Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá cà phê hôm nay 20-12: Giảm phiên thứ 7, tiêu thụ cà phê tăng kỷ lục

20-12-2025 - 10:01 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay giảm nhưng có vẻ thị trường đang tìm thấy đáy khi nhiều nông dân không gặp áp lực bán ra

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 20-12 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh chỉ điều chỉnh nhẹ, giảm ở 2 kỳ hạn giao gần nhưng tăng nhẹ ở 2 kỳ hạn giao xa; giá Arabica trên sàn New York – Mỹ 0,68%-1,28%. 

Giá cà phê giảm chậm lại

Ở kỳ hạn tham chiếu giao tháng 3-2026, giá Robusta giảm 8 USD/tấn còn 3.669 USD/tấn trong một phiên giao dịch đã có lúc tăng 59 USD/tấn.

Tính chung 7 phiên giao dịch gần đây, Robusta giảm đến 469 USD/tấn.

Arabica giao tháng 3-2026 giảm 100 USD/tấn, còn 7.510 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay, thị trường trong nước dự báo sẽ ít điều chỉnh, quanh mốc 89.300 đồng/kg như ngày hôm qua. Hiện tại, đa số nông dân trồng cà phê có tài chính tốt nên không gặp áp lực bán ra khiến giá cà phê không thể giảm sâu.

Giá cà phê hôm nay 20 - 12: Tiêu thụ tăng kỷ lục và giá giảm nhẹ - Ảnh 2.

Tiêu thụ cà phê tăng bền vững

Tiêu thụ cà phê kỷ lục, tồn kho thấp

Thông tin về thị trường cà phê đáng chú ý là báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) vừa công bố dự báo mức tiêu thụ cà phê toàn cầu tiếp tục tăng lên mức kỷ lục 173,9 triệu bao (mỗi bao 60 kg, tăng 1,3%), lượng tồn kho cuối kỳ dự kiến sẽ giảm năm thứ 5 liên tiếp xuống chỉ còn 20,1 triệu bao.

Mức tăng này đến từ châu Âu (đặc biệt Đức, Pháp, Ý) – tiêu thụ phục hồi sau thời kỳ giá cao; Mỹ và Canada – nhu cầu cà phê tại nhà và cà phê pha sẵn tăng trở lại và khu vực châu Á (Việt Nam, Indonesia, Trung Quốc, Hàn Quốc) – xu hướng uống cà phê rang xay và hòa tan lan rộng.

Đáng chú ý, Việt Nam nằm trong tốp 10 tiêu thụ cà phê nhiều nhất thế giới (vị trí 8), gần với Canada và Indonesia.

Điều này cho thấy dù sản xuất cà phê tăng kỷ lục khoảng 178,7 -178,8 triệu bao nhưng nhu cầu tiêu thụ vẫn cao, có lợi cho mặt bằng giá.

Giá cà phê hôm nay 19-12: Giảm phiên thứ 6 liên tiếp


Theo Ngọc Ánh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam, Thái Lan chú ý: Philippines có động thái mới với nhập khẩu gạo từ 1/1/2026

Việt Nam, Thái Lan chú ý: Philippines có động thái mới với nhập khẩu gạo từ 1/1/2026 Nổi bật

Mẫu iPhone "bình cũ rượu thơm", giảm kịch giá còn 11 triệu: Hàng mới cứng, rẻ, đẹp, đáng mua nhất cuối 2025

Mẫu iPhone "bình cũ rượu thơm", giảm kịch giá còn 11 triệu: Hàng mới cứng, rẻ, đẹp, đáng mua nhất cuối 2025 Nổi bật

Không phải Thái Lan hay Việt Nam, một quốc gia Đông Nam Á đón tin buồn với sầu riêng: Xuất khẩu giảm 7 lần do thời tiết, thị phần tại Trung Quốc dưới 1%

Không phải Thái Lan hay Việt Nam, một quốc gia Đông Nam Á đón tin buồn với sầu riêng: Xuất khẩu giảm 7 lần do thời tiết, thị phần tại Trung Quốc dưới 1%

08:35 , 20/12/2025
iPhone 17 Pro 256GB giảm giá chạm đáy, đồng hồ thông minh Huawei Watch Fit 4 Pro chỉ còn 2,99 triệu đồng!

iPhone 17 Pro 256GB giảm giá chạm đáy, đồng hồ thông minh Huawei Watch Fit 4 Pro chỉ còn 2,99 triệu đồng!

08:15 , 20/12/2025
Một mặt hàng của Việt Nam đang được Nhật Bản liên tục săn lùng: Thu về hơn 2 tỷ USD từ đầu năm, nước ta tạo ra kho báu được nửa thế giới mua hàng

Một mặt hàng của Việt Nam đang được Nhật Bản liên tục săn lùng: Thu về hơn 2 tỷ USD từ đầu năm, nước ta tạo ra kho báu được nửa thế giới mua hàng

06:04 , 20/12/2025
Bản hybrid một lần đổ xăng đi hơn 1.100km: Đây là chiếc Santa Fe được mong nhất?

Bản hybrid một lần đổ xăng đi hơn 1.100km: Đây là chiếc Santa Fe được mong nhất?

20:35 , 19/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên