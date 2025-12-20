Honda City 2026 lần đầu lộ diện trên đường: Thiết kế trau chuốt với giao diện LED mới, có thể thêm công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

Honda đang chuẩn bị tung ra bản facelift cho City đời 2026, được xem là đợt nâng cấp nhẹ nhằm duy trì sức cạnh tranh của mẫu sedan hạng B này trước khi bước sang thế hệ hoàn toàn mới, dự kiến vào khoảng năm 2028. Theo các nguồn tin từ thị trường Ấn Độ, phiên bản mới sẽ ra mắt trong năm tới với trọng tâm là tinh chỉnh thiết kế và bổ sung một số chi tiết nhằm làm mới hình ảnh, thay vì thay đổi toàn diện.

Honda City 2026 facelift dự kiến chỉ tinh chỉnh nhẹ ngoại hình. Ảnh: Rushlane

Về ngoại thất, Honda City 2026 vẫn giữ nguyên dáng sedan quen thuộc nhưng sẽ được chỉnh sửa ở một số chi tiết dễ nhận biết. Phần đầu xe nhiều khả năng có lưới tản nhiệt thiết kế lại theo hướng gọn gàng và hiện đại hơn, lấy cảm hứng từ các mẫu Honda thế hệ mới. Cụm đèn LED trước và sau cũng được tinh chỉnh đồ họa chiếu sáng, kết hợp cùng cản trước và cản sau sửa đổi nhẹ để tạo cảm giác mới mẻ. Bộ mâm hợp kim mới và khả năng bổ sung thêm màu sơn ngoại thất được kỳ vọng sẽ giúp City giữ được sự hấp dẫn trước các đối thủ cùng phân khúc.

Trang bị an toàn Honda Sensing nhiều khả năng vẫn được giữ lại. Ảnh: Rushlane

City mới có thể chỉ thay đổi nhẹ ở ngoại thất. Ảnh dựng đồ họa: AP

Bên trong khoang cabin, Honda không có kế hoạch “lột xác” hoàn toàn mà tập trung vào việc nâng cao cảm giác hoàn thiện. Các chi tiết ốp nội thất, chất liệu ghế và phối màu có thể được làm mới nhằm tăng tính cao cấp. Một số trang bị tiện nghi như camera 360 độ được cho là đang được cân nhắc bổ sung, trong khi các tính năng an toàn chủ động thuộc gói Honda Sensing nhiều khả năng vẫn tiếp tục được duy trì như trên phiên bản hiện hành.

Khoang nội thất mẫu xe mới có thể giữ bố cục quen thuộc, cải thiện vật liệu. Ảnh: Cartoq

Về vận hành, Honda City 2026 facelift gần như chắc chắn sẽ giữ nguyên các tùy chọn động cơ. Phiên bản xăng 1.5L i-VTEC tiếp tục đóng vai trò chủ lực với công suất khoảng 121 mã lực, đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc CVT. Ngoài ra, bản hybrid e:HEV vẫn được duy trì tại một số thị trường, hướng tới nhóm khách hàng ưu tiên khả năng tiết kiệm nhiên liệu, với mức tiêu thụ được công bố ở mức rất thấp so với mặt bằng chung trong phân khúc.

Thế hệ mới của City hứa hẹn ra mắt sau này sẽ có đột phá thiết kế hơn. Ảnh dựng đồ họa: Cartoq

Nhìn tổng thể, Honda City 2026 facelift không phải là một bước nhảy lớn về công nghệ hay thiết kế, mà là bản nâng cấp mang tính duy trì vòng đời sản phẩm. Những thay đổi vừa đủ giúp mẫu sedan này tiếp tục đứng vững trong bối cảnh phân khúc hạng B đang chứng kiến nhiều đối thủ được làm mới mạnh mẽ. Đây cũng được xem là bước đệm cần thiết trước khi Honda chính thức giới thiệu thế hệ City hoàn toàn mới trong vài năm tới.