Hợp tác Thế Giới Di Động - Samsung 2026: Lấy AI và trải nghiệm sau mua làm trọng tâm

Tại sự kiện ký kết chiến lược ngày 19/12, hai ông lớn trong ngành bán lẻ và công nghệ đã thống nhất những mục tiêu quan trọng cho chặng đường sắp tới. Nếu như năm 2025 được xem là giai đoạn phổ cập - khi dòng Galaxy A giúp người dùng đại chúng tiếp cận các tính năng thông minh trong tầm giá hợp lý - thì năm 2026 sẽ là thời điểm hai bên tập trung nâng tầm trải nghiệm người dùng lên một tiêu chuẩn mới.

Theo nội dung thỏa thuận, trọng tâm kinh doanh của năm 2026 sẽ được đặt vào phân khúc cận cao cấp. Đây là bước đi chiến lược nhằm đón đầu xu hướng tiêu dùng đang dịch chuyển sang các thiết bị có nhiều tính năng hơn, cấu hình mạnh mẽ hơn để phục vụ nhu cầu công việc và giải trí ngày càng phức tạp. Đặt mục tiêu tăng trưởng cao hơn năm trước, hai bên cam kết dồn nguồn lực cho phân khúc này, từ nguồn hàng, chính sách giá đến các hoạt động tiếp thị.

Lễ ký kết đánh dấu cam kết mạnh mẽ của hai bên trong việc tập trung phát triển sản phẩm và hoàn thiện trải nghiệm khách hàng.

Một điểm nhấn quan trọng trong chiến lược sản phẩm năm 2026 chính là cải thiện tính năng Galaxy AI ngày càng thuần Việt hơn. Đại diện Samsung cho biết, các tính năng Galaxy AI sẽ được tối ưu hóa sâu hơn cho thói quen sử dụng, ngôn ngữ địa phương và bối cảnh đời sống hằng ngày của người Việt. Điều này hứa hẹn biến chiếc điện thoại trở thành một trợ lý ảo thực thụ, hiểu và phục vụ người dùng Việt Nam một cách tự nhiên, gần gũi nhất.

Song hành cùng yếu tố công nghệ, dịch vụ hậu mãi tiếp tục là nội dung được hai bên chú trọng trong thỏa thuận lần này. Thế Giới Di Động xác định rõ vai trò của nhà bán lẻ không kết thúc khi sản phẩm được trao tay khách hàng. Thay vào đó, hệ thống sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy trình dịch vụ sau mua, từ bảo hành, sửa chữa cho đến hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng. Mục tiêu đặt ra là mang lại sự hài lòng tối đa, giúp người dùng an tâm tuyệt đối trong suốt vòng đời sử dụng sản phẩm. Bên cạnh đó, các giải pháp tài chính linh hoạt như mua trả chậm cũng sẽ được đẩy mạnh, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận các dòng máy giá trị cao.

Chia sẻ về định hướng hợp tác, ông Simon Seng Chye Sim - Người Đứng Đầu Chi Nhánh Samsung Electronics Việt Nam nhận định rằng thị trường Việt Nam đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ về nhu cầu trải nghiệm công nghệ cao cấp. Ông bày tỏ sự tin tưởng việc hợp tác chặt chẽ với Thế Giới Di Động sẽ giúp Samsung hiện thực hóa mục tiêu đưa các thiết bị Galaxy đi sâu vào đời sống người Việt, đồng thời tạo ra những chuẩn mực mới về trải nghiệm thiết bị thông minh.

Thế Giới Di Động và Samsung cùng đặt kỳ vọng lớn vào sự bứt phá doanh thu trong năm 2026.

Ở góc độ nhà bán lẻ, ông Phùng Ngọc Tuyên, Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh - Ngành hàng ICT của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện máy Xanh cho biết việc tập trung vào phân khúc cận cao cấp và nâng cao chất lượng dịch vụ là bước đi phù hợp với xu hướng thị trường. Ông Tuyên nhấn mạnh rằng thông qua cái bắt tay chiến lược này, Thế Giới Di Động mong muốn mang đến cho khách hàng không chỉ là những sản phẩm công nghệ tốt nhất mà còn là sự yên tâm tuyệt đối về chính sách bảo hành và hậu mãi.

Nhìn lại năm 2025, mối quan hệ hợp tác giữa hai bên đã gặt hái được những thành quả đáng ghi nhận. Doanh thu ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, phủ đều trên mọi phân khúc. Đặc biệt, chiến lược đưa Galaxy AI xuống dòng Galaxy A-series - bắt đầu từ A17 Series - đã thành công trong việc mở rộng tệp khách hàng phổ thông. Trong khi đó, dòng sản phẩm gập Galaxy Z tiếp tục giữ vững vị thế trong phân khúc cao cấp nhờ những cải tiến đột phá về độ mỏng, tính năng và tính thời trang.

Sự thành công của mô hình SamZone đặt tại các cửa hàng Thế Giới Di Động và Điện Máy XANH cũng là một điểm sáng trong chiến lược phát triển của đôi bên. Đây là không gian trải nghiệm chuẩn quốc tế, nơi người dùng có thể khám phá trọn vẹn hệ sinh thái Galaxy, từ điện thoại, máy tính bảng đến đồng hồ thông minh và phụ kiện. Việc duy trì và nâng cấp SamZone trong năm 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục giúp khách hàng có trải nghiệm trực quan trước khi đưa ra quyết định mua sắm.

Các không gian trải nghiệm cao cấp SamZone tiếp tục được duy trì và mở rộng, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận hệ sinh thái Galaxy.

Sự cộng hưởng giữa năng lực công nghệ toàn cầu của Samsung và hệ thống phân phối rộng khắp, am hiểu khách hàng của Thế Giới Di Động được kỳ vọng sẽ tạo nên động lực tăng trưởng mới cho thị trường di động Việt Nam. Với chiến lược rõ ràng tập trung vào chất lượng trải nghiệm từ sản phẩm đến dịch vụ, người tiêu dùng hoàn toàn có cơ sở để chờ đợi những đột phá mới từ sự hợp tác này trong năm 2026.