iPhone 17 Pro 256GB giảm giá chạm đáy, đồng hồ thông minh Huawei Watch Fit 4 Pro chỉ còn 2,99 triệu đồng!

Giáng sinh được xem là một trong những giai đoạn mua sắm cao điểm nhất năm, khi nhu cầu nâng cấp thiết bị công nghệ và đồ gia dụng tăng mạnh. Nhiều hệ thống bán lẻ đã triển khai các chương trình ưu đãi quy mô lớn.

Đại diện Di Động Việt chia sẻ, Giáng sinh là thời điểm người dùng mua sắm nhiều nhưng cũng cân nhắc kỹ hơn về ngân sách. Thay vì chỉ tìm ưu đãi lớn, khách hàng quan tâm đến giá bán thực tế, quà tặng có dùng được hay không và chính sách hậu mãi sau khi mua. Từ thực tế đó, hệ thống này xây dựng chương trình ưu đãi tập trung vào giảm giá trực tiếp, mua kèm tiết kiệm và hỗ trợ trả góp, giúp khách hàng dễ chọn sản phẩm phù hợp dịp cuối năm.

Theo đó, từ ngày 20/12 đến hết 23/12, Di Động Việt chính thức khởi động chương trình “mua 1 tặng 1” trên toàn hệ thống, mang đến cơ hội mua sắm tiết kiệm dịp Giáng sinh. Nổi bật là ưu đãi khi mua Xiaomi 15T Pro 512GB, khách hàng sẽ được tặng kèm loa Bluetooth Xiaomi Sound Party trị giá đến 2,29 triệu đồng.

Các sản phẩm âm thanh và gia dụng cũng hưởng ứng chương trình này với quà tặng thiết thực. Đơn cử, khi mua loa Harman Kardon Onyx Studio 9 sẽ được tặng loa JBL Go 4 trị giá 1,09 triệu đồng; khách hàng mua máy sấy tóc ion âm Bear 1600W sẽ nhận ngay máy vắt cam cùng hãng trị giá 499.000 đồng.

Song song đó, chương trình “Hot sale” ghi nhận mức điều chỉnh giá mạnh tay cho các dòng flagship. Điển hình như iPhone 17 Pro 256GB giảm còn 33,99 triệu đồng hay mẫu điện thoại gập Samsung Galaxy Z Flip7 256GB cũng về mức giá dễ tiếp cận hơn bao giờ hết, chỉ 21,69 triệu đồng.

Tham khảo bảng giá các dòng điện thoại đang được giảm sốc từ 24-25/12.

Ở nhóm máy tính bảng và MacBook, MacBook Air M4 13 inch trở thành tâm điểm khi chỉ còn 24,49 triệu đồng, iPad A16 11 inch về mức 8,49 triệu đồng, Xiaomi Redmi Pad 2 Pro 5G giá 7,89 triệu đồng và Huawei MatePad PaperMatte 11.5 inch chỉ 8,89 triệu đồng. Đây là mức giá lý tưởng để người dùng sở hữu thiết bị đáp ứng nhu cầu giải trí hay xử lý công việc.

Ngoài ra, nhóm phụ kiện và gia dụng thông minh cũng được điều chỉnh về mức cực tốt. Người dùng có thể sở hữu tai nghe True Wireless Havit chỉ với 190.000 đồng, nồi lẩu điện Bear giá 299.000 đồng hay đồng hồ Huawei Watch Fit 4 Pro cũng giảm còn 2,99 triệu đồng.

Bên cạnh ưu đãi về giá, Di Động Việt đồng thời áp dụng chính sách “Trả góp 30”. Khách hàng có thể sở hữu thiết bị yêu thích với 0% lãi suất, 0 phí ẩn và 0 đồng trả trước, giúp việc mua sắm trở nên nhẹ nhàng hơn, giảm áp lực tài chính dịp cuối năm.

Đặc biệt, khi tham gia chương trình “Thu cũ - Đổi mới”, người dùng còn được trợ giá đến 5,5 triệu đồng, thu máy cũ với giá cao so với thị trường và quy trình thu máy chỉ kiểm tra ngoại quan, không bung máy, đảm bảo minh bạch tuyệt đối.

Về chính sách bảo hành - hậu mãi, hệ thống này áp dụng 1 đổi 1 kể cả với sản phẩm rơi, vỡ, hư hỏng, mang lại sự yên tâm tối đa cho khách hàng. Riêng nhóm sản phẩm đã qua sử dụng, người mua được dùng thử miễn phí 7 ngày, đổi - trả - hoàn tiền kể cả khi không còn nhu cầu sử dụng, thể hiện cam kết dịch vụ minh bạch và linh hoạt.

“Deal sốc” khung giờ vàng, phụ kiện chỉ từ 59.000 đồng

Từ ngày 24/12 đến 25/12, tâm điểm của chương trình là “deal sốc” theo khung giờ. Đây được xem là thời điểm thích hợp để người dùng mua sắm khi hệ thống áp dụng giảm giá trực tiếp trên giá đã giảm.

Người dùng tranh thủ dịp giảm giá cuối năm để nâng cấp thiết bị công nghệ.

Khi mua sắm các thiết bị công nghệ như điện thoại hay máy tính bảng trong khung giờ quy định, khách hàng sẽ được giảm trực tiếp thêm đến 500.000 đồng. Động thái này giúp người dùng tối ưu chi phí khi quyết định nâng cấp thiết bị dịp cuối năm.

Trong khung giờ từ 8h đến 12h, hệ thống tung ra loạt “deal sốc” dành riêng cho nhóm phụ kiện và thiết bị cá nhân. Các sản phẩm ghi nhận mức giá cực hời, đơn cử như cáp sạc Anker chỉ còn 59.000 đồng hay cáp sạc dây rút Baseus giảm về mức 89.000 đồng.

Ở nhóm phụ kiện công nghệ, các thiết bị cá nhân cũng có mức giá dễ tiếp cận. Điển hình như máy cạo râu Enchen Mini 6 với giá ưu đãi chỉ 149.000 đồng hay máy massage cổ vai gáy Vita Pro chỉ còn 290.000 đồng.



