Cảnh sát bảo vệ người tiêu dùng Thái Lan vừa tiến hành đột kích một nhà máy sản xuất mỹ phẩm bất hợp pháp tại huyện Bang Pakong, tỉnh Chachoengsao, thu giữ hơn 200.000 sản phẩm chưa được cấp phép lưu hành.

Theo Thiếu tướng cảnh sát Patanasak Bupphasuwan, chỉ huy lực lượng cảnh sát bảo vệ người tiêu dùng, cuộc khám xét được triển khai từ ngày 15 đến 18/8, với sự phối hợp của cơ quan quản lý thực phẩm, dược phẩm và các đơn vị y tế địa phương. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 234.699 sản phẩm mỹ phẩm chưa đăng ký, ước tính trị giá khoảng 20 triệu baht (tương đương hơn 13 tỷ đồng).

Cuộc đột kích được thực hiện sau khi cơ quan chức năng nhận được nhiều khiếu nại về hành vi vi phạm pháp luật của nhà máy này.

Một phụ nữ 24 tuổi, tên Paphawee Chaisutchayangkul, đã bị bắt giữ tại chỗ. Cô này khai nhận là người giám sát hoạt động sản xuất, bao gồm các công đoạn đun sôi, khuấy trộn, đóng gói và dán nhãn sản phẩm. Bà Paphawee cho biết có bằng cử nhân hóa học và đã làm việc tại nhà máy trong tám tháng qua.

Vụ tịch thu bao gồm các thương hiệu phổ biến thuộc nhiều danh mục sản phẩm: sữa tắm và sữa dưỡng thể Tuscan Hills, kem dưỡng da tay LACURA, sản phẩm tắm Crayola và nhiều loại xà phòng rửa tay theo mùa. Vụ tịch thu lớn nhất là 105.000 hộp kem dưỡng da tay LACURA.

Điều tra ban đầu cho thấy nhà máy do một người Trung Quốc làm chủ, phần lớn hàng hóa sản xuất tại đây được chuẩn bị để xuất khẩu.

Theo Thiếu tướng Patanasak, chủ cơ sở bị truy tố về tội sản xuất và bán mỹ phẩm chưa đăng ký, không có nhãn mác tiếng Thái theo quy định. Với tội danh này, mức án tối đa có thể lên tới 6 tháng tù giam và/hoặc phạt tiền 50.000 baht.

Đồng thời ông cũng cảnh báo người tiêu dùng nên tránh các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp giá rẻ có nhãn mác không phù hợp hoặc quảng cáo phóng đại.

Ông cho biết: "Người tiêu dùng có nguy cơ trở thành nạn nhân của quảng cáo sai sự thật và nhận phải sản phẩm giả, kém chất lượng có thể gây ra phản ứng dị ứng".

Cơ quan chức năng khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất và phân phối mỹ phẩm trái phép nhằm bảo vệ người tiêu dùng cũng như thị trường nội địa.