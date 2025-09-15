Thủ phạm ít ai ngờ lại âm thầm khiến hóa đơn điện tăng vọt trong mùa nóng, 'ngốn điện’ hơn cả tủ lạnh

Những ngày nắng nóng vừa qua, không ít gia đình “choáng váng” khi hóa đơn tiền điện tăng vọt. Bên cạnh điều hòa, quạt hơi nước hay tủ lạnh, có một thiết bị gia dụng ít được chú ý nhưng lại âm thầm góp phần làm chi phí điện sinh hoạt tăng cao: đó chính là chiếc bình thủy điện.

Thoạt nhìn, bình thủy điện được xem là giải pháp tiện lợi, nhất là với những gia đình có nhu cầu dùng nước nóng thường xuyên. Khác với ấm siêu tốc chỉ đun sôi nhanh trong một lần sử dụng, bình thủy điện có dung tích lớn, thường từ 3 đến 6 lít, và được thiết kế để duy trì nước nóng liên tục ở mức 60–90°C trong cả ngày. Chính khả năng giữ nhiệt này là nguyên nhân khiến thiết bị tiêu tốn điện năng đáng kể.

Theo thống kê từ Tập đoàn Điện lực Đài Loan (TaiPower), một chiếc bình thủy điện cũ trong một ngày có thể tiêu thụ điện nhiều hơn cả một chiếc tủ lạnh – vốn từ lâu vẫn bị coi là “hung thần” hóa đơn tiền điện.

Thử nghiệm thực tế tại một siêu thị điện máy cũng cho thấy: một bình dung tích 3 lít, công suất 700W, chỉ cần đun 6 lít nước trong vòng 30 phút đã tiêu thụ khoảng 350Wh. Vấn đề nằm ở chỗ, sau khi nước nguội đi, thiết bị sẽ tự động làm nóng lại để duy trì mức nhiệt cài đặt. Trung bình cứ mỗi 6 giờ, bình lại “ngốn” thêm khoảng nửa lượng điện so với lần đun ban đầu.

Như vậy, trong một ngày, một chiếc bình có thể tiêu thụ hơn 1.000Wh, tương đương hơn 1 số điện. Nếu duy trì thói quen cắm điện liên tục trong cả tháng, lượng tiêu thụ có thể lên tới 30 số điện – đủ để kéo hóa đơn tiền điện tăng lên rõ rệt.

Điều này đặt ra câu hỏi: nên chọn bình thủy điện hay ấm siêu tốc? Câu trả lời phụ thuộc vào nhu cầu thực tế của mỗi gia đình. Với những hộ có trẻ nhỏ cần pha sữa, hoặc thường xuyên dùng nước nóng để nấu nướng, pha trà, tính năng giữ nhiệt lâu và rót nước nhanh chóng của bình thủy điện vẫn là lợi thế đáng kể. Ngược lại, với gia đình ít người, nhu cầu chỉ dừng ở việc pha trà, cà phê hay uống nước ấm, ấm siêu tốc sẽ tiết kiệm và hợp lý hơn.

Trong bối cảnh giá điện không ngừng leo thang, việc sử dụng thiết bị gia dụng một cách thông minh là yếu tố then chốt. Bình thủy điện không phải là “thủ phạm” nếu được dùng đúng cách.

Người tiêu dùng nên cân nhắc nhu cầu thực tế, chỉ cắm điện khi cần, hạn chế duy trì chế độ giữ ấm cả ngày và vệ sinh thiết bị thường xuyên để đảm bảo hiệu quả hoạt động. Như vậy, vừa có thể tận dụng tiện ích của sản phẩm, vừa tránh tình trạng “tiền mất tật mang” vì hóa đơn điện tăng vọt.