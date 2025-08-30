Sự thật ít ai biết: Máy lọc nước càng nhiều lõi chưa chắc đã sạch

Máy lọc nước nóng lạnh đang dần trở thành thiết bị quen thuộc trong nhiều gia đình Việt Nam nhờ sự tiện lợi và khả năng cung cấp nguồn nước sạch cho sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên, không ít người tiêu dùng vẫn mua máy theo cảm tính, chạy theo quảng cáo hoặc chỉ chú ý đến kiểu dáng, dẫn đến tình trạng “tiền mất, tật mang” mà vẫn chưa có nước sạch đúng chuẩn để sử dụng. Hiểu rõ về công nghệ và nhu cầu thực tế sẽ giúp người dùng lựa chọn đúng và khai thác hiệu quả thiết bị này.

Sai lầm phổ biến đầu tiên chính là chọn máy mà không quan tâm đến chất lượng nước đầu vào. Thực tế, không phải nguồn nước nào cũng có thể dùng chung một loại máy lọc. Nếu gia đình dùng nước máy đã qua xử lý cơ bản thì có thể lựa chọn các công nghệ như RO, Nano, UF hoặc UV. Nhưng với nước giếng khoan thường nhiễm sắt và kim loại nặng, việc dùng máy lọc RO hoặc Nano mới đảm bảo hiệu quả.

Trong trường hợp nguồn nước bị nhiễm mặn hoặc lợ, bắt buộc phải dùng công nghệ RO để loại bỏ muối hòa tan, còn với nước cứng chứa nhiều khoáng, RO cũng là giải pháp phù hợp nhất. Do đó, xét nghiệm nước trước khi mua là bước quan trọng, tránh tình trạng mua máy đắt tiền nhưng không xử lý đúng vấn đề.

Một hiểu lầm khác thường gặp là cho rằng máy càng nhiều lõi lọc thì nước càng sạch. Thực tế, số lượng lõi không phải yếu tố quyết định, mà quan trọng hơn là chức năng của từng lõi và sự phối hợp giữa chúng. Một chiếc máy 4 đến 5 lõi là đủ để tạo ra nước tinh khiết. Các loại máy 8 đến 10 lõi chủ yếu bổ sung thêm khoáng chất, vi lượng hoặc oxy cho nước. Nếu gia đình không thực sự có nhu cầu, việc chạy theo số lượng lõi chỉ khiến chi phí tăng cao mà lợi ích mang lại không nhiều.

Ngoài ra, công suất và mức tiêu thụ điện cũng là yếu tố dễ bị bỏ qua. Máy lọc nước nóng lạnh tiêu hao nhiều điện năng hơn loại thường, nếu công suất quá nhỏ sẽ không đủ dùng, còn công suất quá lớn lại gây lãng phí. Gia đình ít người chỉ cần máy khoảng 10 lít/giờ, trong khi gia đình đông thành viên hoặc văn phòng nên chọn loại 15 đến 20 lít/giờ, thậm chí trên 20 lít/giờ nếu nhu cầu cao. Việc chọn đúng công suất vừa tiết kiệm vừa giúp máy vận hành ổn định.

Một chi tiết nhỏ nhưng rất quan trọng chính là khóa an toàn. Máy lọc nước nóng có nhiệt độ lên đến 90–95 độ C, nếu không có khóa, trẻ nhỏ trong nhà rất dễ gặp tai nạn bỏng. Đây là tính năng bắt buộc mà nhiều người lại vô tình bỏ qua khi chọn mua. Bên cạnh đó, thói quen ham rẻ cũng khiến người tiêu dùng mắc sai lầm.

Những chiếc máy giá thấp thường sử dụng vật liệu kém, nhanh hỏng và khả năng lọc không đảm bảo. Nước sau lọc có thể vẫn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe. Với thiết bị liên quan trực tiếp đến nguồn nước uống, việc lựa chọn thương hiệu uy tín, mức giá hợp lý từ khoảng 5 triệu đồng trở lên sẽ an toàn và bền vững hơn nhiều so với việc mua hàng trôi nổi.

Có thể thấy, việc chọn máy lọc nước nóng lạnh không chỉ đơn thuần dựa vào giá cả hay số lượng lõi lọc. Quan trọng hơn cả là hiểu đúng về nguồn nước đầu vào, nắm rõ công nghệ lọc, tính năng làm nóng – lạnh, công suất và các yếu tố an toàn. Một chiếc máy phù hợp sẽ không chỉ mang đến nước sạch tinh khiết mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe lâu dài cho cả gia đình.



