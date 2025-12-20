AI, radar xuyên đất vào cuộc - lập tức phát hiện mỏ vàng siêu khổng lồ dưới đáy biển lớn nhất châu Á

Trung Quốc vừa phát hiện mỏ vàng dưới đáy biển đầu tiên – lớn nhất châu Á – đánh dấu một bước đột phá khi Bắc Kinh đẩy mạnh hoạt động thăm dò kim loại quý trên toàn quốc.

Phát hiện này, ở ngoài khơi đảo Laizhou, thuộc thành phố Yantai, tỉnh Sơn Đông, đã nâng tổng trữ lượng vàng đã được tìm thấy của Laizhou lên hơn 3.900 tấn (137,57 triệu ounce) – chiếm khoảng 26% tổng trữ lượng quốc gia. Phát hiện này cũng đưa thành phố Yantai lên đứng đầu cả nước về trữ lượng và sản lượng vàng ở Trung Quốc.

Tuy nhiên, các nhà chức trách không tiết lộ quy mô thực tế của mỏ vàng dưới đáy biển.

Đây là phát hiện vàng mới nhất cho thấy trữ lượng vàng của Trung Quốc có thể lớn hơn đáng kể so với ước tính trước đây. Tháng trước, Trung Quốc đã công bố phát hiện mỏ vàng siêu lớn, hàm lượng thấp đầu tiên tại tỉnh Liêu Ninh, phía đông bắc, với trữ lượng được xác nhận là 1.444,49 tấn (50,95 triệu ounce). Bộ Tài nguyên thiên nhiên mô tả đây là mỏ vàng đơn lẻ lớn nhất được phát hiện kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1949.

Cũng trong tháng 11, các quan chức đã báo cáo việc phát hiện một mỏ vàng ở dãy núi Côn Luân, gần biên giới phía tây của khu tự trị Tân Cương, với trữ lượng ước tính vượt quá 1.000 tấn (35,27 triệu ounce).

Vào tháng 11/2023, Sơn Đông cho biết họ đã xác định được khoảng một phần tư trữ lượng vàng của Trung Quốc, bao gồm hơn 3.500 tấn (123,46 triệu ounce) trên bán đảo Giao Đông - vành đai khai thác vàng lớn thứ ba thế giới - nơi có thành phố Lai Châu.

Trung Quốc là nhà sản xuất quặng vàng lớn nhất thế giới, với sản lượng đạt 377 tấn (13,3 triệu ounce) vào năm ngoái theo Hiệp hội Vàng Trung Quốc. Mặc dù đứng đầu về sản lượng vàng, quốc gia này lại xếp sau các nước như Nam Phi, Úc và Nga về trữ lượng vàng đã được chứng minh.

Ngoài vai trò là công cụ phòng ngừa rủi ro biến động tiền tệ và tài chính, vàng còn rất quan trọng đối với các ứng dụng công nghiệp, bao gồm linh kiện điện tử và hàng không vũ trụ.

Trung Quốc đã và đang đẩy mạnh hoạt động thăm dò khoáng sản, với các nhà địa chất Trung Quốc phát triển một loạt các công cụ tiên tiến, bao gồm trí tuệ nhân tạo, hệ thống radar xuyên đất mạnh nhất thế giới và các vệ tinh thăm dò khoáng sản có độ nhạy cao.

Những nỗ lực này cũng mang lại kết quả ngoài vàng. Một loại khoáng chất mới được phát hiện, được các nhà nghiên cứu Trung Quốc đặt tên là Jinxiuite, đã được Hiệp hội Khoáng vật học Quốc tế công nhận, hãng tin Tân Hoa Xã đưa tin hôm thứ Sáu.

Loại khoáng chất này, một loại sunfua niken-bismuth-antimony-asen, chứa các kim loại có ứng dụng quan trọng trong các ngành công nghiệp như hàng không vũ trụ, hóa chất và sản xuất pin. Việc phát hiện ra nó được coi là đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Trung Quốc đang thiếu hụt coban trầm trọng, báo cáo cho biết. Trung Quốc đã đầu tư 115,99 tỷ nhân dân tệ (16,47 tỷ đô la Mỹ) vào thăm dò địa chất năm ngoái. Kể từ khi bắt đầu kế hoạch 5 năm hiện tại vào năm 2021, tổng chi tiêu cho thăm dò khoáng sản đã đạt gần 450 tỷ nhân dân tệ và dẫn đến việc phát hiện 150 mỏ khoáng sản, theo Bộ Tài nguyên Thiên nhiên.

Những phát hiện này diễn ra trong bối cảnh giá vàng toàn cầu tiếp tục tăng mạnh, do biến động tiền tệ, căng thẳng địa chính trị và hoạt động mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương - đặc biệt là các ngân hàng ở các thị trường mới nổi đang tìm cách đa dạng hóa dự trữ của họ.