW. Tình huống nguy cấp nhất xảy ra khi nhiệt độ chất làm mát tăng quá cao khiến quá trình phát điện bị đình trệ hoàn toàn; lúc này, màn hình sẽ hiển thị yêu cầu khẩn cấp: 'Do not drive' (Không lái xe) hoặc 'Stop driving when safe' (Dừng xe ngay khi an toàn) để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách và phương tiện.