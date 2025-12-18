Toyota đang chứng minh cho thế giới thấy không phải là không có khả năng làm xe điện

Trang tin Electrek đến từ Đức đã bình luận rằng, đây là mẫu xe điện có kích thước tối ưu cho đô thị nhưng vẫn mang trong mình linh hồn của một chiếc SUV thực thụ. Toyota Urban Cruiser không đơn thuần là một bản chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện mà là sản phẩm được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm thuần điện chuyên dụng hoàn toàn mới. Điều này cho phép các kỹ sư tối ưu hóa không gian nội thất, trọng tâm xe và hiệu suất vận hành – những yếu tố vốn là điểm yếu trên các dòng xe điện chuyển đổi.

Việc tập trung vào phân khúc SUV điện giá rẻ cho thấy Toyota đang hướng tới đối tượng khách hàng đại chúng, những người mong muốn sở hữu một chiếc xe bền bỉ, an toàn nhưng lại có chi phí vận hành thấp.

Ngoại thất khá bắt mắt của mẫu xe điện mới nhà Toyota.

Về ngoại thất, Toyota Urban Cruiser là mẫu xe điện sở hữu ngôn ngữ thiết kế góc cạnh và đậm chất tương lai. Với chiều dài tổng thể 4.285 mm, chỉ nhỉnh hơn một chút so với người anh em Toyota Yaris Cross nhưng lại mang đến cảm giác bề thế hơn nhờ chiều rộng và chiều cao được cải thiện. Trục cơ sở kéo dài lên tới 2.700 mm, lớn hơn một số đối thủ cùng kích cỡ tạo không gian rộng rãi bên trong xe.

Nội thất và công nghệ của xe khá hiện đại với trọng tâm là màn hình cảm ứng giải trí 10,1 inch, hỗ trợ đầy đủ các kết nối thông minh không dây như Apple CarPlay và Android Auto.

Phía sau vô lăng là màn hình kỹ thuật số 10,25 inch cung cấp đầy đủ thông tin vận hành. Theo thông tin từ Toyota, hàng ghế sau có khả năng trượt và gập linh hoạt, giúp tối ưu hóa khả năng chở đồ.

Tuy Urban Cruiser được định vị là SUV điện giá rẻ, nhưng vẫn được Toyota trang bị đầy đủ các công nghệ hỗ trợ lái như: kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường và nhận diện biển báo giao thông. Hệ thống phanh tự động khẩn cấp cũng được tích hợp để đảm bảo an toàn tối đa cho hành khách trong môi trường đô thị đông đúc.

Xe được trang bị 2 màn hình cơ lớn.

Hệ động lực và pin đời mới, Toyota cung cấp hai lựa chọn pin sử dụng công nghệ Lithium Iron Phosphate (LFP). Nhà sản xuất cho biết, loại pin này có độ bền cao, tính an toàn cháy nổ tốt và chi phí sản xuất thấp, giúp giảm giá thành xe đáng kể.

Phiên bản tiêu chuẩn sở hữu pin 49 kWh kết hợp cùng hệ dẫn động cầu trước công suất 142 mã lực, tầm hoạt động khoảng 344 km sau mỗi lần sạc đầy.

Đối với những khách hàng có nhu cầu di chuyển xa hơn, phiên bản cao cấp pin 61 kWh cung cấp tầm hoạt động ấn tượng lên tới 426 km theo tiêu chuẩn WLTP. Phiên bản này được hãng trang bị hệ thống dẫn động bốn bánh (AWD), nâng công suất lên 181 mã lực. Điều này giúp Urban Cruiser có khả năng vượt những địa hình khó. Để giải quyết bài toán sạc điện, xe hỗ trợ công nghệ sạc nhanh DC cho phép nạp từ 10% lên 80% trong vòng 45 phút.

Hãng cũng tích hợp sẵn hệ thống bơm nhiệt và tính năng làm ấm pin trước khi sạc, việc này giúp xe duy trì hiệu suất ổn định và tốc độ sạc nhanh ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, phù hợp với những thị trường có khí hậu lạnh giá.

Mức giá khởi điểm của Urban Cruiser tại thị trường Đức là khoảng 31.990 Euro (khoảng 986 triệu đồng). Các tạp chí về xe nhận xét đây là một con số cực kỳ hấp dẫn nếu xét đến giá trị thương hiệu và những công nghệ mà xe sở hữu.

Mặc dù trước mắt mẫu xe này chỉ được mở bán tại thị trường châu Âu, nhưng nhiều khả năng Toyota sẽ mang dòng xe này đến các khu vực khác, bao gồm cả Đông Nam Á.