Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Top 5 sedan bán chạy nhất 11 tháng đầu năm: Bảng xếp hạng tổng dần định hình, Vios vững ngôi đầu, 4/5 cái tên thuộc phân khúc B, không có hạng D

19-12-2025 - 09:03 AM | Thị trường

Toyota Vios đang dẫn đầu bảng xếp hạng sedan bán chạy năm 2025, bỏ xa đối thủ đứng thứ 2 là Honda City khoảng cách lên tới 2.238 chiếc

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công đã công bố doanh số bán hàng tháng 11/2025. Qua đó, bảng xếp hạng toàn cảnh thị trường đang dần được định hình. Trong một năm mà thị trường chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của các dòng xe CUV-SUV, sedan dường như ít được chú ý. Tuy vậy, thị trường vẫn chứng kiến một vài mẫu xe ghi nhận doanh số ở mức ổn.

Ở vị trí dẫn đầu là Toyota Vios. Mẫu xe này ghi nhận 11.452 chiếc bán ra kể từ đầu năm đến hết tháng 11/2025, trung bình 1.041 xe mỗi tháng. Đây là mẫu sedan hiếm hoi có nhiều tháng lọt top 10 bán nhiều nhất thị trường. Nhờ kết quả này, Vios đang chiếm ưu thế lớn và đang băng băng về đích trong cuộc đua tìm ra mẫu sedan bán nhiều nhất năm 2025.

Nguồn số liệu: VAMA, Hyundai Thành Công

Cái tên bám sát Vios đang là Honda City. Tuy nhiên, đối thủ đồng hương của Vios chỉ đạt 9.214 chiếc trong 11 tháng, tức trung bình 837 xe/tháng. Khoảng cách giữ City và Vios hiện tại lên tới 2.238 chiếc, khiến City rất khó vượt qua Vios để bước lên ngôi vị dẫn đầu. Tuy vậy, City dường như cũng sẽ vững chắc ở vị trí thứ 2 sau khi năm 2025 khép lại.

Các vị trí còn lại trong top 5 vẫn là những cái tên quen thuộc. Tuy nhiên, doanh số của cả 3 mẫu xe này không cao, phản ánh thực tế về việc người tiêu dùng đang dần ít quan tâm đến sedan. Hyundai Accent đứng thứ 3 với 6.300 bán ra từ đầu năm, trung bình gần 573 xe/tháng. Vị trí thứ 4 cũng thuộc về một mẫu xe hạng B khác là Mazda2 với 4.743 xe được bán.

Toyota Vios vẫn đang là sedan bán chạy nhất năm 2025. Ảnh: Đại lý

Phải đến vị trí thứ 5, một cái tên đến từ phân khúc sedan hạng C mới xuất hiện là Mazda3. Mẫu xe Nhật Bản ghi nhận 2.546 chiếc bán ra kể từ đầu năm đến hết tháng 11/2025. Kết quả này dù không cao nhưng cũng giúp Mazda3 bỏ xa đối thủ đứng thứ 2 phân khúc là Kia K3 tới 1.057 chiếc.

Như vậy, chúng ta thể thấy rõ xu hướng thị trường trong năm vừa qua, khi xe điện và xe CUV-SUV đang lên ngôi khiến sedan thất thế. Những mẫu sedan với trọng tâm thấp cho cảm giác lái tốt hơn đang dần bị thay thế bởi sự thực dụng phù hợp với nhu cầu của đại đa số người tiêu dùng.

Mazda3 là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc sedan hạng C nhưng cũng chỉ đạt 2.546 chiếc. Ảnh: Đại lý

Theo Thùy Trag

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin buồn cho gạo Việt Nam, Thái Lan: Nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á tuyên bố đã tự túc hoàn toàn gạo và ngô, chấm dứt nhập khẩu từ năm 2025

Tin buồn cho gạo Việt Nam, Thái Lan: Nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á tuyên bố đã tự túc hoàn toàn gạo và ngô, chấm dứt nhập khẩu từ năm 2025 Nổi bật

Mẫu iPhone mới chính hãng giảm kịch giá chỉ còn nhỉnh 11 triệu: Chip A15, màn 6.1 inch, đáng mua nhất 2025

Mẫu iPhone mới chính hãng giảm kịch giá chỉ còn nhỉnh 11 triệu: Chip A15, màn 6.1 inch, đáng mua nhất 2025 Nổi bật

Không phải đất hiếm, Mỹ, Trung Quốc đang đua nhau săn lùng một ‘mỏ vàng’ của Việt Nam: Nước ta sở hữu công nghệ dẫn đầu thế giới, thu về hơn 4,3 tỷ USD

Không phải đất hiếm, Mỹ, Trung Quốc đang đua nhau săn lùng một ‘mỏ vàng’ của Việt Nam: Nước ta sở hữu công nghệ dẫn đầu thế giới, thu về hơn 4,3 tỷ USD

08:58 , 19/12/2025
Giá cà phê hôm nay 19-12: Giảm phiên thứ 6 liên tiếp

Giá cà phê hôm nay 19-12: Giảm phiên thứ 6 liên tiếp

07:11 , 19/12/2025
Phát hiện có thể thay đổi tương lai ngành xử lý chất thải: biến rác thành 'bộ lọc', loại bỏ hơn 98% kim loại nặng khỏi nước ô nhiễm, tiết kiệm tiền tỷ

Phát hiện có thể thay đổi tương lai ngành xử lý chất thải: biến rác thành 'bộ lọc', loại bỏ hơn 98% kim loại nặng khỏi nước ô nhiễm, tiết kiệm tiền tỷ

06:45 , 19/12/2025
Anh shipper tiết kiệm được 4,2 tỷ sau 5 năm, được gọi là ‘vua giao hàng’: ‘Tôi làm việc 13 tiếng/ngày, 7 ngày tuần, không chi gì ngoài nhu yếu phẩm cơ bản’

Anh shipper tiết kiệm được 4,2 tỷ sau 5 năm, được gọi là ‘vua giao hàng’: ‘Tôi làm việc 13 tiếng/ngày, 7 ngày tuần, không chi gì ngoài nhu yếu phẩm cơ bản’

20:00 , 18/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên