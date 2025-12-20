Một mặt hàng của Việt Nam đang được Nhật Bản liên tục săn lùng: Thu về hơn 2 tỷ USD từ đầu năm, nước ta tạo ra kho báu được nửa thế giới mua hàng

Ảnh minh họa

Một trong những mặt hàng xuất khẩu mới nổi của Việt Nam thu về hàng trăm tỷ USD mỗi năm là chất dẻo nguyên liệu.Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan, xuất khẩu chất dẻo nguyên liệu của Việt Nam trong tháng 11 đạt hơn 205 nghìn tấn với trị giá hơn 200 triệu USD, giảm 3,5% về lượng và giảm 5,2% về trị giá so với tháng 10.

Lũy kế trong 11 tháng đầu năm nước ta đã thu về hơn 2,1 tỷ USD với hơn 2 triệu tấn chất dẻo, giảm 8,9% về lượng và giảm 12,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Xét về thị trường, Trung Quốc đang là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với hơn 347 nghìn tấn, trị giá hơn 283 triệu USD, giảm 27% về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm trước. Giá xuất khẩu bình quân 818 USD/tấn, tương đương so với năm trước.

Indonesia là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 với hơn 223 nghìn tấn, trị giá hơn 273 triệu USD, giảm 27% về lượng và giảm 24% so với cùng kỳ năm trước. Giá tăng 5%, tương ứng 1.223 USD/tấn.

Đáng chú ý, xuất khẩu mặt hàng này sang Nhật Bản đang tăng mạnh. Cụ thể nước ta đã xuất khẩu hơn 195 nghìn tấn chất dẻo vào thị trường này trong 11 tháng, thu về hơn 195 triệu USD, tăng mạnh 42% về lượng và tăng 30% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Giá giảm 8%, tương ứng 987 USD/tấn.

Chất dẻo, hay còn gọi là nhựa hoặc polymer là loại nguyên liệu quan trọng được dùng làm vật liệu sản xuất nhiều loại vật dụng, phục vụ đời sống con người cũng như phục vụ cho sự phát triển của nhiều ngành và lĩnh vực kinh tế như điện, điện tử, viễn thông, giao thông vận tải, thủy sản, nông nghiệp,...

Hiện nay Việt Nam có thể sản xuất được các nguyên liệu như PVC, PP, PET, PS, PE, với tổng công suất gần 3 triệu tấn/năm. Nguồn nguyên liệu trong nước có thể đáp ứng 30% nhu cầu thị trường nội địa, 70% còn lại được nhập khẩu từ các quốc gia trên thế giới như Arab Saudi, Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Singapore…

Theo báo cáo của Hiệp hội Nhựa Việt Nam, tốc độ tăng trưởng của ngành nhựa trong 5 năm qua duy trì ở mức từ 12 - 15%/năm. Tổng doanh thu ngành nhựa hiện đã đạt trên 25 tỷ USD. Các sản phẩm của ngành nhựa của Việt Nam được bán cho hơn 170 thị trường trên toàn cầu. Hơn 4.000 nhà sản xuất nhựa của Việt Nam bao gồm 90% là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, sử dụng hơn 250.000 lao động.

Theo Mordor Intelligence, quy mô của ngành nhựa Việt Nam ước tính đạt 11,84 triệu tấn vào năm 2025 và dự kiến sẽ đạt 17,75 triệu tấn vào năm 2030. Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 8,44% trong giai đoạn dự báo (2025-2030). Đầu tư trực tiếp nước ngoài mạnh mẽ, chi tiêu cơ sở hạ tầng mạnh mẽ và hiện đại hóa quy định quyết liệt hội tụ để đưa Việt Nam trở thành trung tâm nhựa phát triển nhanh nhất Đông Nam Á.

Động lực chính của thị trường nhựa Việt Nam đến từ nhu cầu mạnh mẽ trong lĩnh vực bao bì, xây dựng và tiêu dùng nhanh. Bao bì nhựa chiếm hơn 50% thị phần, nhờ sự bùng nổ của thương mại điện tử và nhu cầu bảo quản thực phẩm. Bên cạnh đó, các dự án cơ sở hạ tầng và đô thị hóa cũng làm gia tăng nhu cầu nhựa công nghiệp như PVC và PE trong ống dẫn, tấm phủ và màng chống thấm.