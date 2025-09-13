Một mẫu điện thoại sở hữu điều mà Samsung hay Apple phải dè chừng: Pin "khủng" mà máy vẫn mỏng nhẹ

Vivo iQOO Neo 10 5G là một mẫu điện thoại dành cho những người dùng đam mê hiệu năng mạnh mẽ, đặc biệt là game thủ. Không chỉ sở hữu cấu hình đầu bảng, chiếc điện thoại này còn mang đến những điểm nhấn độc đáo mà khó tìm thấy ở các sản phẩm khác, kể cả từ những "gã khổng lồ" như Samsung hay Apple.

Mức giá của iQOO Neo 10 thường nằm trong khoảng từ 8 đến 10 triệu đồng, tùy thuộc vào phiên bản RAM/ROM (ví dụ: 12GB/256GB, 16GB/512GB...).

1. Chip Snapdragon 8 Gen 3 và chip đồ họa độc lập Q2

Điểm nhấn mạnh mẽ nhất của iQOO Neo 10 chính là việc kết hợp bộ xử lý hàng đầu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 và chip đồ họa độc lập Q2.

Snapdragon 8 Gen 3: Với tiến trình 4nm tiên tiến, con chip này mang lại hiệu suất CPU và GPU vượt trội, đảm bảo mọi tác vụ, từ lướt web, xem phim đến chơi các tựa game đồ họa nặng nhất đều diễn ra mượt mà, không giật lag.

Chip đồ họa độc lập Q2: Đây là một trong những điểm "độc nhất vô nhị" của iQOO Neo 10. Chip Q2 hoạt động như một "trợ thủ" đắc lực, tối ưu hóa khung hình và chất lượng đồ họa trong game. Nhờ đó, người dùng có thể trải nghiệm các tựa game ở mức FPS ổn định, đồng thời giảm tải cho GPU chính, giúp máy mát hơn và tiết kiệm pin hiệu quả hơn.

2. Công nghệ pin Si/C

Một trong những vấn đề lớn của nhiều smartphone hiệu năng cao là thời lượng pin. Tuy nhiên, iQOO Neo 10 đã giải quyết vấn đề này bằng việc sử dụng công nghệ pin Si/C (Silicon-Carbon).

Dung lượng pin lớn trong thân máy mỏng: Công nghệ Si/C cho phép iQOO Neo 10 tích hợp viên pin dung lượng lớn 6100mAh vào một thân máy vẫn giữ được độ mỏng nhẹ. Điều này khác biệt hoàn toàn với các công nghệ pin truyền thống, giúp người dùng có được thời lượng sử dụng lâu dài mà không phải đánh đổi về thiết kế.

Sạc siêu nhanh 120W: Kết hợp với công nghệ pin đột phá là sạc siêu nhanh 120W, cho phép sạc đầy 50% pin chỉ trong 15 phút. Điều này vượt xa tốc độ sạc của nhiều flagship, đặc biệt là iPhone và một số mẫu Samsung.

3. Màn hình và âm thanh

iQOO Neo 10 được trang bị màn hình LTPO AMOLED 6.78 inch với tần số quét 144Hz. Đây là tần số quét cao hơn hầu hết các flagship trên thị trường, mang lại trải nghiệm vuốt chạm và chuyển động mượt mà.

Độ sáng kỷ lục: Màn hình có độ sáng tối đa lên đến 4500 nits, giúp hiển thị rõ ràng ngay cả dưới ánh nắng mặt trời gay gắt. Con số này vượt trội hơn hẳn so với màn hình của nhiều đối thủ.

Các tính năng hỗ trợ game thủ: Ngoài ra, máy còn có các tính năng độc quyền như 4D Game Vibration (rung phản hồi theo game), AI Game Voice Changer (thay đổi giọng nói trong game), và In-built FPS Meter (hiển thị FPS theo thời gian thực), tất cả đều nhằm mang đến trải nghiệm chơi game chuyên nghiệp nhất.