Chiếc siêu xe Ferrari đời cổ này có thể có giá quy đổi vượt 1.800 tỷ đồng, lý do đến từ màu sơn… trắng

Ferrari 250 GTO từ lâu đã được xem là “chén thánh” trong thế giới xe cổ, nhưng chiếc 250 GTO mang số khung 3729GT sắp được đưa ra đấu giá còn đặc biệt hơn tất cả. Đây là chiếc Ferrari 250 GTO duy nhất trong lịch sử được xuất xưởng với màu trắng nguyên bản, khác hoàn toàn hình ảnh Rosso Corsa vốn đã trở thành biểu tượng của thương hiệu xe Ý.

Ferrari 250 GTO 3729GT – chiếc GTO duy nhất xuất xưởng với màu trắng nguyên bản. Ảnh: Motor1

Ferrari chỉ sản xuất tổng cộng 36 chiếc 250 GTO trong giai đoạn 1962–1964, mỗi xe đều gắn với lịch sử đua xe và giá trị sưu tầm cực cao. Tuy nhiên, 3729GT lại là một trường hợp “ngoại lệ” ngay từ khi rời nhà máy Maranello. Theo đơn đặt hàng ban đầu, chiếc xe được sơn màu trắng Bianco Speciale – một lựa chọn gần như không tồn tại đối với Ferrari thời kỳ đó, đặc biệt là trên một mẫu xe đua thuần chất như 250 GTO.

Không chỉ khác biệt về màu sắc, chiếc 250 GTO này còn sở hữu lý lịch đua xe đáng nể. Xe từng được đặt hàng bởi John Coombs – tay đua và ông chủ đội đua nổi tiếng tại Anh – để tham gia các giải đua đối đầu với những đối thủ sừng sỏ như Jaguar E-Type. Trong sự nghiệp thi đấu, 3729GT đã góp mặt tại nhiều sự kiện đua xe danh giá, qua tay các tay đua tên tuổi và để lại dấu ấn rõ nét trong lịch sử motorsport châu Âu.

Chiếc Ferrari 250 GTO hiếm có bậc nhất lịch sử chuẩn bị bước vào phiên đấu giá quốc tế. Ảnh: Motor1

Sau giai đoạn thi đấu, chiếc xe tiếp tục được giới sưu tầm săn đón và từng thuộc sở hữu của nhiều nhân vật nổi tiếng, trong đó có Jon Shirley – cựu Chủ tịch kiêm COO của Microsoft. Đáng chú ý, thay vì được phục chế toàn diện như nhiều siêu xe cổ khác, Ferrari 250 GTO Bianco Speciale vẫn giữ tình trạng nguyên bản tối đa, chỉ được bảo dưỡng và chỉnh sửa cần thiết để đảm bảo khả năng vận hành, qua đó bảo tồn trọn vẹn giá trị lịch sử.

Theo thông tin công bố, chiếc Ferrari 250 GTO độc nhất này sẽ được đưa ra đấu giá tại sự kiện Mecum Kissimmee 2026. Trước đó, xe dự kiến xuất hiện trưng bày tại một số sự kiện lớn để giới sưu tầm và truyền thông chiêm ngưỡng. Với việc các Ferrari 250 GTO từng nhiều lần đạt mức giá trên 50–70 triệu USD (hơn 1.800 tỷ đồng) trong các giao dịch trước đây, giới chuyên môn nhận định phiên bản màu trắng độc bản này hoàn toàn có khả năng thiết lập một cột mốc giá mới.

Khoang lái tối giản, đậm chất xe đua cổ điển, vẫn được giữ nguyên trạng qua nhiều thập kỷ. Ảnh: Motor1

Trong bối cảnh thị trường xe cổ ngày càng coi trọng yếu tố nguyên bản, tính độc nhất và lịch sử đua xe, Ferrari 250 GTO Bianco Speciale không đơn thuần là một chiếc ô tô. Đây là một phần di sản của Ferrari, của thể thao tốc độ và của cả văn hoá sưu tầm xe toàn cầu – một cơ hội hiếm hoi mà có thể cả đời giới chơi xe chỉ được chứng kiến một lần.