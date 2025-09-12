iPhone 17 Pro Max cháy hàng sau vài phút

19h ngày 12/9, các mẫu iPhone mới ra mắt của Apple chính thức nhận đặt trước tại thị Việt Nam – chỉ 2 ngày sau khi ra mắt toàn cầu. Đây là lần đầu tiên iPhone mới mở bán sớm tại thị trường trong nước – cùng thời điểm với hàng loạt thị trường top đầu.



Không ngạc nhiên khi các phiên bản iPhone 17 Pro và Pro Max nhanh chóng cháy hàng chỉ sau vài phút nhận đặt trước. Theo chia sẻ của nhiều người dùng, website đặt hàng của Apple xảy ra tình trạng nghẽn truy cập vào thời điểm sau 19h khiến họ không thể truy cập. Nhiều người khác khi truy cập được lại không thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

Khách đặt mua iPhone 17 Pro Max sẽ phải đợi khoảng 1 tháng nữa mới có thể nhận hàng.

Đến thời điểm khoảng 19.30 cùng ngày, website của hãng đã truy cập bình thường nhưng bộ đôi iPhone 17 Pro và Pro Max đã cháy hàng. Khách đặt mua máy thời điểm này chỉ có thể nhận máy sau 3-4 tuần.

Cụ thể, khi chọn đặt mua iPhone 17 Pro Max màu cam tất cả các phiên bản, giao hàng tại Hà Nội, thời điểm người dùng có thể nhận máy sẽ là khoảng 6/10 đến 13/10. Với iPhone 17 Pro màu cam, thời gian giao hàng sẽ sớm hơn khoảng 1 tuần trong khi nếu chọn iPhone 17 Pro các bản 512 GB hoặc 1 TB, thời gian giao hàng sẽ là ngày 20/9.

Các sản phẩm như iPhone Air hay iPhone 17 bản tiêu chuẩn không rơi vào tình trạng cháy hàng.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở các hệ thống bán lẻ uỷ quyền của Apple tại Việt Nam. Theo thông tin từ ShopDunk, iPhone 17 Pro Max đã nhanh chóng cháy hàng tại đơn vị này.

"Đã có gần 10.000 khách hàng đặt thành công iPhone mới tại hệ thống của chúng tôi chỉ sau 15 phút, cho thấy sức hút đặc biệt của mùa iPhone năm nay", ông Nguyễn Quang Vinh – giám đốc hệ thống ShopDunk chia sẻ.

Theo đó, iPhone 17 Pro Max bản màu cam chiếm đến 85% lượng đặt trước. Một điểm khá bất ngờ là iPhone Air chính là model có sức hút lớn thứ 2 với khoảng 8% lượng đặt cọc, trong đó được đặt nhiều nhất là màu xanh da trời.

"Chúng tôi kỳ vọng doanh số toàn dòng iPhone 17, Air, Pro/Pro Max có thể tăng trưởng 30% so với năm trước", ông Vinh nhận định.

Giá bán các phiên bản iPhone mới tại thị trường Việt Nam. Đơn vị: triệu đồng.

iPhone 17 Pro Max có giá bán từ 37,99 triệu đồng cho bản 256 GB, lên đến 63,99 triệu đồng cho bản 2 TB. Mức giá này cao hơn khoảng 3 triệu đồng so với khởi điểm của iPhone 16 Pro Max năm ngoái. Đây cũng là lần đầu tiên iPhone mới cung cấp dung lượng lưu trữ lên đến 2 TB.

Sản phẩm này sở hữu một số điểm thay đổi so với thế hệ trước, chẳng hạn khung máy sử dụng chất liệu nhôm thay vì titanium, cụm chiếm gần như trọn phần góc trên. Máy cũng trang bị con chip A19 Pro mới nhất, cùng với đó là hệ thống tản nhiệt dạng buồng hơi. Cả 3 camera sau của máy đều được nâng cấp lên độ phân giải 48 MP, trong đó camera telephoto cung cấp dải zoom quang đa dạng từ 0,5x đến 8x.



