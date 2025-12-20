Giá bạc hôm nay 20-12: Thị trường bạc tiếp tục dậy sóng

Sáng 20-12, giá bạc miếng được Tập đoàn Phú Quý đẩy lên mức mua vào 2,528 triệu đồng, bán ra 2,602 triệu đồng/lượng, tăng tổng cộng khoảng 80.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Tại nhiều công ty khác, giá bạc cũng vượt mốc 2,6 triệu đồng/lượng. Đây là mức cao nhất từ trước tới nay của giá bạc.

Giá bạc chưa ngừng đà tăng sau khi đã cao gấp đôi trong 1 năm qua bất chấp các khuyến nghị giá bạc có thể hạ nhiệt trong ngắn hạn.

Đến sáng nay, giá bạc miếng vượt 2,6 triệu đồng/lượng, trong khi bạc loại 1 kg được nhiều công ty bán ra xấp xỉ 70 triệu đồng.

Giá bạc cao nhất từ trước tới nay

Giá bạc trong nước tăng mạnh theo đà đi lên của giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay chốt tuần giao dịch ở mức đỉnh mới, lên tới 67,22 USD/ounce, tăng 2,57% so với phiên trước.

Tính từ đầu năm tới nay, giá bạc thế giới đã tăng hơn 120%, trong khi giá vàng cũng đang kéo dài đà tăng tới 65%.

Kết quả khảo sát Kim loại hàng đầu năm 2026 của Kitco News vừa công bố, cho thấy các nhà giao dịch bán lẻ ủng hộ bạc với tiềm năng tăng giá lớn hơn vàng.

Có 352 nhà đầu tư cá nhân tham gia trả lời, trong đó 51% ý kiến dự đoán bạc sẽ tăng tiếp trong năm tới và trở thành kim loại có mức tăng giá cao nhất; có 29% dự đoán vàng sẽ là kim loại tăng giá mạnh nhất vào năm sau...

Theo giới phân tích, lãi suất thấp hơn, sự mất giá của đồng USD, nhu cầu đa dạng các kênh đầu tư, trong đó có bạc tỏa sáng.

Tuy nhiên, cũng xuất hiện dự báo của Ngân hàng TD Securities (Canada) cho rằng giá bạc có thể rớt xuống mức 40 USD/ounce vào giữa năm sau, giảm sốc so với mốc 67 USD/ounce ở thời điểm hiện tại.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 2,14 triệu đồng/lượng.

Giá bạc trong nước tăng sốc, bỏ xa mức tăng của giá vàng trong 1 năm qua



