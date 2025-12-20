Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chiếc siêu xe Ferrari đời cổ này có thể có giá quy đổi vượt 1.800 tỷ đồng, lý do đến từ màu sơn… trắng

20-12-2025 - 19:28 PM | Thị trường

Ferrari 250 GTO mang số khung 3729GT – chiếc xe duy nhất xuất xưởng với màu trắng nguyên bản – đang thu hút sự chú ý của giới sưu tầm toàn cầu trước thềm phiên đấu giá quốc tế.

Ferrari 250 GTO từ lâu đã được xem là “chén thánh” trong thế giới xe cổ, nhưng chiếc 250 GTO mang số khung 3729GT sắp được đưa ra đấu giá còn đặc biệt hơn tất cả. Đây là chiếc Ferrari 250 GTO duy nhất trong lịch sử được xuất xưởng với màu trắng nguyên bản, khác hoàn toàn hình ảnh Rosso Corsa vốn đã trở thành biểu tượng của thương hiệu xe Ý.

Ferrari 250 GTO 3729GT – chiếc GTO duy nhất xuất xưởng với màu trắng nguyên bản. Ảnh: Motor1

Ferrari chỉ sản xuất tổng cộng 36 chiếc 250 GTO trong giai đoạn 1962–1964, mỗi xe đều gắn với lịch sử đua xe và giá trị sưu tầm cực cao. Tuy nhiên, 3729GT lại là một trường hợp “ngoại lệ” ngay từ khi rời nhà máy Maranello. Theo đơn đặt hàng ban đầu, chiếc xe được sơn màu trắng Bianco Speciale – một lựa chọn gần như không tồn tại đối với Ferrari thời kỳ đó, đặc biệt là trên một mẫu xe đua thuần chất như 250 GTO.

Không chỉ khác biệt về màu sắc, chiếc 250 GTO này còn sở hữu lý lịch đua xe đáng nể. Xe từng được đặt hàng bởi John Coombs – tay đua và ông chủ đội đua nổi tiếng tại Anh – để tham gia các giải đua đối đầu với những đối thủ sừng sỏ như Jaguar E-Type. Trong sự nghiệp thi đấu, 3729GT đã góp mặt tại nhiều sự kiện đua xe danh giá, qua tay các tay đua tên tuổi và để lại dấu ấn rõ nét trong lịch sử motorsport châu Âu.

Chiếc Ferrari 250 GTO hiếm có bậc nhất lịch sử chuẩn bị bước vào phiên đấu giá quốc tế. Ảnh: Motor1

Sau giai đoạn thi đấu, chiếc xe tiếp tục được giới sưu tầm săn đón và từng thuộc sở hữu của nhiều nhân vật nổi tiếng, trong đó có Jon Shirley – cựu Chủ tịch kiêm COO của Microsoft. Đáng chú ý, thay vì được phục chế toàn diện như nhiều siêu xe cổ khác, Ferrari 250 GTO Bianco Speciale vẫn giữ tình trạng nguyên bản tối đa, chỉ được bảo dưỡng và chỉnh sửa cần thiết để đảm bảo khả năng vận hành, qua đó bảo tồn trọn vẹn giá trị lịch sử.

Theo thông tin công bố, chiếc Ferrari 250 GTO độc nhất này sẽ được đưa ra đấu giá tại sự kiện Mecum Kissimmee 2026. Trước đó, xe dự kiến xuất hiện trưng bày tại một số sự kiện lớn để giới sưu tầm và truyền thông chiêm ngưỡng. Với việc các Ferrari 250 GTO từng nhiều lần đạt mức giá trên 50–70 triệu USD (hơn 1.800 tỷ đồng) trong các giao dịch trước đây, giới chuyên môn nhận định phiên bản màu trắng độc bản này hoàn toàn có khả năng thiết lập một cột mốc giá mới.

Khoang lái tối giản, đậm chất xe đua cổ điển, vẫn được giữ nguyên trạng qua nhiều thập kỷ. Ảnh: Motor1

Trong bối cảnh thị trường xe cổ ngày càng coi trọng yếu tố nguyên bản, tính độc nhất và lịch sử đua xe, Ferrari 250 GTO Bianco Speciale không đơn thuần là một chiếc ô tô. Đây là một phần di sản của Ferrari, của thể thao tốc độ và của cả văn hoá sưu tầm xe toàn cầu – một cơ hội hiếm hoi mà có thể cả đời giới chơi xe chỉ được chứng kiến một lần.

Honda City 2026 lần đầu lộ diện trên đường: Thiết kế trau chuốt với giao diện LED mới, có thể thêm công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

Theo Bảo Lâm

Đời sống Pháp luật

Từ Khóa:
ferrari, siêu xe

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam, Thái Lan chú ý: Philippines có động thái mới với nhập khẩu gạo từ 1/1/2026

Việt Nam, Thái Lan chú ý: Philippines có động thái mới với nhập khẩu gạo từ 1/1/2026 Nổi bật

iPhone 17 Pro 256GB giảm giá chạm đáy, đồng hồ thông minh Huawei Watch Fit 4 Pro chỉ còn 2,99 triệu đồng!

iPhone 17 Pro 256GB giảm giá chạm đáy, đồng hồ thông minh Huawei Watch Fit 4 Pro chỉ còn 2,99 triệu đồng! Nổi bật

Phát hiện một lớp dầu nằm ngang trữ lượng 200 triệu thùng cùng mỏ khí quy mô lớn tại một quốc gia châu Á

Phát hiện một lớp dầu nằm ngang trữ lượng 200 triệu thùng cùng mỏ khí quy mô lớn tại một quốc gia châu Á

18:15 , 20/12/2025
Trung Quốc vừa làm 1 việc được cả thế giới chờ đợi

Trung Quốc vừa làm 1 việc được cả thế giới chờ đợi

18:11 , 20/12/2025
Honda City 2026 lần đầu lộ diện trên đường: Thiết kế trau chuốt với giao diện LED mới, có thể thêm công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

Honda City 2026 lần đầu lộ diện trên đường: Thiết kế trau chuốt với giao diện LED mới, có thể thêm công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

17:01 , 20/12/2025
Giá bạc hôm nay 20-12: Thị trường bạc tiếp tục dậy sóng

Giá bạc hôm nay 20-12: Thị trường bạc tiếp tục dậy sóng

16:13 , 20/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên