Thêm thông tin Toyota Hilux 2026 bán tại Việt Nam tháng sau: Giá tạm tính từ dưới 700 triệu đồng, 3 bản, máy 2.8L, có ADAS đời mới đấu Ranger

20-12-2025 - 11:05 AM | Thị trường

Theo nguồn tin từ đại lý, Toyota Hilux thế hệ mới dự kiến ra mắt ngày 19/1/2026, đã nhận đặt cọc với 3 phiên bản, giá tạm tính từ gần 700 triệu đến gần 1 tỷ đồng, nhập khẩu Thái Lan.

Theo thông tin từ một đại diện bán hàng đại lý ở phía Bắc, Toyota Hilux thế hệ mới có thể sẽ ra mắt vào ngày 19/1/2026. Hiện đại lý đã nhận đặt cọc với 3 phiên bản, gồm 4x2 MT, 4x2 AT và 4x4 AT, với mức giá tạm tính lần lượt từ gần 700 triệu, hơn 700 triệu và gần 1 tỷ đồng. Xe sẽ được nhập từ Thái Lan.

Chiếc Toyota Hilux 2026 bản tay lái thuận có khả năng là dành cho thị trường Việt Nam. Ảnh: ST

Cũng theo đại lý, cả 3 phiên bản Hilux 2026 sẽ dùng động cơ 2.8L, không còn loại 2.4L như trước. Đối chiếu tại thị trường Thái Lan, động cơ 2.8L mới cho công suất 204 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm. Bản AT dùng số tự động 6 cấp. Bản MT số sàn 6 cấp cũng dùng máy 2.8L nhưng mô-men xoắn chỉ 420 Nm.

Hilux mới hứa hẹn có nhiều thay đổi lớn ở thiết kế và trang bị từ trong ra ngoài. Mẫu xe này vẫn giữ nguyên kiểu dáng như đời trước - một yếu tố từng gây tranh cãi khi ra mắt, nhưng phần đầu và đuôi được thiết kế lại hoàn toàn. Cụm đèn mảnh hơn, đầu xe góc cạnh hơn, lưới tản nhiệt đồng màu xe kiểu trên Corolla Cross. Theo phía đại lý, sẽ có 5 màu tùy chọn gồm trắng, xám, bạc, đen và vàng.

Bản cao cấp nhất của Hilux 2026 tại Việt Nam có thể sẽ có ngoại hình giống bản Overland tại Thái Lan. Ảnh: ST

Nội thất xe mang diện mạo hoàn toàn mới, tương tự Land Cruiser Prado. Vô-lăng 3 chấu mới. Cụm điều khiển trung tâm gọn gàng hơn. Phanh đỗ điện tử cũng là một điểm mới. Xe có 2 màn hình 12,3 inch. Bản cao cấp nhất có loa JBL.

Nội thất xe lột xác so với đời trước. Ảnh: ST

Về công nghệ, theo người bán, Hilux 2026 sẽ được trang bị gói Toyota Safety Sense 3.0 trên bản cao cấp. Đây là gói ADAS thế hệ mới của Toyota.

Với nhiều điểm mới cùng mức giá tạm tính được cho là thấp hơn cả đời trước, Toyota Hilux 2026 có thể sẽ "phả hơi nóng" lên "vua doanh số" Ford Ranger. Việc vượt được doanh số Ranger là điều rất khó, nhưng có thể Hilux mới sẽ tạo thêm áp lực cho nhiều mẫu xe khác trong phân khúc như Mitsubishi Triton hay Isuzu D-Max.

Theo Khôi Nguyên

