Đột kích 2 căn nhà cho thuê, công an triệt phá đường dây buôn bán mỹ phẩm và thuốc giả, tịch thu hơn 8.000 sản phẩm

28-08-2025 - 19:15 PM | Thị trường

Một Trung tướng cảnh sát đã chỉ huy cuộc đột kích, thu giữ tổng cộng 8.270 mặt hàng, bao gồm thuốc men, sản phẩm thảo dược, mỹ phẩm và thực phẩm.

Đột kích 2 căn nhà cho thuê, công an triệt phá đường dây buôn bán mỹ phẩm và thuốc giả, tịch thu hơn 8.000 sản phẩm- Ảnh 1.

Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan phối hợp cùng Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) đã đột kích 2 địa điểm, triệt phá thành công đường dây buôn bán mỹ phẩm và thuốc giả tại Bangkok.

Trung tướng cảnh sát Siam Boonsom cùng nhiều sĩ quan cấp cao khác đã chỉ đạo một nhóm, bao gồm các quan chức từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm, bắt giữ những nghi phạm. Theo thông tin từ lực lượng chức năng, hai nghi phạm gồm một người đàn ông 40 tuổi đã nhập tịch Thái Lan và một phụ nữ 36 tuổi quốc tịch Trung Quốc. Họ bị cáo buộc thuê hai căn nhà tại khu vực Lat Phrao 80 Soi 11, quận Wang Thonglang, để lưu trữ và phân phối hàng hóa bất hợp pháp.

Trong chiến dịch khám xét, cảnh sát đã thu giữ tổng cộng 8.270 mặt hàng, bao gồm thuốc men, sản phẩm thảo dược, mỹ phẩm và thực phẩm. Cụ thể, 4.928 sản phẩm được phát hiện tại căn nhà thứ nhất và 3.342 sản phẩm khác tại căn nhà thứ hai. Toàn bộ hoạt động được điều hành dưới danh nghĩa Công ty TNHH C&C Chuntan, thành lập từ tháng 8 năm ngoái.

Đột kích 2 căn nhà cho thuê, công an triệt phá đường dây buôn bán mỹ phẩm và thuốc giả, tịch thu hơn 8.000 sản phẩm- Ảnh 2.

Đột kích 2 căn nhà cho thuê, công an triệt phá đường dây buôn bán mỹ phẩm và thuốc giả, tịch thu hơn 8.000 sản phẩm- Ảnh 3.

Hai nghi phạm thừa nhận đã thuê nhà với giá 26.000 baht (khoảng hơn 21 triệu đồng) mỗi căn để làm nơi hoạt động kinh doanh, đồng thời tham gia đóng gói lại mỹ phẩm, đồ ăn nhẹ và thuốc không kê đơn. Tuy nhiên, họ phủ nhận biết rõ tính chất bất hợp pháp của số hàng này.

Theo tờ KhaoSod, các cáo buộc chống lại họ bao gồm: kinh doanh thuốc giả, thuốc chưa đăng ký, mỹ phẩm và sản phẩm thảo dược không giấy phép, cùng hành vi bán mỹ phẩm có nhãn mác gây hiểu lầm, không có nhãn tiếng Thái. Hiện các nghi phạm cùng tang vật đã được bàn giao cho Đồn Cảnh sát Wang Thonglang để phục vụ điều tra.

Trong một vụ việc liên quan, nhóm cảnh sát do Thiếu tướng Noppasilp Poonsawat chỉ huy cũng tiến hành đột kích ba ngôi nhà khác tại Bangkok do công dân Trung Quốc thuê. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ lượng lớn thuốc giả và thuốc không đăng ký với tổng giá trị ước tính hơn 100 triệu baht (hơn 81 tỷ đồng).

Cảnh sát Thái Lan cảnh báo những sản phẩm bất hợp pháp này tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng nếu bị đưa ra thị trường.

Một trung tướng chỉ huy cuộc đột kích, tóm gọn đường dây sản xuất nước tương, cà phê giả quy mô lớn, tịch thu hơn 75.000 sản phẩm sắp tung ra thị trường


Khánh Vy

An ninh tiền tệ

