Đột kích một nhà máy, công an triệt phá đường dây sản xuất bột ngọt giả nhập lậu từ Trung Quốc, tịch thu hơn 30 tấn sản phẩm chuẩn bị phân phối

Chính quyền Campuchia vừa triệt phá một cơ sở sản xuất gia vị giả quy mô lớn tại thủ đô Phnom Penh, thu giữ hơn 30 tấn sản phẩm mang nhãn hiệu giả mạo “Chef 55” cùng nhiều máy móc, phương tiện vận chuyển.

Theo Cảnh sát Quốc gia Campuchia, ngày 11/8, lực lượng đặc nhiệm từ Văn phòng Phòng chống tội phạm sở hữu trí tuệ thuộc Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm kinh tế, phối hợp với Tổng cục Bảo vệ người tiêu dùng, Cạnh tranh và Chống gian lận (CCF) cùng chính quyền địa phương, đã bất ngờ đột kích một nhà máy tại xã Phleung Chheh Roteh, huyện Kamboul.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hơn 30 tấn tang vật, gồm bột ngọt, bột súp và nhiều loại bao bì, túi đóng gói in nhãn “Chef 55”. Ngoài ra, cảnh sát cũng tịch thu 10 máy móc phục vụ sản xuất, như máy đóng gói, máy dán kín, máy đóng dấu ngày tháng, máy xay, cùng nhiều phương tiện vận chuyển, trong đó có cả xe tải và xe giao hàng gắn logo công ty Thái Lan nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp.

Điều tra ban đầu cho thấy, bột ngọt và bột canh được nhập lậu từ Trung Quốc, sau đó đóng gói lại tại Campuchia với nhãn mác giả “Chef 55”, kèm theo mã vạch và địa chỉ sản xuất ghi là tại Thái Lan. Sản phẩm này đã được phân phối rộng rãi tại nhiều chợ trên khắp Campuchia, khiến người tiêu dùng lầm tưởng là hàng chính hãng Thái Lan, Cảnh sát Quốc gia Campuchia cho hay.

Nhà máy bị phát hiện vẫn đang trong quá trình đóng gói hàng khi cảnh sát tiến hành đột kích. Chủ sở hữu nhà máy, Iv Sarin (46 tuổi, quốc tịch Campuchia), bị cáo buộc khai man nguồn gốc sản phẩm. Toàn bộ tang vật đã bị niêm phong, cơ sở sản xuất bị đóng cửa, và hồ sơ vụ án đã được chuyển sang tòa án để xử lý.

Nhà chức trách Campuchia kêu gọi các doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, không sản xuất hoặc kinh doanh hàng giả, nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và duy trì uy tín của các sản phẩm hợp pháp trên thị trường.



