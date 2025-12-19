Vietjet cất nóc hangar chuẩn quốc tế, khai trương chuyến bay tới Cảng Hàng không quốc tế Long Thành

Dự án hangar kỹ thuật của Vietjet, khởi công ngày 19/8/2025, thuộc Tổ hợp Trung tâm Kỹ thuật Bảo dưỡng tàu bay tại Long Thành với tổng mức đầu tư lên đến 100 triệu USD, quy mô 8,4 ha. Công trình bảo dưỡng tàu bay số 3 và số 4 được thiết kế, quản lý và giám sát bởi các tập đoàn quốc tế Mace (Anh Quốc) và Apave (Pháp), nổi bật với kết cấu thép không gian siêu trường, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của ngành hàng không toàn cầu. Khi đi vào hoạt động, tổ hợp hangar có khả năng tiếp nhận và bảo dưỡng đồng thời 6 tàu bay thân hẹp và 2 tàu bay thân rộng, hoặc 10 tàu bay thân hẹp.

Lễ cất nóc dự án hangar kỹ thuật Vietjet tại Long Thành với tổng mức đầu tư lên đến 100 triệu USD

Chỉ trong 4 tháng, dự án hoàn thành cất nóc đúng tiến độ trong điều kiện thi công nhiều thách thức khẳng định năng lực triển khai nhanh, kỷ luật và quyết tâm cao của Vietjet cùng các đối tác quốc tế. Dự án đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực kỹ thuật nội địa, giảm chi phí bảo dưỡng ở nước ngoài, tăng hiệu quả khai thác đội bay, đồng thời tạo thêm việc làm và giá trị kinh tế cho khu vực phía Nam đất nước.

Hình ảnh hangar kỹ thuật Vietjet tại Long Thành

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình tham dự sự kiện tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành

Song song với phát triển hạ tầng, Vietjet đã thực hiện chuyến bay khai trương tới Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, sự kiện ý nghĩa có sự tham dự của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình cũng lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan. Chuyến bay VJ038, khai thác bằng Airbus A321neo, mang hình ảnh cờ đỏ sao vàng, cất cánh từ Tân Sơn Nhất lúc 07h35 và hạ cánh tại Long Thành lúc 08h30 cùng ngày. Công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, trang thiết bị hiện đại và đội ngũ phi hành đoàn chuyên nghiệp đã bảo đảm chuyến bay an toàn, tiện nghi, đúng kế hoạch.

Vietjet thực hiện chuyến bay khai trương tới Cảng Hàng không quốc tế Long Thành

Với đội tàu bay mới, hiện đại và mạng bay rộng khắp trong nước và quốc tế, Vietjet tiếp tục khẳng định tầm nhìn dài hạn, cam kết đầu tư bền vững, vai trò tiên phong của doanh nghiệp tư nhân trong phát triển hạ tầng kỹ thuật hàng không, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và hội nhập của đất nước.