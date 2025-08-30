Phát hiện gần 12.000 vụ hàng lậu, hàng giả trong 8 tháng

Trong 8 tháng vừa qua, cơ quan Hải quan đã phát hiện gần 12.000 vụ vi phạm pháp luật hải quan, trị giá hơn 16.000 tỷ đồng, trong đó khởi tố 14 vụ và chuyển cơ quan chức năng đề nghị khởi tố 76 vụ. Các vụ việc chủ yếu tập trung ở các tuyến biên giới đường bộ.

Ngoài ra, hàng lậu còn được tuồn qua cảng biển, sân bay quốc tế và thậm chí là bưu chính, chuyển phát nhanh. Đáng chú ý, ngay tại nội địa, nhiều đường dây sản xuất và phân phối hàng giả hoạt động công khai, đặc biệt được bán trên mạng xã hội và sàn thương mại điện tử.

Các mặt hàng bị làm giả đa số là hàng thiết yếu như: Thuốc chữa bệnh, sữa, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, rượu, bia, thuốc lá, linh kiện điện tử, vàng và ngoại tệ.

Đáng nói là thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi như: Khai sai hồ sơ, làm giả chứng từ, tráo hàng trong quá trình quá cảnh, lợi dụng chính sách tự công bố sản phẩm để hợp thức hóa hàng nhập lậu.

Ngành Hải quan cho biết, thời gian tới sẽ siết chặt kiểm soát trên các tuyến trọng điểm, tăng cường thu thập thông tin, phân tích dữ liệu để ngăn chặn từ xa, không để hình thành các đường dây lớn. Đồng thời, các đợt cao điểm chống hàng lậu, hàng giả sẽ được triển khai theo hướng lâu dài, quyết liệt và có trọng tâm hơn, nhằm vừa xử lý trước mắt vừa răn đe bền vững.

Các chuyên gia nhấn mạnh, ngoài việc tăng cường chế tài và lực lượng chấp pháp, công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh để người dân hiểu rõ nguy cơ, kiên quyết nói không với hàng giả, hàng lậu. Chỉ khi mỗi cá nhân nâng cao ý thức, việc bảo vệ doanh nghiệp, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh mới đạt hiệu quả thực sự.