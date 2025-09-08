Đột xuất kiểm tra một xe tải khả nghi, lực lượng chức năng phát hiện 1.800 sản phẩm sạc điện, quạt tích điện Trung Quốc nhập lậu

Sản phẩm hàng hóa bị lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ

Thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước cho biết, mới đây trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT số 9 phát hiện xe ô tô tải ISUZU BKS 30M-221.81 có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành dừng xe kiểm tra và bàn giao cho cơ quan quản lý thị trường.

Ngay sau khi tiếp nhận, Đội Quản lý thị trường số 18 đã khẩn trương thẩm tra, xác minh và ban hành Quyết định khám phương tiện, đồ vật đối với chiếc xe nói trên. Chủ phương tiện đồng thời là chủ lô hàng là ông Phùng Quang Chiến, trú tại thôn Tri Lai, xã Vật Lại, TP Hà Nội.

Kết quả kiểm tra cho thấy, phương tiện đang vận chuyển 1.832 sản phẩm hàng hóa do nước ngoài (Trung Quốc) sản xuất, toàn bộ đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Số hàng gồm: 1.000 chiếc quạt tích điện cầm tay DIGITAL, 600 chiếc sạc điện 21V, 72 chiếc quạt tích điện LITHIUM và 160 chiếc sạc điện LI-ION. Tổng trị giá lô hàng vi phạm được xác định là 52,56 triệu đồng. Toàn bộ số hàng hóa đã bị lực lượng chức năng niêm phong, tạm giữ để xử lý theo quy định.

Căn cứ quy định pháp luật, Đội QLTT số 18 dự kiến xử phạt hành chính 25 triệu đồng đối với ông Phùng Quang Chiến về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm do không bảo đảm an toàn sử dụng.

Cơ quan chức năng cho biết vụ việc trên cho thấy, tình trạng vận chuyển, kinh doanh hàng nhập lậu vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến quyền lợi và sự an toàn của người tiêu dùng. Các lực lượng chức năng của TP Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm lập lại trật tự, kỷ cương trong hoạt động thương mại.



