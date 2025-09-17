Mở hộp iPhone 17 chính hãng màu xanh cực đẹp: Chiếc iPhone có nhiều nâng cấp đáng giá nhất!
So với iPhone 16 tiền nhiệm, có lẽ iPhone 17 chính là chiếc iPhone mang trong mình nhiều nâng cấp "xịn sò" nhất.
Cũng giống như iPhone Air, iPhone 17 bản chính hãng bán ở thị trường Việt Nam năm nay cũng sẽ có tên mã ZP/A, chung cho thị trường Thái, Singapore và Việt Nam. Phụ kiện đi kèm không có gì nhiều, như thường lệ thì vẫn chỉ có sợi cáp USB-C bọc vải, que lấy SIM, không có củ sạc riêng.
Nếu như các màu sắc của iPhone 16 năm ngoái khiến bạn phải "nhăn mặt" vì tone màu quá đậm, thì ở model iPhone 17 năm nay, chúng ta đã có các tùy chọn màu dịu hơn, đẹp hơn và có phần "pastel" hơn một chút. Cá nhân tôi thấy đây là xanh quả bơ - dịu, tinh tế, ít bị ám xám khi ở môi trường đèn vàng. Ở ngoài trời, lớp hoàn thiện cho cảm giác sạch mắt, ít lộ vân tay. Nếu chuộng màu sắc "ăn ảnh" mà vẫn sang, lựa chọn này làm tổng thể máy trông đắt hơn mức giá.
Ngắm trọn vẹn sắc xanh của chiếc iPhone 17
"Cuối cùng cũng 120 Hz" - câu tôi buột miệng trong vòng 5 phút đầu. Với iPhone 16, tôi vẫn phải nhắm mắt bỏ qua 60 Hz vì pin và sự ổn định chung. Còn 17 thì khác. Từ thao tác cuộn feed, phóng to ảnh đến viewfinder khi chụp, mọi thứ liền mạch hơn một nhịp. Always-On cũng được mang xuống, giúp tôi xem giờ và widget mà không cần bật sáng toàn màn. Đây không phải là tính năng để khoe mà là thay đổi hành vi thực sự - tôi bật máy ít hơn, kiểm soát thông tin tốt hơn.
Thực tế màn hình 120 Hz sẽ chỉ thấy rõ sự khác biệt trong các thao tác vuốt, cuộn... còn nếu để xem phim, xem video, chơi game mà không hỗ trợ tần số quét cao thì rất khó nhận ra, nhưng chẳng phải trải nghiệm hàng ngày gắn liền với các cử chỉ vuốt chạm và cuộn hay sao? Theo tôi thì có lẽ đây là nâng cấp đáng giá nhất trên thế hệ iPhone năm nay
Kích thước màn hình tăng lên 6.3 inch, nhưng cảm giác cầm lại "vừa tay" hơn tôi nghĩ. Viền mỏng khiến mặt trước thoáng, hiển thị text và timeline dài hơn một chút nên đọc tin hay chỉnh sửa bài nhanh trên máy thoải mái hơn. Tôi là kiểu người "ngại Plus vì cồng kềnh", và iPhone 17 chạm đúng điểm cân bằng: đủ rộng cho nội dung, đủ gọn để nhét túi quần mà không lộ khối.
Ceramic Shield 2 là câu chuyện khác. Apple nói chống trầy xước tốt hơn gấp 3 lần. Tôi chưa bao giờ tin tuyệt đối các con số kiểu này, nhưng bề mặt kính của bản tôi trên tay cho cảm giác "khô" hơn, ít trơn trượt hơn so với kính bóng truyền thống. Tôi sẽ có đánh giá trực quan sau vài tuần dùng trần, quăng vào balo chung với chìa khóa và thiết bị quay. Nếu sau thời gian đó mặt kính vẫn sạch vết xoáy lông mèo, tuyên bố "gấp 3" sẽ đáng để ghi nhận.
Camera trước 18 MP là nâng cấp tôi đánh giá cao một cách bất ngờ. Khi quay talk hoặc gọi video, chi tiết tóc và da lên tự nhiên hơn, bokeh nền vừa phải, ít bệt. Ở camera sau, việc đồng bộ 48 MP cho cả chính và siêu rộng giúp ảnh chụp góc rộng bớt "yếu bóng vía" trong buổi chiều thiếu sáng. Nếu bạn hay chụp phong cảnh, kiến trúc hoặc set up nội thất, siêu rộng 48 MP mới giảm rõ cảm giác nhòe mịn ở rìa.
So với iPhone 16, iPhone 17 là bản nâng cấp có chiều sâu chứ không chỉ thêm tính năng. 16 thiếu 120 Hz - tôi từng phải tự dỗ mình rằng "cũng không sao", nhưng khi chuyển lên 17, rất khó quay lại. Màn 6.3 inch nghe có vẻ "hơn không đáng kể", nhưng đọc dài, chỉnh ảnh, xem timeline dài mới thấy lợi. 16 có ultra-wide 12 MP - đủ dùng - còn 17 cho tôi biên độ hậu kỳ tốt hơn. Nếu bạn đang dùng 16 và không bận tâm đến 120 Hz hay selfie nhiều, có thể chưa cần vội. Nhưng nếu bạn là người đọc nội dung dài, hay quay chụp nhanh cho mạng xã hội, hoặc đơn giản là khó chịu với 60 Hz, 17 mang lại khác biệt mỗi ngày.
iPhone 17 xứng đáng để lên đời từ iPhone 16. Chỉ xét riêng màn hình 120 Hz thôi cũng quá đủ để nâng cấp
Kết lại, iPhone 17 bản tiêu chuẩn năm nay không chỉ "bổ sung cho đủ" mà là thay đổi trải nghiệm cốt lõi. Màu xanh "bơ" đẹp, 120 Hz và Always-On mang lại cảm giác dùng khác hẳn, 6.3 inch chạm đúng nhu cầu "vừa túi - vừa mắt", camera trước 18 MP nâng chất lượng giao tiếp hình ảnh. Nếu bạn đang dùng iPhone 13-14-15 bản thường, 17 là bước nhảy hợp lý. Nếu đang dùng 16 nhưng muốn một chiếc máy "đã tay" hơn mỗi khi cuộn, quay và đọc, 17 là câu trả lời. Còn nếu bạn cần tele, tốc độ truyền dữ liệu qua cáp cao hay thích vọc sâu camera, bạn biết mình nên nhìn sang dòng Pro. Với số đông, đặc biệt là người ngại iPhone Plus, iPhone 17 chính hãng ZP/A là chiếc máy "mua một lần - dùng an tâm" trong năm nay.
iPhone 17 có giá bán niêm yết khởi điểm tại thị trường Việt Nam là từ 24,99 triệu đồng, đắt hơn vài triệu so với giá khởi điểm của iPhone 16 năm ngoái, nhưng đó là bởi năm nay Apple cắt giảm bản 128 GB, chỉ có bản 256 GB trở lên nên giá sẽ tương đương model 256 GB năm ngoái. Với các model iPhone khác như iPhone Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, giá khởi điểm tương ứng là 31,99, 34,99 và 37,99 triệu đồng. Tất cả model iPhone mới đều sẽ được mở bán vào ngày 19/9 tới đây.
