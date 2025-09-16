Không phải iPhone 17 Pro Max, đây mới là mẫu iPhone "cháy hàng" kỷ lục, khiến dân tình đổ xô đặt mua

Theo South China Morning Post, iPhone 17 đang tạo ra một cơn sốt tại thị trường Trung Quốc với doanh số đặt hàng trước vô cùng ấn tượng. Trên trang bán lẻ trực tuyến hàng đầu tại đất nước này là JD.com, lượng đặt mua iPhone 17 chỉ trong giờ đầu tiên đã vượt qua tổng doanh số của cả ngày mở bán đầu tiên của iPhone 16 vào năm ngoái. Sức hút của phiên bản tiêu chuẩn đến từ hàng loạt nâng cấp đắt giá nhưng giá không đổi, trong khi đó, mẫu iPhone Air mới lại đối mặt với rào cản pháp lý bởi vấn đề eSIM.

iPhone 17 có lượng đặt mua cao gấp 10 lần so với bản tiền nhiệm là iPhone 16

Phiên bản được săn đón nhiều nhất chính là chiếc iPhone 17 tiêu chuẩn với bộ nhớ 256 GB. Sức hấp dẫn của mẫu máy này đến từ việc Apple đã mang đến hàng loạt nâng cấp "đáng đồng tiền bát gạo" nhưng vẫn giữ nguyên mức giá 799 USD như năm trước.

Cụ thể, so với iPhone 16, phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn được nâng cấp màn hình từ 6.1 lên 6.3 inch, bổ sung tần số quét 120Hz ProMotion và tính năng màn hình luôn bật (Always-On Display). Camera selfie cũng được cải tiến lớn, ống kính góc siêu rộng ở mặt sau được nâng lên độ phân giải 48MP, và dung lượng bộ nhớ trong khởi điểm được tăng gấp đôi lên 256 GB.

Nhiều nâng cấp đáng tiền: màn hình, pin, camera, bộ nhớ... nhưng giá lại rất phải chăng chính là lý do khiến iPhone 17 "cháy hàng"

Trong khi iPhone 17 và 17 Pro có một khởi đầu mạnh mẽ, mẫu iPhone Air mới lại đối mặt với trở ngại lớn. Việc ra mắt sản phẩm này tại Trung Quốc đã bị trì hoãn vô thời hạn trong khi Apple chờ đợi giấy phép phê duyệt từ cơ quan quản lý liên quan đến công nghệ eSIM.

Ngoài ra, Pinduoduo - sàn TMĐT lớn khác tại nước này cũng đang đã triển khai chương trình trợ giá 10 tỷ nhân dân tệ, và các sản phẩm mới của Apple đã giảm giá đáng kể sau khi được hưởng ưu đãi. Trong số đó, dòng iPhone 17 được giảm giá trực tiếp 1.000 nhân dân tệ, với iPhone 17 chỉ còn 4.999 nhân dân tệ (khoảng 18,5 triệu đồng). Đây là mức giá cực kỳ thấp cho một sản phẩm được ưa chuộng như iPhone. Bởi vậy, dù chưa có con số thống kê chính xác về số lượng máy iPhone 17 được đặt trước nhưng hiện tại có thể nhận định đây đang là chiếc điện thoại hot bậc nhất ở thị trường tỷ dân.

Bên cạnh đó, nhiều chương trình khuyến mãi từ các đại lý, sàn TMĐT... còn giúp giá chiếc điện thoại này càng thêm rẻ

Doanh số ấn tượng tại Trung Quốc là một tin vui đối với các nhà đầu tư, những người từng lo ngại rằng thị phần của Apple trong khu vực đang bị xói mòn bởi các thương hiệu nội địa. Tình hình tại thị trường Mỹ cũng rất khả quan khi trang web của Apple đã bắt đầu báo thời gian giao hàng cho một số phiên bản iPhone 17 và 17 Pro từ 2-3 tuần, cho thấy nhu cầu đang ở mức cao.

Apple sẽ chính thức báo cáo các con số tài chính ban đầu trong cuộc họp với các nhà đầu tư vào tháng 10 tới. Tuy nhiên, báo cáo này sẽ chỉ bao gồm doanh số của vài tuần đầu tiên. Bức tranh toàn cảnh về nhu cầu đối với dòng iPhone 17 sẽ chỉ được thể hiện rõ ràng trong báo cáo tài chính của quý nghỉ lễ cuối năm.