Không phải siêu xe, Ford lập kỷ lục tốc độ nhờ… Transit: Động cơ điện mạnh tới 1.400 mã lực, không ai có cơ hội sở hữu dù nhiều tiền đến đâu

Ford Transit lập kỷ lục tốc độ

Không phải siêu xe, mà chính chiếc Ford Transit SuperVan 4.2 mới đây đã tạo nên bất ngờ khi ghi dấu ấn tại đường đua Nürburgring – nơi được mệnh danh là “Địa ngục xanh”.

Theo công bố, mẫu xe đặc biệt này hoàn thành một vòng đua trong 6 phút 48,393 giây, qua đó không chỉ phá kỷ lục dành cho xe Mỹ mà còn vươn lên vị trí thứ 8 trong danh sách những vòng chạy nhanh nhất mọi thời đại. Thành tích này vượt qua cả Chevrolet Corvette ZR1X (6 phút 49,275 giây) và Ford Mustang GTD (6 phút 52,072 giây).

Ford mang “quái thú” Transit SuperVan 4.2 tới Nürburgring, thiết lập thành tích khiến nhiều siêu xe phải dè chừng. Ảnh: Ford

Người cầm lái là tay đua kỳ cựu Romain Dumas, từng thiết lập kỷ lục vòng chạy nhanh nhất cho xe điện tại Nürburgring với Volkswagen ID.R vào năm 2019.

Sau màn trình diễn, Ford khẳng định: "Chúng tôi rất tự hào về chiếc SuperVan, nhưng sẽ không dừng lại ở đây. Nhiều điều thú vị hơn nữa sẽ đến, đặc biệt là với chiếc F-150 Lightning SuperTruck cũng vừa xuất hiện tại Nürburgring. Hiện tại, chúng tôi sẽ ăn mừng thành tích này và tưởng nhớ tay đua Sabine Schmitz – người truyền cảm hứng đặc biệt trong câu chuyện này”.

Đây là chiếc duy nhất được tạo ra nên không ai có cơ hội sở hữu một chiếc xe tương tự, dù là trên đường phố hay đường đua - Ảnh: Ford

Sabine Schmitz, tay đua huyền thoại tại Nürburgring, qua đời năm 2021 vì ung thư. Schmitz cũng là người đưa Ford Transit đến gần công chúng qua chương trình Top Gear, khi tuyên bố có thể hoàn thành một vòng Nürburgring dưới 10 phút với chiếc xe van này. Kết quả, Schmitz đã lập mốc 10 phút 08 giây, để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử đường đua.

Ford Transit lập kỷ lục bằng động cơ điện

Tuy nhiên, khác với hình ảnh quen thuộc của Ford Transit, SuperVan 4.2 chỉ mang dáng dấp một chiếc xe van thương mại, trong khi thực tế là một mẫu xe đua được phát triển riêng. Chính vì vậy, thành tích này khó có thể so sánh trực tiếp với các mẫu xe dùng lốp đường phố khác như Corvette ZR1X, ZR1 và Mustang GTD.

Mặc dù mang tên “Transit”, SuperVan 4.2 gần như không có điểm chung với phiên bản thương mại, ngoại trừ thiết kế dáng vẻ bên ngoài. Ảnh: Ford

Ford cho biết SuperVan 4.2 sở hữu hệ truyền động điện mạnh mẽ với công suất lên tới 1.400 mã lực, từng chinh phục các đường đua huyền thoại như Bathurst và Pikes Peak. Đây là phiên bản nâng cấp từ SuperVan 4 ra mắt năm 2022. Thế hệ SuperVan đầu tiên xuất hiện vào năm 1971 với thiết kế đột phá. Tiếp đó là thế hệ thứ hai vào năm 1984 và thế hệ thứ ba vào năm 1993, được trang bị động cơ F1.

Dù SuperVan 4.2 sẽ không bao giờ được sản xuất thương mại, thành tích tại Nürburgring vẫn mang ý nghĩa lớn. Đây là cách Ford khẳng định tham vọng trong lĩnh vực xe điện, đồng thời mở ra triển vọng áp dụng một phần công nghệ từ “quái vật tốc độ” này lên các dòng xe thương mại trong tương lai.