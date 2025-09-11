iPhone 17 mở bán sớm, Việt Nam lên thị trường tier 1 - nguồn cung sẽ thế nào?

Việt Nam vào nhóm mở bán sớm – bước tiến lớn về vị thế thị trường

Ngày 9/9/2025, Apple chính thức giới thiệu iPhone 17 series với 4 model gồm 17, 17 Pro, 17 Pro Max và mẫu iPhone Air. Hãng cũng đồng thời công bố danh sách các thị trường mở bán sớm. Lần đầu tiên, Việt Nam có mặt trong danh sách này cùng với Mỹ, Nhật Bản, Singapore hay Thái Lan. Người dùng trong nước có thể đặt cọc mua sản phẩm từ ngày 12/9 và chính thức nhận máy hôm19/9, thay vì phải chờ thêm vài tuần hoặc thậm chí vài tháng như những thế hệ trước.

Sự kiện này nhận được sự quan tâm đặc biệt, đánh dấu việc Việt Nam trở thành thị trường thuộc nhóm tier 1, mở bán iPhone sớm nhất thế giới. Trong những năm trước, iPhone thường ra mắt muộn ở Việt Nam, khiến hàng xách tay từ Singapore, Hồng Kông hay Mỹ tràn vào và có thể bán cao hơn chính hãng hàng chục triệu đồng.

Người dùng muốn sở hữu iPhone mới sớm buộc phải trả giá cao, chấp nhận rủi ro về bảo hành và chất lượng. Năm nay, việc được đặt mua chính hãng cùng lúc với thế giới xóa đi phần nào sự bất bình đẳng đó, mang lại cảm giác rằng Việt Nam đã trở thành một mắt xích quan trọng hơn trong chiến lược toàn cầu của Apple.

iPhone Air - mẫu di động chỉ mỏng hơn 5 mm từ Apple.

Tuy nhiên, niềm vui này vẫn đi kèm với dấu hỏi lớn về số lượng hàng thực tế.

Nguồn hàng sẽ hạn chế

“Chưa có thông tin chính thức nhưng theo những gì chúng tôi biết được, nguồn hàng sẽ không nhiều”, đại diện một hệ thống bán lẻ lớn chia sẻ. "Phải 2-3 ngày trước khi mở bán chúng tôi mới được thông báo chính thức về số lượng", vị này cho hay.

Một số nguồn tin bên ngoài cũng khẳng định, các đơn vị phân phối iPhone tại Việt Nam đang phải giành giật với các đối tác khác của Apple trong khu vực. Mặc dù lần đầu được xếp vào nhóm thị trường tier 1, mức độ ưu tiên dành cho thị trường Việt Nam chưa chắc đã cao.

Thông thường, Apple sẽ dùng một chỉ số gọi là “velocity” – tỷ lệ máy kích hoạt trên tổng lượng hàng đã bàn giao để đánh giá hiệu suất các đối tác, làm căn cứ cho các lần phân bổ máy. Công thức này được áp dụng với tất cả quy mô, từ các quốc gia, đến nhà phân phối và cả đại lý bán lẻ. Do là năm đầu mở bán sớm, Việt Nam hiện không có chỉ số velocity này để tham khảo.

“Việc Apple đưa Việt Nam lên nhóm thị trường tier 1 năm nay mang nhiều tính biểu tượng hơn là những lợi ích thực tế về nguồn hàng hoặc những ưu tiên khác”, Trung Trí – người kinh doanh iPhone lâu năm tại Việt Nam nhận định.

iPhone 17 Pro và Pro Max vẫn sẽ là những sản phẩm nhận được nhiều sự quan tâm nhất.

“Hàng về sớm cùng với các thị trường khác nhưng số lượng chắc chắn không nhiều. Ngoài ra, khách mua iPhone mới tại Việt Nam đa số sẽ chọn các phiên bản Pro, Pro Max dung lượng cao, đắt tiền lại ưu tiên hàng chính hãng hơn so với xách tay nên các model này càng nhanh chóng hết hàng”, anh này cho biết thêm.

Thực tế những năm trước cũng cho thấy thị trường Việt Nam thường xuyên rơi vào cảnh khan hiếm hàng trong giai đoạn mở bán. iPhone 15 và iPhone 16 khi mở bán đều ghi nhận tình trạng “cháy” các bản Pro Max hoặc màu đặc biệt. Người dùng phải chờ từ hai đến bốn tuần mới có thể nhận máy, dù đã đặt cọc từ sớm.

iPhone 17 mở bán sớm tác động đến thị trường thế nào?

Ảnh hưởng lớn nhất có thể tạo ra lên thị trường có thể là việc sẽ không còn cảnh người Việt phải bay sang Singapore, Thái Lan hay Hong Kong, Đài Loan để xếp hàng mua iPhone “xách tay” đưa về nước cũng như tình trạng chào giá cao ngất ngưởng cho những chiếc iPhone này trong một vài ngày đầu.

Tuy nhiên, nếu nói việc này có thể chấm dứt hoàn toàn việc kinh doanh iPhone xách tay thì chưa chắc. Với việc nguồn hàng chính hãng hạn chế, có thể nhanh chóng cháy hàng, nhiều người sẽ vẫn quay sang chọn máy xách tay vì không muốn chờ đợi. Tuy nhiên, mức giá iPhone xách tay có thể sẽ “mềm” hơn nhiều so với những năm trước và nhanh chóng đi vào ổn định.

Với nhóm khách mua máy chính hãng, khác biệt có thể không lớn. “Thực tế năm ngoái, iPhone 16 series mở bán tại Việt Nam chỉ chậm hơn 1 tuần so với hàng chính hãng. Người mua có thể đặt tại các đại lý để nhận đúng ngày mở bán hoặc đặt trên trang online của Apple và chờ nhận hàng theo lịch. Tuỳ vào độ hot của các dòng iPhone mới, khoảng giữa tháng 10 đến tháng 11 có thể là thời điểm iPhone mới sẽ có nguồn hàng ổn định.

Mặc dù nhận một số phản ứng trái chiều về thiết kế cũng như nâng cấp không quá đặc sắc trên dòng iPhone 17 Pro và Pro Max, hầu hết đại lý đều lạc quan về doanh số của mùa iPhone năm nay. Thậm chí, một số người tin rằng đây có thể là năm doanh số iPhone mới đạt kỷ lục do mở bán sớm.

Giá bán chi tiết của 4 mẫu iPhone mới tại thị trường Việt Nam.

Do quy định từ phía Apple, các đại lý chỉ được chính thức nhận đặt trước từ 19h ngày 12/9 nhưng ngay từ thời điểm này, một số nơi đã cho người dùng đăng ký “nhận thông tin” sản phẩm như một cách để đo lường trước mức độ quan tâm của người dùng. Các chính sách giảm giá, tặng phụ kiện cũng đã được tung ra để “gom” khách.

Theo ước tính của một số đơn vị phân phối, doanh số iPhone 16 tại Việt Nam đạt khoảng 130.000 - 150.000 máy trong tháng đầu tiên mở bán, doanh thu ước tính từ 4.500 đến 5.000 tỷ đồng.