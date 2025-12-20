VW Tiguan Allspace ‘xả kho’ giá gần 1,5 tỷ đồng tại đại lý: Chỉ còn bản ‘base’ với số lượng ít, có thể dọn đường đón mẫu mới thay thế

Theo thông tin từ một số tư vấn bán hàng đại lý phía Nam, Volkswagen Tiguan Allspace đang được "dọn kho" nốt lô cuối cùng. Người bán cho biết mẫu xe này hiện chỉ còn bản tiêu chuẩn, giá giảm 100 triệu còn 1,499 tỷ đồng, nhưng số lượng còn rất ít. Bản cao cấp hơn là Platinum hiện đã hết hàng.

VW Tiguan Allspace không còn nhiều xe tại đại lý. Ảnh: Đại lý

Cũng theo người bán, có khả năng Tiguan Allspace sẽ được thay thế bằng mẫu mới trong thời gian tới, hiện chưa rõ là đời mới hay một mẫu khác biệt hoàn toàn. Trong khi đó, phía Volkswagen Việt Nam cho biết chưa có kế hoạch thời gian cụ thể đưa thêm lô Tiguan Allspace về.

Những chiếc Tiguan Allspace hiện bán tại đại lý đều có VIN 2023. Trong khoảng 2 năm qua, mẫu xe này không có thay đổi đáng kể, ngoại trừ việc bổ sung bản Platinum với một vài trang bị cao cấp hơn. Tuy nhiên, bản Platinum nay đã bán hết sạch.

Tiguan Allspace là mẫu xe ít thay đổi. So với bản cũ, Tiguan Allspace facelift từ năm 2023 không thay đổi nhiều, chủ yếu là những tinh chỉnh nhẹ ở thiết kế và trang bị. Ngoại thất được làm mới ở phần đầu xe, bổ sung đèn chiếu sáng LED ma trận, giao diện LED hậu mới và bộ mâm đa chấu 18 inch kiểu mới.

Tiguan Allspace là mẫu xe ít thay đổi qua nhiều năm ở Việt Nam. Ảnh: Đại lý

Một số trang đáng chú ý trong xe có màn hình kỹ thuật số sau vô lăng, HUD, màn hình trung tâm 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, điều hòa ba vùng độc lập, ghế lái chỉnh điện nhớ vị trí và cấu hình 7 chỗ ngồi dạng 5+2.

Xe được bố trí 5+2 chỗ ngồi. Ảnh: Đại lý

Về vận hành, xe dùng động cơ 2.0L tăng áp 180 mã lực, mô men xoắn 320 Nm, hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động 4Motion.

Phiên bản Platinum khác biệt ở các trang bị bổ sung gồm âm thanh Dynaudio, bệ bước cố định, bodykit, cảnh báo điểm mù, camera 360 độ và sạc không dây... Mẫu xe này đến nay vẫn chưa có ADAS - trang bị an toàn mà nhiều xe trong tầm giá đã có.