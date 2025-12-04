Giảm cực mạnh, chiếc điện thoại này đang "át vía" iPhone 17 Pro Max

Thời điểm cuối năm là lúc các đại lý, cửa hàng tung cực nhiều ưu đãi cho các dòng điện thoại, đặc biệt là các flagship đình đám. Động thái này nhằm xả hàng tồn kho cũng như kích thích tiêu dùng trong nước. Và chiếc Galaxy S25 Ultra cũng không phải là ngoại lệ.

Galaxy S25 Ultra hiện là phiên bản bán chạy nhất trong toàn bộ dòng Galaxy S25. Galaxy S25 Ultra được Samsung phân phối tại Việt Nam từ đầu tháng 2. Sau gần một năm chính thức lên kệ, Galaxy S25 Ultra đang được điều chỉnh giá bán mạnh tại thị trường Việt Nam.

Khảo sát tại nhiều đại lý cho thấy, phiên bản 256GB hiện được chào bán ở mức khoảng 22,6 triệu đồng, giảm 2,4 triệu đồng so với tháng trước và thấp hơn tới 11,4 triệu đồng so với giá niêm yết ngày ra mắt.

Tuy nhiên, một số phiên bản màu sắc đặc biệt có giá cao hơn từ 300.000 - 600.000 đồng, nhưng đây vẫn là mức giá thấp nhất của Galaxy S25 Ultra kể từ khi mở bán tại Việt Nam.

Hiện thiết bị đã bước vào giai đoạn cuối vòng đời khi thế hệ kế nhiệm – dòng Galaxy S26 – được cho là sẽ ra mắt trong vài tháng tới. Dù vậy, sức mua của Galaxy S25 Ultra vẫn duy trì ổn định nhờ mức giá ngày càng dễ tiếp cận.

Theo đánh giá của một đại lý, sau mỗi đợt điều chỉnh giá, doanh số Galaxy S25 Ultra đều có mức tăng rõ rệt. So với thế hệ trước, doanh số hiện tăng khoảng 5% – con số tích cực trong bối cảnh thị trường cao cấp cạnh tranh khốc liệt.

Ở phân khúc cao cấp, Galaxy S25 Ultra đang cạnh tranh trực tiếp với iPhone 17 Pro Max, đồng thời đối đầu với nhiều flagship Android như Xiaomi 15 Ultra, OPPO Find X9 Pro và vivo X300 Pro.

Với giá bán mới, Galaxy S25 Ultra đang rẻ hơn đối thủ iPhone 17 Pro Max cả chục triệu đồng mà xét về trang bị lẫn tính năng đều không hề kém cạnh.

Về thiết kế, máy không có quá nhiều thay đổi so với thế hệ trước, nhưng được tinh chỉnh với khung viền titan cùng các góc bo tròn mềm mại hơn, mang lại cảm giác cầm nắm dễ chịu. Độ mỏng giảm 15% so với thế hệ trước, thuận tiện khi cầm nắm và mang theo.

Màn hình cũng được nâng cấp bền bỉ hơn với lớp kính cường lực Gorilla Glass Armor 2 và khung titan cấp 5. Galaxy S25 Ultra sở hữu màn hình 6.9 inch. Đây là màn hình Dynamic AMOLED, độ phân giải 1.440 x 3.120 px, tần số quét 120Hz không kém cạnh điện thoại Apple. Samsung còn phủ một lớp kính chống chói, giúp bạn thoải mái sử dụng ngay cả dưới ánh sáng mạnh mà không lo bị bóng hay lóa.

Galaxy S25 Ultra được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite xử lý mượt mà mọi tác vụ, bao gồm cả các tác vụ nặng như chơi game đồ họa cao, chỉnh sửa ảnh, video. Samsung S25 Ultra có mức dung lượng RAM là 12GB. Đi kèm với đó là các tùy chọn bộ nhớ trong ROM gồm 256GB, 512GB và 1TB.

Galaxy S25 Ultra sử dụng camera chính 200MP tích hợp công nghệ chống rung quang học OIS nâng cấp, camera siêu rộng 50MP và hai camera tele 3x và 5x. Camera trước 12MP hỗ trợ chụp ảnh selfie và gọi video sắc nét.

Máy sử dụng viên pin 5.000 mAh đáp ứng tới gần 15 giờ sử dụng. Không chỉ vậy, chiếc điện thoại này còn đi kèm sạc 45W giúp sạc đầy pin trong vòng chưa đầy 1 giờ.