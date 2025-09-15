Một thói quen nhỏ giúp người dùng giảm hàng trăm nghìn đồng hóa đơn tiền điện mỗi tháng, giảm thiểu sự cố

Trong nhiều gia đình, thói quen để nguyên phích cắm của tivi, lò vi sóng, nồi cơm điện hay sạc điện thoại khá phổ biến. Nhiều người cho rằng khi không hoạt động, các thiết bị sẽ không tiêu thụ điện. Tuy nhiên, trên thực tế, điều này không hoàn toàn chính xác.

Điện năng "ngầm" từ chế độ chờ

Theo các chuyên gia điện năng, hầu hết các thiết bị điện tử và gia dụng hiện nay đều tiêu thụ một lượng điện nhỏ khi ở chế độ chờ. Đây được gọi là điện năng chờ (standby power).

Tivi khi tắt bằng điều khiển từ xa vẫn tiêu thụ từ 1–5W để duy trì cảm biến hồng ngoại và đèn báo.

Bộ sạc điện thoại dù không kết nối với thiết bị vẫn có thể "rò rỉ" 0,1–0,5W điện mỗi giờ.

Modem Wi-Fi hoạt động liên tục 24/24 có thể tiêu thụ tới 15–20 kWh/tháng, tương đương khoảng 40.000 – 60.000 đồng trong hóa đơn điện.

Những con số này có thể nhỏ lẻ, nhưng khi cộng dồn cả tháng, cả năm, mức tiêu thụ điện ngầm không hề ít. Theo một nghiên cứu quốc tế, điện năng chờ có thể chiếm 5–10% tổng lượng điện tiêu thụ của hộ gia đình.

Rút hay không rút phích cắm?

Việc rút phích cắm sau khi sử dụng mang lại một số lợi ích:

Tiết kiệm điện: Giảm đáng kể lượng điện hao phí từ chế độ chờ.

An toàn: Hạn chế nguy cơ cháy nổ, rò rỉ điện, đặc biệt trong những ngày nắng nóng khi thiết bị dễ quá tải.

Tăng tuổi thọ thiết bị: Một số linh kiện hoạt động ở chế độ chờ cũng sẽ bền hơn nếu không phải duy trì liên tục.

Tuy nhiên, thói quen này cũng có những điểm bất tiện. Người dùng phải mất công cắm lại, khởi động lại thiết bị. Một số thiết bị cần duy trì điện liên tục để lưu dữ liệu, như đồng hồ hiển thị trên lò vi sóng, bộ nhớ tivi, hay lịch trình của máy giặt. Ngoài ra, với tủ lạnh hoặc tủ đông, việc rút điện hoàn toàn có thể gây hỏng thực phẩm, thậm chí tốn nhiều điện hơn khi khởi động lại để làm lạnh.

Giải pháp sử dụng hợp lý

Các chuyên gia khuyến nghị, thay vì rút phích cắm tất cả thiết bị, người dùng có thể tập trung vào những thiết bị gây hao phí nhiều như: tivi, máy tính, loa, lò vi sóng, nồi cơm điện, sạc pin.

Một giải pháp tiện lợi hơn là dùng ổ cắm điện có công tắc. Người dùng chỉ cần tắt công tắc thay vì rút từng phích cắm, vừa tiết kiệm thời gian vừa an toàn.

Đối với những thiết bị cần hoạt động liên tục, nên điều chỉnh cách sử dụng để giảm hao phí:

Với tủ lạnh, điều chỉnh nhiệt độ theo mùa, không để trống quá nhiều, và đóng cửa nhanh chóng sau khi sử dụng.

Với modem Wi-Fi, có thể tắt ban đêm hoặc khi gia đình đi xa nhiều ngày.

Thói quen rút phích cắm hoặc tắt hoàn toàn thiết bị khi không sử dụng có thể giúp một hộ gia đình tiết kiệm từ 50.000 – 100.000 đồng mỗi tháng, tùy theo số lượng thiết bị. Quan trọng hơn, đây còn là cách giảm nguy cơ sự cố điện trong nhà.

Trong bối cảnh chi phí điện sinh hoạt ngày càng tăng, việc hình thành những thói quen nhỏ nhưng khoa học trong sử dụng thiết bị điện là cách thiết thực để mỗi gia đình quản lý chi tiêu tốt hơn, đồng thời góp phần tiết kiệm năng lượng cho xã hội.