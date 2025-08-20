Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đột kích một nhà máy, công an triệt phá đường dây sản xuất bột ngọt giả nhập lậu từ Trung Quốc, tịch thu hơn 30 tấn sản phẩm chuẩn bị phân phối

20-08-2025 - 07:30 AM | Thị trường

Cơ quan chức năng tại Campuchia đã thu giữ hơn 30 tấn bột ngọt giả cùng 10 máy móc dùng để sản xuất.

Đột kích một nhà máy, công an triệt phá đường dây sản xuất bột ngọt giả nhập lậu từ Trung Quốc, tịch thu hơn 30 tấn sản phẩm chuẩn bị phân phối- Ảnh 1.

Chính quyền Campuchia vừa triệt phá một cơ sở sản xuất gia vị giả quy mô lớn tại thủ đô Phnom Penh, thu giữ hơn 30 tấn sản phẩm mang nhãn hiệu giả mạo “Chef 55” cùng nhiều máy móc, phương tiện vận chuyển.

Theo Cảnh sát Quốc gia Campuchia, ngày 11/8, lực lượng đặc nhiệm từ Văn phòng Phòng chống tội phạm sở hữu trí tuệ thuộc Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm kinh tế, phối hợp với Tổng cục Bảo vệ người tiêu dùng, Cạnh tranh và Chống gian lận (CCF) cùng chính quyền địa phương, đã bất ngờ đột kích một nhà máy tại xã Phleung Chheh Roteh, huyện Kamboul.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hơn 30 tấn tang vật, gồm bột ngọt, bột súp và nhiều loại bao bì, túi đóng gói in nhãn “Chef 55”. Ngoài ra, cảnh sát cũng tịch thu 10 máy móc phục vụ sản xuất, như máy đóng gói, máy dán kín, máy đóng dấu ngày tháng, máy xay, cùng nhiều phương tiện vận chuyển, trong đó có cả xe tải và xe giao hàng gắn logo công ty Thái Lan nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp.

Đột kích một nhà máy, công an triệt phá đường dây sản xuất bột ngọt giả nhập lậu từ Trung Quốc, tịch thu hơn 30 tấn sản phẩm chuẩn bị phân phối- Ảnh 2.

Đột kích một nhà máy, công an triệt phá đường dây sản xuất bột ngọt giả nhập lậu từ Trung Quốc, tịch thu hơn 30 tấn sản phẩm chuẩn bị phân phối- Ảnh 3.

Điều tra ban đầu cho thấy, bột ngọt và bột canh được nhập lậu từ Trung Quốc, sau đó đóng gói lại tại Campuchia với nhãn mác giả “Chef 55”, kèm theo mã vạch và địa chỉ sản xuất ghi là tại Thái Lan. Sản phẩm này đã được phân phối rộng rãi tại nhiều chợ trên khắp Campuchia, khiến người tiêu dùng lầm tưởng là hàng chính hãng Thái Lan, Cảnh sát Quốc gia Campuchia cho hay.

Nhà máy bị phát hiện vẫn đang trong quá trình đóng gói hàng khi cảnh sát tiến hành đột kích. Chủ sở hữu nhà máy, Iv Sarin (46 tuổi, quốc tịch Campuchia), bị cáo buộc khai man nguồn gốc sản phẩm. Toàn bộ tang vật đã bị niêm phong, cơ sở sản xuất bị đóng cửa, và hồ sơ vụ án đã được chuyển sang tòa án để xử lý.

Nhà chức trách Campuchia kêu gọi các doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, không sản xuất hoặc kinh doanh hàng giả, nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và duy trì uy tín của các sản phẩm hợp pháp trên thị trường.

Đột kích một cửa hàng, công an triệt phá đường dây buôn hàng hiệu giả qua TikTok do người Trung Quốc điều hành, tịch thu hơn 2.300 sản phẩm


Khánh Vy

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ai gia nhập cũng nói thị trường ô tô Việt tiềm năng, sao chẳng có hãng mới nào thành công?

Ai gia nhập cũng nói thị trường ô tô Việt tiềm năng, sao chẳng có hãng mới nào thành công? Nổi bật

Hơn 400.000 tấn hàng giá rẻ của Việt Nam vừa đổ bộ Campuchia: Được mệnh danh cứu tinh cho nông sản láng giềng, nước ta có sản lượng hơn 8 triệu tấn mỗi năm

Hơn 400.000 tấn hàng giá rẻ của Việt Nam vừa đổ bộ Campuchia: Được mệnh danh cứu tinh cho nông sản láng giềng, nước ta có sản lượng hơn 8 triệu tấn mỗi năm Nổi bật

Giá sầu riêng xuất khẩu tăng trở lại

Giá sầu riêng xuất khẩu tăng trở lại

07:24 , 20/08/2025
Ford Territory không đấu Mazda CX-5: ‘Khách biết mình cần gì và khách theo số đông là khác nhau’

Ford Territory không đấu Mazda CX-5: ‘Khách biết mình cần gì và khách theo số đông là khác nhau’

20:43 , 19/08/2025
Xe máy điện nhỏ gọn như Vision, giá chỉ 18 triệu đồng, sạc 1 lần đi tới 100 km

Xe máy điện nhỏ gọn như Vision, giá chỉ 18 triệu đồng, sạc 1 lần đi tới 100 km

20:41 , 19/08/2025
Nồi chiên không dầu: Có thực sự không dầu và nấu ăn 'healthy' hơn?

Nồi chiên không dầu: Có thực sự không dầu và nấu ăn 'healthy' hơn?

20:16 , 19/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên