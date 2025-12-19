Dầu Nga vừa đón thêm cú sốc

Ảnh minh họa

Hoạt động xuất khẩu dầu của Nga qua Biển Đen đang đứng trước nguy cơ chậm trễ ngày càng rõ rệt, khi các tàu chở dầu buộc phải thay đổi lộ trình và di chuyển quãng đường dài hơn đáng kể nhằm tránh các máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Theo dữ liệu theo dõi tàu của Oilprice, các tàu chở dầu có liên hệ với Nga dường như đang tránh tuyến đường ngắn nhất từ Biển Đen đến eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ. Thay vào đó, nhiều tàu lựa chọn hành trình dọc theo bờ biển Gruzia và Thổ Nhĩ Kỳ – một tuyến đường dài hơn nhưng được đánh giá là an toàn hơn trong bối cảnh rủi ro an ninh gia tăng.

Ghi nhận cho thấy ít nhất hai tàu chở dầu vận chuyển dầu thô từ cảng Novorossiysk – cảng xuất khẩu chủ chốt của Nga trên Biển Đen gần đây đã đi theo tuyến đường ven bờ này thay vì lộ trình ngắn nhất dẫn thẳng đến eo biển Bosphorus. Việc đi đường vòng làm tăng thêm khoảng 350 dặm cho mỗi hành trình, tương đương mức tăng khoảng 70% so với tuyến thông thường.

Quãng đường kéo dài không chỉ làm gia tăng chi phí vận chuyển, nhiên liệu và bảo hiểm hàng hải, mà còn tiềm ẩn nguy cơ chậm trễ trong giao hàng, trong bối cảnh xuất khẩu dầu của Nga vốn đã chịu nhiều sức ép từ các yếu tố địa chính trị và điều kiện thời tiết bất lợi.

Thực tế, lượng dầu thô xuất khẩu từ các cảng của Nga trên Biển Đen trong tháng 11 đã thấp hơn đáng kể so với kế hoạch ban đầu. Không chỉ dầu thô, xuất khẩu nhiên liệu tinh chế của Nga qua Biển Đen cũng chịu tác động nặng nề. Trong những tuần gần đây, hoạt động xuất khẩu nhiên liệu từ khu vực này được ghi nhận là gần như bị tê liệt, làm gia tăng áp lực lên chuỗi cung ứng năng lượng của Nga.

Trong khi Nga đối mặt với những thách thức về logistics và an ninh, các lệnh trừng phạt từ phương Tây tiếp tục được siết chặt. Ngày 18/12, Anh đã công bố áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với ngành năng lượng của Nga, nhằm gia tăng áp lực lên Moscow liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

Theo đó, chính phủ Anh đã nhắm mục tiêu vào 24 cá nhân và thực thể, bao gồm những công ty dầu khí lớn còn lại của Nga chưa bị trừng phạt, như Tatneft, Russneft, NNK-Oil và Rusneftegaz. Các biện pháp mới được thiết kế nhằm khiến Nga gặp nhiều khó khăn hơn trong việc giao dịch và xuất khẩu dầu mỏ trên thị trường toàn cầu.

Trước đó, vào tháng 10, Anh và Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga là Lukoil và Rosneft. Song song với động thái của Anh, Liên minh châu Âu cũng đã bổ sung 41 tàu vào danh sách trừng phạt, nhắm vào hạm đội ngầm của Nga – lực lượng tàu được cho là sử dụng để né tránh các hạn chế thương mại của phương Tây.

Gói trừng phạt mới của Anh cũng bao gồm ông Murtaza Lakhani, tỷ phú người Canada gốc Pakistan, cùng các công ty do ông điều hành. Theo chính phủ Anh, các doanh nghiệp này đã trở thành một trong những nhà buôn dầu lớn của Nga kể từ năm 2022. Ông Lakhani, 63 tuổi, từng làm việc tại tập đoàn thương mại toàn cầu Glencore và hiện điều hành công ty Mercantile & Maritime, có văn phòng tại Singapore và London.