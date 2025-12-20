Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đây là nhóm hàng giúp Việt Nam thu về 100 tỷ USD trong năm 2025

20-12-2025 - 14:12 PM | Thị trường

Đây là nhóm hàng rất quan trọng trong cơ cấu nền kinh tế Việt Nam.

Theo thống kê của Cục Hải quan (Bộ Tài chính), nửa đầu tháng 12, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 4,98 tỷ USD, qua đó nâng kim ngạch từ đầu năm đến 15/12 lên con số 101,98 tỷ USD.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam có nhóm hàng xuất khẩu đạt quy mô kim ngạch đạt 100 tỷ USD.

Với kết quả trên, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tiếp tục là nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và chiếm đến 22,6% kim ngạch xuất khẩu cả nước. Đồng thời nhóm hàng này cũng là động lực quan trọng hàng đầu trong thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu cả nước trong năm. So với cùng kỳ năm ngoái, kim ngạch nhóm hàng này tăng trưởng đến 48,73% (tương đương tăng hơn 33,4 tỷ USD).

Thị trường xuất khẩu lớn nhất của nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là Mỹ đạt 37,9 tỷ USD, tăng tới 80,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tiếp theo là các thị trường Trung Quốc đạt 15,28 tỷ USD, tăng 37,6%; Châu Âu đạt 9,88 tỷ USD, tăng 10,6%; Hồng Kông (Trung Quốc) đạt 9,69 tỷ USD, tăng 30,8%; Hàn Quốc đạt 7,76 tỷ USD, tăng 52,2%...

Cũng theo Cục Hải quan, nửa đầu tháng 12, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 20,2 tỷ USD.

Trong nửa đầu tháng 12, có 5 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên gồm: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 4,98 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 2,41 tỷ USD; điện thoại và linh kiện đạt 1,97 tỷ USD; hàng dệt may đạt 1,64 tỷ USD; giày dép các loại đạt 1,08 tỷ USD.

Tính chung từ đầu năm đến 15/12, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 451,18 tỷ USD, tăng 16,93% so với cùng kỳ năm ngoái (tương đương tăng 65,33 tỷ USD)

(Tổng hợp)﻿

