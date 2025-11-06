iPhone 17 Pro Max quá mềm

*Dưới đây là trải nghiệm cá nhân của Victor Hristov – BTV trang PhoneArena sau 1 tháng sử dụng chiếc iPhone 17 Pro và Pro Max:



Apple đã quảng cáo thiết kế nhôm mới của dòng iPhone 17 Pro là tuyệt vời cho khả năng tản nhiệt, và mặc dù tôi thấy điều đó là đúng, nhưng thật không may là chiếc điện thoại này cũng rất dễ vỡ.

Tôi rất cẩn thận với các thiết bị công nghệ của mình, vậy mà chiếc iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max mà tôi mới sử dụng trong thời gian ngắn lại trông bị móp méo và trầy xước rất nhiều. Điều này trông thật kỳ lạ khi xét đến độ bền của những chiếc iPhone trước đó. Apple đã sử dụng khung titan trên dòng 16 Pro và 15 Pro, và trước đó, iPhone Pro được làm bằng khung thép không gỉ. Tôi đã dùng cả iPhone titan và iPhone thép không gỉ trong nhiều tháng, và ngoại trừ những vết xước nhỏ trên màn hình, các cạnh của điện thoại hầu như không bị hư hại gì.

Khung nhôm mềm khiến iPhone 17 Pro/Pro Max rất dễ trầy xước.

Thật là một sự tương phản kỳ lạ. Tôi cũng dùng chiếc iPhone Air hàng ngày, một chiếc điện thoại mỏng hơn nhiều và được cho là dễ vỡ hơn, nhưng trái ngược với những gì bạn nghĩ, nó trông như mới nhờ cấu trúc titan bền bỉ hơn nhiều.

Và đây là một phát hiện mới lạ khác - iPhone hiện có khả năng chống xước tuyệt vời trên màn hình. Giờ đây, việc làm xước khung nhôm có vẻ dễ hơn nhiều so với làm xước màn hình.

Trừ khi Apple đang cố gắng biến "phong cách cũ kỹ" thành xu hướng thẩm mỹ lớn tiếp theo, thì lớp hoàn thiện nhôm mới này có vẻ như là một sai lầm về thiết kế. Một chiếc smartphone cao cấp giá 1.200 đô la không cần ốp lưng chỉ để tồn tại trong cuộc sống bình thường.

iPhone Air trông có vẻ mỏng manh lại tỏ ra bền bỉ hơn nhiều nhờ khung titan.

Đối thủ lớn nhất của iPhone, Galaxy S25 Ultra, sử dụng khung titan, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi nó trông vẫn nguyên vẹn ngay cả sau một năm sử dụng và va đập trong văn phòng.

Nhưng iPhone 17 Pro chắc chắn không phải là điện thoại nhôm duy nhất. Trên thực tế, dòng Pixel 10 Pro của Google cũng sử dụng khung nhôm, nhưng những chiếc điện thoại này trông không hề cũ kỹ như một chiếc iPhone mới mua được một tháng.

Lý do cho điều này có thể là do lựa chọn màu sắc và lớp hoàn thiện. Nhôm là một vật liệu có tông màu bạc tự nhiên, vì vậy nếu bạn chọn iPhone 17 Pro màu bạc, nhiều khả năng những vết xước đó sẽ không quá dễ nhận thấy.

Nhưng một vết xước màu bạc sáng trên một chiếc iPhone màu xanh navy đậm? Rất rõ ràng! Tương tự, phiên bản màu Cam Vũ Trụ của chiếc iPhone mới này cũng tương tự, vì bạn cũng có thể dễ dàng nhìn thấy các vết xước ở đó.

Trớ trêu thay, Apple là người đầu tiên biến titan thành điểm nhấn bán hàng với iPhone 15 Pro. Nhưng giờ đây, chỉ hai năm sau, họ lại chọn hướng đi thụt lùi.

Câu hỏi đặt ra là titan và nhôm không phải là lựa chọn duy nhất. Không, chúng ta sẽ không quay lại với iPhone nhựa, nhưng một số điện thoại bền bỉ và cho cảm giác cầm nắm tốt nhất từ trước đến nay lại là gốm. Xiaomi, Oppo và thậm chí cả OnePlus đã từng thử nghiệm các mẫu điện thoại mặt lưng gốp. Lớp phủ gốm này chống trầy xước và cho cảm giác cầm nắm tốt, đặc biệt trông như mới sau nhiều năm.

Điểm yếu là trọng lượng tăng thêm một chút và giá thành cao hơn. Nhưng khi bạn phải trả hơn 1.200 đô la cho một thiết bị "Pro Max", đó không phải là một lý do chính đáng.

Gốm cũng mang lại cảm giác sang trọng mà nhôm không thể sánh kịp. Và tệ hơn nữa, Apple hiểu rất rõ điều này. Công ty đã sử dụng vật liệu gốm trong Apple Watch Edition trong nhiều năm, nhấn mạnh vào "độ bền và sự thanh lịch" của nó. Tuy nhiên, khi nói đến iPhone, chúng ta lại quay trở lại với việc giảm trọng lượng và tản nhiệt.

Hiện tại, có một giải pháp cho vấn đề này: hãy mang theo chiếc iPhone 17 Pro mới của bạn trong một chiếc ốp lưng. Hoặc đeo găng tay nhung khi chạm vào nó.



