"Đột kích" từ manh mối trên mạng: Quản lý thị trường phát hiện 2 hộ kinh doanh xe đạp điện mập mờ nguồn gốc, trong đó 1 hộ "qua mặt" cơ quan thuế
Tổng giá trị hàng hóa vi phạm tại 2 cơ sở này là hơn 70 triệu đồng.
Thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, qua theo dõi hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử (mạng xã hội facebook), Đội Quản lý thị trường số 8, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp phát hiện dấu hiệu vi phạm của 2 hộ kinh doanh xe đạp điện trên địa bàn xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.
Đoàn kiểm tra Đội Quản lý thị trường số 8 sau đó đã tổ chức kiểm tra đột xuất tại địa điểm kinh doanh của 2 cơ sở này. Kết quả, phát hiện 2 hộ kinh doanh đang bày bán xe đạp điện các loại nhưng trên hàng hóa không thể hiện nơi sản xuất hoặc xuất xứ của hàng hóa; chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn chứng từ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.
Đáng chú ý có 1 cơ sở hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng không thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường theo quy định.
Lực lượng chức năng ngay lập tức lập Biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ 9 chiếc xe đạp điện, với tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 70 triệu đồng.
Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 8 đang xem xét, ban hành Quyết định xử phạt đối với 2 hộ kinh doanh với tổng số tiền xử phạt dự kiến gần 40 triệu đồng và tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm.
Trước đó, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu các lực lượng chức năng trong thời gian tới tiếp tục duy trì cao điểm kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, nhất là các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, hàng hóa thiết yếu và nhóm hàng có nhu cầu cao trong các dịp lễ, tết.
