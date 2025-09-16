Đây là phiên bản iPhone 17 Pro Max chưa cháy hàng tại Việt Nam

Các phiên bản iPhone 17 chính thức cho nhận đặt trước tại thị trường Việt Nam từ ngày 12/9 và không ngạc nhiên khi phiên bản iPhone 17 Pro Max màu cam hot nhất đã nhanh chóng cháy hàng. Theo thống kê sơ bộ từ một số hệ thống bán lẻ lớn, đã có đến cả trăm nghìn lượt đặt trước cho iPhone mới, trong đó iPhone 17 Pro Max chiếm đến 70-80% lượng đặt hàng.

"iPhone 17 Pro Max bản màu cam chiếm 85% lượng đặt trước tại hệ thống chúng tôi", ông Nguyễn Quang Vinh – giám đốc hệ thống bán lẻ ủy quyền ShopDunk chia sẻ. "Toàn bộ các dòng iPhone có thể tăng trưởng 30% so với năm trước".

Với nguồn hàng trong đợt đầu về ít, khá nhiều người đặt mua máy sẽ phải đợi để nhận máy sau giai đoạn 20/9. Một số đại lý cho hay có thể phải đến giữa hoặc cuối tháng 10 mới có thể xử lý hết số đơn đặt hàng trong ngày đầu, tùy vào nguồn cung.

Tuy nhiên, vẫn có cách để người dùng có thể sở hữu một chiếc iPhone 17 Pro Max hot nhất hiện nay.

iPhone 17 Pro Max màu xanh đậm dung lượng 2 TB hoặc 512 GB vẫn còn hàng trên Apple Store online.

Cụ thể ở thời điểm ngày 16/9, tức là chỉ còn 3 ngày trước khi iPhone mới chính thức bàn giao – khách hàng vẫn có thể đặt mua iPhone 17 Pro Max các phiên bản dung lượng 512 GB hoặc 2 TB phiên bản màu xanh đậm trên cửa hàng trực tuyến của Apple và nhận hàng vào ngày 19/9. Đây cũng là 2 phiên bản Pro Max duy nhất không cháy hàng cho đến thời điểm này. Trong khi đó, nếu chọn các phiên bản màu sắc khác, người dùng đều sẽ phải đợi 3-4 tuần để nhận máy.

"Các phiên bản iPhone dung lượng cao nhất thường kén khách do giá bán cao trong khi nhu cầu lưu trữ của người dùng phổ thông không lớn đến mức đó, đặc biệt năm nay Apple ra mắt iPhone 17 Pro và Pro Max dung lượng đến 2 TB", Trung Trí – người kinh doanh iPhone lâu năm tại Việt Nam nhận định.

iPhone 17 Pro Max bản 2 TB được chào bán với giá 63,99 triệu đồng. Bản thân màu xanh đen cũng là màu được đặt hàng ít nhất trong số 3 màu sắc của dòng Pro năm nay.