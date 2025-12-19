Thương hiệu Việt ngành sức khỏe được vinh danh tại Hội nghị Việt - Lào

Vientiane những ngày đầu tháng 12 trở thành tâm điểm của hợp tác kinh tế khu vực khi Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt - Lào diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao hai nước. Trong không gian trưng bày dành cho 10 thương hiệu tiêu biểu của Việt Nam, Kingsport gây chú ý khi trở thành doanh nghiệp tiên phong của ngành hàng chăm sóc sức khỏe tham dự và được vinh danh là doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN.

Kingsport nổi bật giữa 10 thương hiệu tiêu biểu của Việt Nam

Theo Ban tổ chức, danh sách 10 thương hiệu được lựa chọn trưng bày tại hội nghị năm nay đại diện cho các lĩnh vực có đóng góp nổi bật trong hợp tác kinh tế, đầu tư và thương mại Việt - Lào. Việc một thương hiệu thuộc ngành hàng chăm sóc sức khỏe xuất hiện bên cạnh các doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực năng lượng, xây dựng hay nông nghiệp cho thấy xu hướng mở rộng và đa dạng hóa thế mạnh của doanh nghiệp Việt.

Kingsport được lựa chọn không chỉ vì quy mô thị trường đang phát triển nhanh trong nước mà còn nhờ định hướng đầu tư công nghệ làm nền tảng cạnh tranh. Tại khu trưng bày, doanh nghiệp giới thiệu các dòng ghế mát-xa ứng dụng công nghệ Kingtech và Kingsonic, thu hút sự quan tâm của đại biểu hai nước. Việc làm chủ công nghệ cốt lõi cho sản phẩm sức khỏe được đánh giá là hướng phát triển phù hợp với nhu cầu nâng cao chất lượng sống tại nhiều quốc gia châu Á.

Danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN mà Kingsport nhận tại hội nghị được xem là ghi nhận cho mô hình kinh doanh và chiến lược vươn tầm khu vực đã được doanh nghiệp theo đuổi gần hai thập kỷ.

Doanh nghiệp sức khỏe Việt tăng tốc mở rộng khu vực

Bên cạnh việc tham dự hoạt động trưng bày, Kingsport công bố kế hoạch vận hành nhà máy sản xuất tại Hưng Yên trong năm tới. Đây sẽ là trung tâm sản xuất quy mô lớn phục vụ thị trường Việt Nam và các nước Đông Nam Á, hướng tới việc tăng tỷ lệ nội địa hóa công nghệ và mở rộng năng lực cung ứng.

Trên thị trường quốc tế, Lào được xem là điểm đến quan trọng trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Kingsport cho biết đang chuẩn bị mở hàng chục cửa hàng tại Lào vào năm 2026, từng bước xây dựng hệ thống phân phối và dịch vụ theo tiêu chuẩn khu vực. Kế hoạch này nằm trong tầm nhìn đưa thương hiệu tiến xa hơn trong châu Á bằng việc phát triển chuỗi bán lẻ và nâng cấp năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

Sự hiện diện tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt - Lào, cùng việc được lựa chọn vào nhóm 10 doanh nghiệp tiêu biểu của Việt Nam, cho thấy Kingsport đang được nhìn nhận như một đại diện mới của ngành sản phẩm sức khỏe Việt Nam trong sân chơi khu vực.

Định hướng vươn tầm châu Á

Kingsport xác định chiến lược dài hạn tập trung vào ba trụ cột gồm công nghệ, mạng lưới bán lẻ và hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện. Trong giai đoạn tới, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu công nghệ Kingtech và Kingsonic, đồng thời mở rộng danh mục sản phẩm phù hợp với thể trạng người châu Á.

Theo đánh giá từ các đại biểu tại hội nghị, sự tham gia của Kingsport cho thấy sự đa dạng của lực lượng doanh nghiệp Việt trong tiến trình hợp tác song phương. Một thương hiệu Việt trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe được lựa chọn và vinh danh tại sự kiện cấp cao là tín hiệu cho thấy năng lực đổi mới của doanh nghiệp, từ đó góp phần thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng 10 tỉ USD trong hợp tác thương mại hai nước.

Sự kiện tại Vientiane lần này trở thành cột mốc quan trọng với Kingsport khi thương hiệu từng bước khẳng định vị thế tại thị trường khu vực và hướng tới mục tiêu phát triển quy mô châu Á.