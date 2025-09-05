Một cơ sở sản xuất phân bón và thuốc trừ sâu giả không có giấy phép vừa bị lực lượng chức năng triệt phá tại làng Lava (Ấn Độ), cách trung tâm Nagpur khoảng 25 km, trên tuyến đường Khadgaon.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, nhà máy hoạt động dưới tên Công ty TNHH Nông nghiệp NJP, do Paresh Vijay Khandait (32 tuổi) điều hành trong một nhà kho thuộc sở hữu của Prashant Vithobaji Borkar. Tại đây, cảnh sát phát hiện một quy trình sản xuất và đóng gói trái phép với quy mô lớn, chuyên cung cấp phân bón, chế phẩm sinh học và thuốc trừ sâu mang các nhãn hiệu nổi tiếng như Neem Power, Bhushakti, Black Gold, Vardan Gold, Agromax Gold và Silver Shine – tất cả đều chưa từng được cơ quan quản lý cấp phép.

Cuộc đột kích diễn ra khi cảnh sát cơ động thuộc Sở Nông nghiệp Quận Nagpur phối hợp cùng lực lượng thanh tra bất ngờ ập vào. Họ phát hiện hoạt động in ấn, chiết rót và đóng gói sản phẩm đang diễn ra rầm rộ. Đặc biệt, các chế phẩm dạng lỏng được chiết đóng trực tiếp vào bao bì mà không có giấy phép sản xuất.

Trong đợt kiểm tra, cơ quan chức năng đã thu giữ 15 tấn phân bón hóa học, 2 tấn chế phẩm sinh học dạng lỏng và thuốc trừ sâu, cùng hàng loạt tang vật phục vụ sản xuất như chai lọ rỗng, bao bì, máy đóng gói và nguyên liệu thô. Tổng giá trị lô hàng bị thu giữ ước tính hơn 52,61 lakh rupee, tương đương hơn 1,57 tỷ đồng. Các mẫu sản phẩm đã được niêm phong và gửi đến phòng thí nghiệm phân bón để phân tích chất lượng.

Chiến dịch được triển khai dưới sự chỉ đạo của Ashok Kirnali (Giám đốc Đầu vào & Kiểm soát Chất lượng), Umesh Ghatge (Giám đốc Liên ngành Nông nghiệp), Pravin Deshmukh (Giám đốc Kiểm soát Chất lượng) và Ravindra Manohare (Giám đốc Nông nghiệp Quận). Trực tiếp chỉ huy hiện trường là Reena Dongre (Thanh tra Kiểm soát Chất lượng Taluka) và Markand Khandait (Thanh tra Kiểm soát Chất lượng Quận), với sự hỗ trợ của nhiều cán bộ nông nghiệp và cảnh sát địa phương.

Cảnh sát đã tiến hành bắt giữ Paresh Vijay Khandait với nhiều cáo buộc vi phạm, bao gồm: sản xuất và đóng gói phân bón không có giấy phép, lưu hành sản phẩm kém chất lượng, ghi nhãn sai hoặc gây hiểu lầm, cùng việc không lưu giữ hồ sơ sản xuất và kho bãi theo quy định.

Vụ việc hiện đã được lập hồ sơ tại Đồn Cảnh sát Wadi và đang trong quá trình điều tra mở rộng. Giới chức Nagpur cho biết, chiến dịch này nằm trong nỗ lực siết chặt quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, nhằm bảo vệ nông dân và thị trường khỏi các sản phẩm phân bón, thuốc trừ sâu giả mạo, vốn có thể gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng.



