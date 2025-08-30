Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hyundai Tucson đời mới rò rỉ thông tin: Giá bán tăng đáng kể, chỉ dùng động cơ hybrid, có cả bản hiệu suất cao

30-08-2025 - 19:54 PM | Thị trường

Thế hệ mới của Hyundai Tucson được cho là sẽ có thay đổi lớn từ thiết kế tới hệ truyền động.

Hyundai Tucson từ lâu đã là mẫu SUV chiến lược của thương hiệu Hàn Quốc, thường xuyên nằm trong nhóm xe bán chạy toàn cầu. Sau bản nâng cấp giữa vòng đời hồi 2025, thế hệ kế tiếp của Tucson đang dần lộ diện với nhiều thay đổi quan trọng.

Hyundai Tucson đời mới rò rỉ thông tin: Giá bán tăng đáng kể, chỉ dùng động cơ hybrid, có cả bản hiệu suất cao- Ảnh 1.

Diện mạo được cho là của Hyundai Tucson thế hệ mới. Ảnh: Motor1

Theo Motor1, Tucson hybrid đời 2027 có giá khởi điểm khoảng 35.460 USD, trong khi bản plug-in hybrid sẽ từ 41.225 USD. Nếu so với mức giá 30.200 USD của bản xăng 2.5L ở đời 2025, sự chênh lệch này không nhỏ. Điều đó cũng gián tiếp cho thấy Hyundai gần như chắc chắn loại bỏ động cơ xăng thuần túy để chuyển hẳn sang kỷ nguyên điện hóa.

Về hệ truyền động, Tucson hybrid hiện tại sử dụng động cơ 1.6L tăng áp kết hợp mô-tơ điện, cho ra tổng công suất 231 mã lực và mô-men xoắn 367 Nm. Phiên bản plug-in hybrid mạnh hơn với 268 mã lực, vẫn giữ nguyên mô-men xoắn nhưng có lợi thế pin lớn hơn, cho khả năng chạy điện thuần khoảng 51 km – một con số đủ để đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày trong đô thị.

Hyundai Tucson đời mới rò rỉ thông tin: Giá bán tăng đáng kể, chỉ dùng động cơ hybrid, có cả bản hiệu suất cao- Ảnh 2.

Hyundai Tucson nhiều khả năng chỉ còn bản máy hybrid. Ảnh: Motor1

Không dừng lại ở đó, Hyundai còn được cho là đang phát triển một phiên bản hiệu suất cao mang tên Tucson N. Mẫu xe này nhiều khả năng ứng dụng hệ thống hybrid mới TMED-II vừa ra mắt trên Palisade, cho công suất trên 295 mã lực. Đặc biệt, hệ thống còn có thêm mô-tơ điện đặt ở cầu sau để bổ sung sức kéo và mang lại khả năng vận hành AWD thực thụ – điều vốn hấp dẫn với những ai yêu thích trải nghiệm lái thể thao.

Về thời điểm ra mắt, dù Tucson thế hệ thứ tư mới facelift hồi 2025, nhưng Hyundai được dự đoán sẽ giới thiệu thế hệ kế tiếp ngay trong nửa cuối năm tới tại Hàn Quốc. Thị trường Mỹ có thể phải chờ lâu hơn, với khả năng xe chỉ xuất hiện dưới dạng đời 2027 hoặc thậm chí 2028, tùy theo chiến lược phân phối toàn cầu.

Hyundai Tucson đời mới rò rỉ thông tin: Giá bán tăng đáng kể, chỉ dùng động cơ hybrid, có cả bản hiệu suất cao- Ảnh 3.

Hyundai Tucson đời mới rò rỉ thông tin: Giá bán tăng đáng kể, chỉ dùng động cơ hybrid, có cả bản hiệu suất cao- Ảnh 4.

Giá bán của Tucson có khả năng tăng mạnh do chỉ còn bản hybrid. Ảnh: Motor1

Có thể thấy, Tucson 2027 không chỉ đơn thuần là một bản nâng cấp, mà còn đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Hyundai trong việc loại bỏ động cơ xăng và tập trung hoàn toàn vào điện hóa. Sự xuất hiện của bản hiệu suất cao Tucson N càng khiến mẫu SUV này hứa hẹn thu hút thêm nhiều đối tượng khách hàng mới, từ người dùng phổ thông đến những tín đồ tốc độ.

