Phát hiện hơn 15.500 vụ hàng giả, hàng lậu trong 9 tháng

Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia vừa làm việc với Ban chỉ đạo 389 Bộ Công Thương về việc triển khai thực hiện đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

Theo Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương, trong 9 tháng năm nay, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn diễn biến phức tạp trên cả nước. Các đối tượng vi phạm lợi dụng đường biên giới đất liền, cửa khẩu, đường biển, đường hàng không để vận chuyển hàng cấm, hàng lậu.

Các mặt hàng vi phạm chủ yếu gồm xăng dầu, vàng, rượu, bia, thuốc lá, đường cát, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, hàng may mặc, đồ điện, điện tử, đồ gia dụng… Đặc biệt, sự bùng nổ của thương mại điện tử đã kéo theo tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng nhái , hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số với quy mô lớn, phương thức ngày càng tinh vi, gây thiệt hại cho doanh nghiệp và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người tiêu dùng.

Trong 9 tháng, lực lượng quản lý thị trường và các đơn vị chức năng của Bộ Công Thương thực hiện 17.746 cuộc kiểm tra, phát hiện và xử lý 15.544 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách gần 216 tỷ đồng; trong đó số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 191 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm gần 211 tỷ đồng.

Lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện và xử lý 15.544 vụ vi phạm hàng giả, hàng nhái trong 9 tháng.

Đáng chú ý, trong số các vụ vi phạm có 133 vụ việc có dấu hiệu tội phạm đã được chuyển sang cơ quan điều tra tiếp tục xử lý. Trong đợt cao điểm từ ngày 15/5 đến 15/6, Bộ Công Thương đã xử lý 4.052 vụ vi phạm, xử phạt gần 63 tỷ đồng, đồng thời gỡ bỏ 44.446 sản phẩm và chặn 12.414 gian hàng có dấu hiệu vi phạm, góp phần lập lại trật tự, kỷ cương trong hoạt động kinh doanh trực tuyến.

Ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - cho biết, thời gian tới, các thành viên trong ban chỉ đạo 389 Bộ Công Thương và lực lượng Quản lý thị trường tiếp tục tập trung kiểm tra các lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm, đặc biệt là kiểm tra hàng bán trên môi trường thương mại điện tử; phối hợp liên ngành để nâng cao hiệu quả phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Ông Trần Đức Đông - Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia - yêu cầu Ban chỉ đạo 389 Bộ Công Thương tiếp tục tham mưu cho cấp có thẩm quyền chỉ đạo các lực lượng chức năng của Bộ chủ động nắm tình hình, nhận diện những vấn đề nổi cộm, phức tạp về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chủ động phối hợp trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành, chia sẻ dữ liệu với mục đích chung để phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả...