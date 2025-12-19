Bản hybrid một lần đổ xăng đi hơn 1.100km: Đây là chiếc Santa Fe được mong nhất?

Santa Fe hybrid bản mới thu hút sự chú ý bởi khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng.

Thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến một sự dịch chuyển rõ rệt trong xu hướng tiêu dùng, với động lực chính đến từ cam kết phát triển bền vững và nhu cầu về trải nghiệm lái xe hiện đại. Xe điện và xe full hybrid đang nổi lên như hai lựa chọn hàng đầu, mỗi loại mang trong mình những ưu thế và thách thức riêng biệt.

Thách thức trong việc thay đổi thói quen

Xe thuần điện đang nhanh chóng trở thành một xu hướng tiêu dùng thời thượng tại Việt Nam. Sự hấp dẫn của xe điện đến từ những đặc tính vận hành nổi trội như không phát thải trực tiếp ra môi trường, khả năng tăng tốc nhanh, mượt mà và đặc biệt êm ái.

Tuy nhiên, xe điện đòi hỏi người dùng phải thay đổi thói quen so với việc sử dụng xe xăng, đó là người dùng cần lên kế hoạch sử dụng.

Theo thông số này, một lần đổ đầy bình của Santa Fe Hybrid có khả năng di chuyển hơn 1.100km.

Do trang bị pack pin dung lượng lớn, xe điện cần một khoảng thời gian nhất định để sạc đầy, kể cả sạc tại trạm công suất cao. Việc này đòi hỏi người dùng phải tính toán quãng đường di chuyển và thời gian sạc với nhu cầu sử dụng, tránh rơi vào tình huống bị động khi cần dùng ngay lập tức nhưng xe lại không thể đáp ứng.

Sự phụ thuộc vào hạ tầng sạc công cộng để có thể sạc nhanh và yêu cầu lên kế hoạch sử dụng xe trở thành những trở ngại lớn, ngăn cản phổ cập xe điện tới toàn bộ người tiêu dùng.

Xe hybrid: Phương án tối ưu hơn?

Cũng với mục đích chung là bảo vệ môi trường, dòng xe full hybrid trở thành một lựa chọn tối ưu hơn, đặc biệt phù hợp với những người muốn trải nghiệm công nghệ xanh nhưng không muốn thay đổi thói quen sử dụng xe.

Xe full hybrid là giải pháp dung hòa tốt hơn khi có chi phí ban đầu thấp hơn dòng Plug-in hybrid (PHEV), không cần chờ sạc như xe thuần điện, và có khả năng hỗ trợ sâu rộng cho động cơ xăng, khác hẳn với loại mild hybrid chỉ có thể hỗ trợ nhẹ giới hạn.

Đặc biệt, hệ thống này vẫn có thể thu hồi năng lượng khi phanh hoặc khi xe xuống dốc tương tự như xe điện, tối ưu khả năng sử dụng nhiên liệu.

Hyundai Thành Công vừa cho ra mắt phiên bản hybrid của Santa Fe, có giá niêm yết 1,369 tỷ đồng.

Hyundai Santa Fe, đặc biệt là phiên bản hybrid sử dụng động cơ 1.6L Turbo vừa ra mắt Việt Nam, là một ví dụ điển hình. Theo công bố, mẫu xe này chỉ tiêu thụ khoảng 6,3 lít xăng mỗi 100km - tương đương nhiều xe có kích thước nhỏ hơn. Điều này có nghĩa là với một bình xăng đầy, xe có thể đi liên tục hơn 1.000 km mà không cần dừng tiếp nhiên liệu.

Hệ thống parallel hybrid của xe hỗ trợ sâu rộng cho động cơ xăng: Mô-tơ điện giúp xe di chuyển ngay mà không cần chờ các cơ cấu của động cơ đốt trong được bôi trơn. Đồng thời, hệ thống này cũng hỗ trợ động cơ xăng khi di chuyển chậm và khi cần tăng tốc đột ngột.

Đặc biệt hơn, Santa Fe hybrid còn vượt trội so với các đối thủ khi trang bị công nghệ hộp số Active Shift Control (ASC) độc quyền của Hyundai. Công nghệ này sử dụng mô-tơ điện để đồng bộ hóa tốc độ quay của động cơ và hộp số, giúp cắt giảm 30% thời gian sang số (từ 500 mili giây xuống còn 350 mili giây). Điều này giúp quá trình vận hành xe trở nên mượt mà và êm ái hơn đáng kể so với các hộp số tự động truyền thống.